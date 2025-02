Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 4 febbraio: tutti i segni

Branko 04 febbraio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 4 febbraio 2025.

Ariete

Venere entra come una regina nel vostro segno, leggermente disturbata dalla presenza di Marte in Cancro, ma importante sapere che la stella della fortuna e dell'amore vi resterà a lungo in aspetto positivo. Questa volta resta con voi fino alla fine di marzo, dopodiché ritorna in Pesci e si ripresenterà a maggio per restare sempre positiva fino ad agosto. Succederà qualcosa che assomiglia a una favola. Chi vi respinge, non si intende di sex appeal. Buon senso nelle finanze.

Toro

Alla ricerca della vostra pietra verde, Venere, oppure in attesa di Venere, in sosta davanti alla vostra porta. Non vi manca amore nemmeno ora, Marte è simbolo di grandi e totali passioni. Siete illuminati dalla bella crescente Luna nel segno che diventerà domani primo quarto, fase tanto cara a tutti gli innamorati, motivo di speranza per chi è solo. Questa Luna ha la forza di provocare novità nel campo finanziario, lavoro. Trapiantate alcuni progetti in un altro vaso, come si fa con le piante.

Gemelli

Venere in Ariete, aspetto incantevole che sarà anche fortunato quando sarà in contatto diretto con Giove e Luna nel vostro segno, da giovedì. Certo, Saturno si farà sempre sentire, ci sarà qualche Luna contraria, disturbi dai Pesci… Ma nulla che non possiate superare con l’intelligenza, tenacia, volontà. Attaccati alle vostre piccole o grandi motivazioni, non siete abbastanza aperti verso gli altri, verso il mondo. Se avete sospetto di un inganno, indagate.

Cancro

Una generosa Luna interviene oggi e domani nelle questioni professionali e finanziarie, così sarà più morbido l'impatto con la nuova Venere in Ariete. La guerra che nascerà tra lei e il vostro Marte farà bollire gli amori di tutto quanto lo zodiaco, perché entrambi sono testardi e non cedono per primi. Questa storia durerà fino al 27 marzo, però nel frattempo avrete un grandioso sostegno dei pianeti in Pesci, oggi stesso potreste guadagnare in affari. Investimenti.

Leone

Date l'impressione di non voler collaborare, ma ditelo apertamente, cambiate. L'occasione ve la dà questa Luna in Toro che diventerà primo quarto domani, nel vostro settore che riguarda il successo e i rapporti con l'ambiente. Da qui alla Luna piena in Leone, 11 febbraio, prenderete una direzione diversa, arriverete alla conclusione. In ogni dove siete assistiti dalla fortuna! Venere inizia un lungo transito in Ariete, Marte sarà sempre con voi, Giove riunisce amanti che si erano dispersi.

Vergine

Concentrazione, il giorno prevede un fortunato andamento delle questioni pratiche. Due giorni potete contare su una Luna speciale anche per gli affari domestici. Prevede incontri simpatici, forse uno sbandamento in amore, gelosia coniugale. Venere esce dall’opposizione ed entra in Ariete, segno con cui avete un feeling intellettuale e passionale. Chiedete la sua mano se siete già innamorati, quel ragazzo inizia oggi a vivere un’incredibile tempesta d’amore.

Bilancia

Siete il segno delle unioni, simboleggiate primo fra tutti il matrimonio. Venere, la vostra stella, inizia l’aspetto di opposizione dall’Ariete, qualche cambiamento nelle collaborazioni è inevitabile. Se volete voi modificare qualche rapporto, prima iniziate e meglio sarà. L’importante è parlare chiaramente, con la certezza che avete dalla vostra il pianeta più potente, Giove. L’amore naviga sulle note di un ritornello appena composto ma non ancora definito.

Scorpione

L’amore che verrà. Il giorno apre con Venere in Ariete e Luna in Toro, segno che governa il matrimonio. Domani nasce il primo quarto, fase particolarmente disponibile per quelli che sono intenzionati a trovare una nuova storia. Amori improvvisi e subito intensi, nel matrimonio non comportatevi come se doveste farvi perdonare qualcosa. Avete fatto quello che vi è stato chiesto.

Sagittario

Venere in Ariete, il massimo che possiate desiderare per voi stessi e per le persone che amate. Potete contare sulla casella dell’amore piena di posta. Varie sono le strade che conducono alla conquista di un orso oppure di una gazzella che fugge, voi sceglierete la più spericolata. Non sapete amare con tranquillità, ma chi vi ama con voi si sente sempre a Parigi. Nuove amicizie d’oro. Successo professionale, affari.

Capricorno

Con l’ingesso di Venere in Ariete, subito in contrasto con Marte, inizia una nuova geometria astrale. Un tempo eravate più prudenti nel parlare, adesso assomigliate qualche volta al Cancro - buttate fuori tutto quello che vi viene in mente. Non che sia sbagliato, ma con quella Venere spiona è meglio non dire tutto. Però ci sono anche le buone Lune che arrivano al momento giusto, come questa meravigliosa Luna in Toro: fortuna nonostante.

Acquario

Cari figli, cari genitori, quando Luna transita in Toro, inevitabile un richiamo sulla famiglia. Quella d’origine e la famiglia del coniuge. Oppure la famiglia che si sta formando in questo meraviglioso 2025. Siete soli? Lo sarete ancora per poco. Due sull’altalena, Venere in Ariete Marte in Cancro. I due amanti si sfidano e divertono come due adolescenti, portano la primavera nel vostro cuore. Sotto il profilo del guadagno Giove procura un nuovo sostegno.

Pesci

Ciao Venere. L’uscita della dea dell’amore dal segno non è definitiva, ma è un arrivederci al 27 marzo quando ritornerà in Pesci. Non è certo male il transito in Ariete, importante per tutte le vostre attività finanziare, fate conto di avere a disposizione uno sportello bancario solo per voi. Tirate fuori il talento, l’istinto, l’intuito, la volontà e il coraggio perché il risultato finale sarà molto sopra la media. Anche in amore avete in mano una carta vincente, scopritela quando la Luna diventa primo quarto in Toro.