Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 27 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 27 gennaio 2025

ARIETE

Luna in Capricorno provoca confusione nei pensieri e nell’ambiente circostante, però è un passaggio importante per il vostro successo professionale e per gli affari. I nuovi arrampicatori sociali sono aiutati da questa Luna, voi dovete fare in modo di trattare sotto Mercurio in Acquario, a partire da domani. Bello il desiderio di dare affetto e amore, rischiate però di essere possessivi. Prudenza in viaggio, con il fisico, con le donne.

TORO

Come è saggio Lord Chersterfield: “se perdi un’ora del mattino, la cercherai tutto il giorno”. Voi del resto siete convinti da sempre che il mattino ha l’oro in bocca. Anche oggi farete in modo di essere al più presto in contatto diretto con persone a cui avete già fatto le vostre proposte, richieste. Anche l’amore oggi è in campo già all’alba. I vostri occhi raccontano la verità (apprensione?).

GEMELLI

Si verificano transiti molto buoni per la professione, lavoro e affari. Possibilità di ricostruire una collaborazione oppure di trovare nuove associazioni, fate oggi il lavoro di preparazione che servirà mercoledì, illuminato da Mercurio e Luna in Acquario. Il finale di gennaio, l’inizio di febbraio, sono un passo verso il futuro. È cambiata la vostra vita o siete cambiati voi? Andate oltre e cercate di amare sotto questa Luna in Capricorno.

CANCRO

Luna contro. Sistema nervoso in tilt, un’assurda paura di essere respinti. L’instabilità del periodo, che tutti viviamo, è ben visibile nel vostro cielo, ma anche la base sulla quale costruire è solida. Però in amore l’insicurezza non esiste, Venere è molto bella. La vera fortuna è pronunciata in posti lontani, con persone che vivono altrove. Siete belli quando vi arrabbiate.

LEONE

Approfittate della Luna e Mercurio in Capricorno, in settimana entrambi saranno in Acquario, opposizione che si presenta ogni anno in questo periodo, problemi inevitabili. Non c’è bisogno di inseguire con ossessione i risultati, avete tanto tempo davanti, arriverete. Studiate e preparatevi per una contestazione, fisico stressato. Uno sguardo, una parola, un gesto - l’amore si fa conoscere così. Persone dai 31 ai 40 anni e di 80 anni sono protagoniste.

VERGINE

Luna in Capricorno, sede della vostra fortuna, congiunta a Mercurio, qualcosa di bello accadrà. Una folla di pianeti segue la vostra ripresa, crescita, qualche caduta accidentale ci può stare ma una nuova partenza è garantita dalla Luna nuova in Acquario, a partire da mercoledì. Nulla è eccessivo quando Marte pretende più amore nel matrimonio, rispondete al suo richiamo. L’atmosfera per fare una conquista amorosa è quella giusta, ricorderete a lungo questo momento.

BILANCIA

Tre aspetti di disturbo creati dalla Luna in Capricorno, prendete il giorno con una certa cautela, controllate prima di tutto la situazione in famiglia, in settimana magari andrete per il mondo a cercare la gloria. Mercoledì, una Luna in Acquario non sarà nemmeno parente di questa, farà scattare la fortuna che vi seguirà sino alla fine del mese. Mercurio interessa respirazione, sistema nervoso, muscoli.

SCORPIONE

Dopo il Toro e il Leone, anche voi siete coinvolti nell’aspetto di Sole e Urano, che nel vostro caso tocca famiglia e collaborazioni. Non solo problemi però, lunedì è all’insegna del successo, Mercurio ideale per lavoro e denaro, ma pretende fatti. Venere in Pesci porta fortuna, transita ancora nella vostra casa dell’amore, nel cuore e nella mente farà nascere una stella… potrebbe sbocciare una passione fantastica, dice Marte.

SAGITTARIO

La settimana presenta Mercurio e Luna nuova in Acquario, transiti di eccezionale forza rinnovativa che richiedono però un modo di fare più deciso, determinato, quasi aggressivo. Per la professione momento quasi magico, tirate dal cassetto anche quel progetto lontano che non siete riusciti a realizzare nel passato. In amore, distratto da Venere, dovete presentarvi da debuttanti. Studiate qualche nuova mossa, un modo un po’ selvaggio di sedurre.

CAPRICORNO

Settimana perfetta. Questa Luna nel segno anticipa anche qualche interrogativo per la vostra e la nostra primavera, ma intanto vi lancia con il piglio vincente nel lavoro e in affari. Riuscirete con la bravura e la tenacia, aiutati anche dal notevole fascino personale. Venere è ancora con voi, con la sua eleganza, classe. Fatevi rapire da un sogno, il Capricorno realizza i suoi sogni. Auguri.

ACQUARIO

Appartenete al più dinamico dei segni, umano e scientifico, trasgressivo, rivolto verso l’alto e verso il futuro. Questa settimana potete vivere come il segno dell’Acquario in tutti i campi della vostra vita. Il lato più creativo e nobile della vostra natura sarà stimolato dalla Luna nuova che inizia a formarsi mercoledì accanto a Mercurio e Plutone. In ogni rinnovamento vincerete anche un premio della fortuna. Ascoltate il vostro sesto senso, mai stato cosi pronunciato.

PESCI

È affascinante per voi, Luna in Capricorno, naturalmente molto buona per i contatti di affari ed eventuali sigle su contratti e compromessi, bene anche le compravendite immobiliari. In tutte le iniziative importanti prendete in considerazione i consigli di una persona anziana e amica. Tregua in famiglia, magnifico lo slancio passionale in amore, Marte è un gigante di energia e di forza, nell’adorato segno del Cancro, rende sexy come non mai.