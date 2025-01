Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 25 gennaio: tutti i segni

Branko 25 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 25 gennaio 2025

Ariete

Sabato vi saluta con una bella Luna in Sagittario, ottimista ed esuberante, i suoi raggi arrivano da lontano e vi portano lontano, se volete. Forse pensate alle proprietà che avete in un altro luogo e che ora non è possibile raggiungere, molti sono gli Arieti che posseggono animali da pascolo, cavalli, capre in particolari. Ecco la nostalgia è dovuta al pensiero di cose e persone lontane. Questo è dovuto perché siete stanchi dell'aria che respirate nell'ambiente professionale.

Toro

Situazione professionale e finanziaria molto buona, ma dovete essere aperti a tutte le innovazioni, potete ancora contare sull'ottima protezione di Mercurio. Sì a un cambio nelle collaborazioni e a un dialogo profondo in famiglia, sfogatevi, se necessario, prima della Luna nuova in Acquario, il 30. Venere e Marte transitano in un punto felice del vostro cielo, così felice da sentirvi follemente innamorati. Vi riesce di scappare da qualche parte, magari per un'ora soltanto?

Gemelli

Siete veloci, mercuriani, riuscite a stare dietro a tutto, ma in settimana sono successe davvero tante cose, anche bellissime, normale sentirsi esauriti, stanchi. La Luna anche oggi in opposizione, agita anche il coniuge e la famiglia nel suo complesso, ma le vostre personali azioni contano su una copertura celeste eccezionale. C'è un nuovo ministro tra voi, un dottore, un giornalista di fama, un artista di grido… Mai stati più fortunati di così. Riprendetevi i vostri spazi.

Cancro

In questo momento di cambiamenti eccezionali, anche nella vita intima, dovete affrontare il mondo e la gente nella sua realtà. Talvolta siete sorpresi, increduli, pensando che certe cose succedano proprio a voi, e allora vi sentite come un pulcino bagnato. Però anche la Cina è del Cancro, in ognuno di voi si nasconde un piccolo saggio cinese, e voi trovate sempre una via per riuscire. Nasce una nuova calda emozione, o solo una speranza che deve essere alimentata.

Leone

Il Sole dell'Acquario è freddo, dal Toro vi arriva un'umidità che tocca la gola e stanca le braccia, però la Luna sì, lei splende nel cielo dell'amore. Giove aiuta a posare le basi per la felicità futura, cominciate a pensare anche a una nuova impresa professionale e finanziaria. Tanto lo sanno tutti, quello che toccate si trasforma in oro. È anche divertente questa Luna in Sagittario, arriva al cuore delle vostre care amicizie che vi seguono con ammirazione. Orgogliosi dei figli.

Vergine

È sabato, cosa avete oggi? Risposta esatta: Luna negativa. Questa insistenza della Luna nel cercare di innervosirvi verso il fine settimana è frutto del caso, certo, ma intanto chi deve discutere in famiglia siete voi. Per fortuna c'è il lavoro che preserva dalle interferenze dei parenti, e anche il campo delle amicizie è illuminato benissimo. Approfittate per rinfrescare la bellezza, Marte è sicuramente sexy ma invecchia la pelle. Le relazioni platoniche non sono per voi, quindi…

Bilancia

Non è la quantità di persone che vi circondano a farvi star bene, ma la qualità. Dovete imparare ad essere più selettivi. Questa gioiosa Luna in Sagittario stimola benessere spirituale e fisico, con lei agisce anche il Sole dall'Acquario. Domenica invece la Luna si sposta nel settore della famiglia, cercate di sistemare subito le cose urgenti dei figli e della casa. Il settore affettivo è piuttosto agitato, vi tocca correre di qua e di là… Un mondo, soltanto adesso io ti guardo e sono vivo accanto a te…

Scorpione

Una foglia gialla si staccherà dall'albero professionale o privato. Voi avete una nuova possibilità durante il weekend grazie al movimento in Sagittario e Capricorno. Mercurio, prima di passare in Acquario, vi assiste dalla prima conversazione all'approfondimento tecnico e poi al discorso finanziario, per concludere alla fine un ottimo contratto. Non mettete però tutta la passione nel lavoro, affari, successo. Qualcuno si aspetta da voi carezze sensuali, baci focosi.

Sagittario

Preparatevi per un appuntamento nel pomeriggio, sera. Conoscendo l'effetto che la Luna produce sul vostro segno e l'aspetto che si forma con Sole in Acquario, certamente sarà una questione di soldi, lavoro, successo. Gennaio può diventare la vostra miniera, i pianeti che influenzano l'attività sono davvero molto esigenti e spesso stancanti, ma comunque a vostro favore. In amore però dovete prendere l’iniziativa da soli, Venere e distratta in questi giorni.

Capricorno

Forse vi sentite un po' esauriti per il fuoco acceso nel segno che vi precede, ma nulla che possa compromettere una vostra originale impresa professionale e finanziaria. Contate su Mercurio nel segno fino al 28, domani invece vi arriva la Luna. La sorpresa, molto gradita anche da persone "anta,", è l'amore che ritrova in queste notti 50 sfumature di… Decidete voi il colore che più vi piace. Salute, forma, benessere: avete poi fatto il controllo medico consigliato?

Acquario

Le stelle sono molto favorevoli, il mondo vi viene incontro, ma se voi dormite… Tirate fuori la grinta che tutti i segni vi invidiano, avrete uno splendido risultato. Luna in Sagittario, vi libera dall'attenzione giunta a inizio settimana, adesso vi lancia tra i personaggi famosi, porta sulla soglia di casa occasioni fuori dal comune. Bellissimo giorno per l'amore, splendido compleanno: Sole-futuro, Venere-sentimenti, Marte-azione, Giove-fortuna, Plutone-rinnovamento.

Pesci

Luna in Sagittario, regalatevi il meritato relax, le gambe e la schiena non sopportano nemmeno esercizi in palestra. Le eventuali tensioni nell'ambiente di lavoro, nei rapporti con le autorità, ma anche nel vostro mondo privato, con questa Luna raggiungono il culmine. Se si tratta di un litigio in amore non dovete crearvi problemi. Cose normali, tempeste che passano, visto che è proprio l'amore a trionfare ora e sempre. Venere con voi, anche oggi propizia incontri deliziosi.