Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 28 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 28 gennaio 2025

Ariete

Finanze: beati voi! Mercurio entra in Acquario, inizia così mesi e mesi di incondizionato favore per l'Ariete, a parte due settimane di giugno che sarà in Cancro, ma tutta l'estate sarà splendida. Avrete tutte le occasioni per arrivare a posizioni prestigiose. Anche in amore, però dovete dare di più, corteggiare anche di giorno se volete ottenere passione di notte. Adesso vi manca lo stimolo di Marte, Luna ancora contro, siete svogliati e stressati fisicamente. Pausa.

Toro

Per vostra fortuna, Mercurio resterà in Acquario solo fino al 14 febbraio, evviva! San Valentino è salvo! Influssi professionali sono adesso più impegnativi, ma le stelle non discutono tanto il vostro lavoro quanto l'ambiente in cui siete in qualche modo costretti a rimanere. Cosa non si fa per i soldi! I pianeti dell'amore sono in aspetto positivo, non potranno però impedire qualche momento di tensione nel matrimonio quando si formerà Luna nuova in Acquario. Cautela nella salute.

Gemelli

Il vostro Mercurio vola in Acquario, porterà occasioni di successo e di guadagno anche lontano, dovete solo rompere la noia e la retorica che regna nel vostro ambiente. Luna calante è ancora più incisiva per il lavoro, siete profondi e più attenti alle reazioni degli altri. Successo professionale, finanze ottime. Fantastico trigono Giove-Mercurio, favorisce piani organizzativi per il vostro futuro e il benessere della famiglia. Fiocco rosa, fiocco azzurro. Diventerete genitori, nonni.

Cancro

Incontri e conversazioni che avranno un profondo effetto sulla vostra mente e possono apportare grandi cambiamenti nel vostro pensiero. Mercurio è uscito dall'aspetto provocatorio, adesso vi assiste nelle discussioni e trattative per questioni di proprietà o di eredità. Nelle collaborazioni dovete essere ancora prudenti, Luna in Capricorno. Cambierete parere su qualche persona, ma troverete anche nuovi amici. Senza la buona volontà non accadrà nulla di speciale.

Leone

Sarà breve ma forte l'opposizione di Mercurio-Sole, il matrimonio è attraversato da una corrente molto nervosa, siete voi che dovete offrire una calda assistenza al coniuge e alle persone vicine. In questi primi giorni con la Luna nuova, siete troppo deboli per pensare a nuove importanti iniziative, attenti alle carte in arrivo. Iniziano nuovi malumori con i collaboratori e con i vecchi soci, possono presentarsi invece nuove persone che vi propongono di collaborare.

Vergine.

Voi magari leggerete l'odierno oroscopo un po' scettici, invece a noi questo martedì piace moltissimo. Il passaggio di Mercurio in Acquario è molto positivo per il lavoro e per la salute. Adesso prestate molta attenzione al dettaglio e alle tecnologie che impiegate nel vostro lavoro. È indubbio che la doppia intesa, Mercurio-Urano, sarà più d'aiuto ai giovani già esperti della rete, ma anche voi adulti potete sperimentare il nuovo. Con la vostra naturale intelligenza, è ovvio.

Bilancia

Un cambio nelle collaborazioni e qualche novità da apportare al vostro lavoro personale, tutto riuscirà perfettamente. Mercurio inizia un breve aspetto in Acquario, ma molto fortunato in combinazione con Giove, nel vostro settore del lontano. Notizie ed emozioni con persone che vivono altrove, figli o parenti. Anche le amicizie saranno esaltate dalla Luna nuova in Acquario, imperdibile se dovete sistemare le questioni di casa, beni immobili, rinnovamenti, compravendite.

Scorpione

A causa di Mercurio negativo il fisico sarà più sensibile, attenti alle infiammazioni, influenze stagionali. Meno preoccupante l'agitazione in famiglia, ormai siete abituati. Seguite i figli adolescenti o nipoti, hanno l'età di Mercurio. Questi giorni segnati anche dalla Luna nuova, sempre nel settore della famiglia, possono essere importanti per mettere in chiaro situazioni che si trascinano da tempo. Ritiratevi ogni tanto nel vostro angolo, riflettete e pensate all’amore…

Sagittario

Mercurio in Sagittario fino al 14 febbraio, transita nel punto migliore per il vostro segno: la terza casa zodiacale, che è poi il suo terreno di azione. I prossimi tre giorni saranno toccati anche dalla Luna fortunata, quindi, programmate incontri, sollecitate risposte, chiedete aumenti se pensate di non essere pagati abbastanza, alti guadagni per chi lavora in proprio. Non create problemi con la legge. Le speranze di una nascita in famiglia devono essere sempre coltivate.

Capricorno

Mercurio lascia il segno e si trasferisce nel settore dei soldi, il 14 febbraio canterà d'amore dal segno dei Pesci. Qui naviga ancora la bella Venere, mentre Giove lancia un messaggio alle donne del Capricorno: “Mia cara, gli anni passano: amiamoci” (Carducci). I soldi non mancheranno nemmeno in febbraio, ma dovete essere ogni giorno più attenti e prudenti con le persone che vi circondano per motivi di lavoro o di affari. Marte vede intorno a voi qualche nemico.

Acquario

Breve ma fortunato il transito di Mercurio nel vostro segno, avete nelle vostre mani da pianista tutte le carte vincenti! Siete protagonisti assoluti dello zodiaco e noi speriamo anche nella vostra vita quotidiana. Questo è il momento di esprimere i veri punti di vista agli altri, come sono favoriti i negoziati, discussioni di contratti o di accordi. Giove racconta di una profonda soddisfazione nel campo pratico, l'amore è come una stella improvvisa che risplende nel cielo.

Pesci

Siete sulla strada che conduce alla felicità completa. Non importa l'età, avete tante possibilità di trovare qualcuno in cui credere, sperare. Liberatevi dalla ossessione del passato. Non dovete dare tanta importanza all'apparenza, sviscerate le questioni in profondità, tagliate situazioni insoddisfacenti. È importante un lavoro di ricerca, Mercurio sarà da voi il 14 febbraio… Un nuovo meraviglioso incontro può verificarsi anche prima, Venere è come una maga Circe.