Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 31 luglio: tutti i segni

31 luglio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 31 luglio 2025

Ariete

Luna si mette in opposizione al segno, rende nervosa la donna Ariete che troverà ogni pretesto per discutere con marito, amante. L’uomo Ariete è invece gratificato da Marte vigoroso, istinto di virilità, di lotta, di conquista… Noi vogliamo sottolineare di quest'uomo la sua nobiltà e bontà d'animo, insomma abbiamo a che fare con un burbero generoso, lo tengano presente le donne. Sin dalla prima mattina, Venere in Cancro. Seguite: le case, i terreni, le tenute, le eredità.

Toro

Cosa significa Giove in Cancro? La rivincita della donna Toro, perché si sa che Zeus ha una debolezza per le donne. Una volta a Cipro si è trasformato in un possente Toro bianco ed ha sedotto la bella del posto. Da oggi avete anche Venere giusta accanto a lui fino al 25 agosto, raffina i sentimenti e le passioni, contribuisce in maniera esponenziale al successo e agli affari, che spuntano anche per gli uomini ovviamente. Seguite: fratelli, sorelle, altri parenti, atti scritti.

Gemelli

Tutta da sfruttare Luna in Bilancia, luce nel segno della vostra fortuna, amore, figli. Da non dimenticare gli amici e la loro importanza per la vostra riuscita professionale, ne avrete prova già questa sera quando la Luna passa in Scorpione e rende importanti i colloqui professionali. Mercurio resta ottimo e per voi è tutto - fratello, padre, amico, benefattore, guida infallibile per gli affari. Seguite: informazioni segrete, i vostri conti custoditi in diverse banche, beni immobili.

Cancro

Prevale il vostro elemento “acqua” in questo oroscopo finale di luglio e anche agosto inizierà con una meravigliosa presenza nel vostro segno. Venere arriva e resterà fino al 25 agosto, questa sera con Luna in Scorpione sarà operativa sul piano sentimentale-passionale-avventuroso. Sarete gelosi come turchi nelle fiabe persiane. Giove protegge i viaggi, incontri, affari, forse anche il tavolo verde. Seguite: la vera consistenza patrimoniale, la vostra bellezza.

Leone

Nell'aria un grande cambiamento nei rapporti stretti, incluse le collaborazioni, in famiglia, nelle amicizie. Può trattarsi di una nuova persona che diventa parte del vostro clan, e in ogni caso si tratta di persone positive Venere raggiunge il Cancro, annuncia che sarà da voi il 25 luglio, avrete aiuti preziosi. In serata, atmosfera meno tranquilla a causa della Luna passata in Scorpione, famiglia. Seguite: persone nascoste nell'ambiente di lavoro, qualche nemico c’è.

Vergine

Se non siete in vacanza, consigliamo di fare comunque un viaggio perché le occasioni di fortuna attendono altrove. Crediamo molto nell'aiuto che possono procurare Giove e Venere in Cancro, uniti e con le intenzioni più belle nel settore dei grandi incontri, che possono essere soprattutto passionali e sentimentali, ma anche professionali. Non perdete la Luna questa sera se volete conoscere qualcuno. Seguite: le amicizie, ogni possibilità nel mondo esterno, vita sociale.

Bilancia

Non avete un rapporto ideale con la Luna, vaga è instabile per voi che volete raggiungere “l'equilibrio perfetto”, ma questa Luna nel vostro segno prima, e poi bella crescente nello Scorpione, deve essere vissuta fino in fondo. Prima che Venere si sistemi in Cancro, siate più sicuri del vostro fascino e del vostro sex appeal. Situazione professionale di grande interesse, un ruolo di prestigio dopo le ferie - che ne dite? Seguite: la professione, la possibilità di crescita.

Scorpione

Luglio termina con Luna nel segno che poi apre agosto con un bellissimo primo quarto: colpi di scena, colpi di fulmine, vincite e perdite, tutto un po' instabile ma Giove splende alto nel cielo e da oggi avrà accanto anche lei, Venere divina. Influsso balsamico per il matrimonio. Marte è un soldato che prosegue a passo sicuro in avanti, voi non farete marcia indietro, il successo verrà. Seguite: i rapporti con il lontano, parenti del coniuge, il luogo natio, salute.

Sagittario

Anche oggi, Luna è disponibile per incontri sociali e di amicizia, viaggi, colloqui di lavoro, affari. Presentatevi però con nuove idee, il repertorio del passato non funziona con Urano negativo. La vostra fortuna diventa il nuovo transito di Venere nel segno del Cancro, rafforzato dal contatto con Giove, vostro principale astro. Sensazioni bellissime, siete più leggeri, pronti per ricominciare. Seguite: i beni ereditati, il coniuge, i segreti della famiglia.

Capricorno

Attenti a qualche fastidioso insetto che si intromette nelle vostre cose e certo non vi fa fare bella figura. Cambiate qualche collaboratore, socio. Il momento è giusto, lo confermano Giove e Venere che iniziano insieme un transito severo ma giusto, fino al 25 agosto. In segreto, preparate il terreno per le nuove semine, grandi affari come è nel vostro stile. Disturbi nella salute possibili. Seguite: il matrimonio, i processi, i lavori pubblici, la burocrazia.

Acquario

“Due cuori e una capanna”. Da quando i Fenici hanno inventato il denaro, il detto è passato di moda. E voi ne sapete qualcosa. Senza farvi vedere troppo interessati, spingete in campo economico, perché abbiamo un'ottima notizia per voi: Venere cambia aspetto, in Gemelli era concentrata sui sentimenti, da oggi in Cancro protegge i vostri affari, lavoro, salute. Luna chiede riposo. Seguite: il lavoro vostro è quello degli altri, il benessere fisico, la vostra eleganza.

Pesci

Approfittate della Luna in Bilancia, ragiona e programma con giudizio, mette in equilibrio impegni esterni con i rapporti affettivi. Col passare delle ore diventa sempre più appassionata perché raggiunge lo Scorpione e qui inizia la fase primo quarto. Tutto l'amore che volete! Venere raggiunge Giove in Cancro, aspetto che è sinonimo di fortuna anche per i vostri affari. Marte negativo, prudenza con il fisico, oggetti meccanici. Seguite: i figli, il gusto estetico-artistico.