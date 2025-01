Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 22 gennaio: tutti i segni

Branko 22 gennaio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 22 gennaio 2025

Ariete

Sole e Plutone congiunti in Acquario, ultimo quarto di Luna nello Scorpione e altri pianeti cominciano a condizionare i maggiori avvenimenti nel mondo intero. Il richiamo alla crescita, evoluzione, rinascita e rigenerazione, è fortemente sentito dal vostro segno che può partire oggi stesso alla conquista di nuovi ambiziosi obiettivi mai tentati prima. Anche le vostre stravaganze conquistano la gente. Tra i segni, il vostro socio più attento e onesto, Vergine.

Toro

Giorno estremamente variabile, anche sotto il profilo pratico. Succede ogni anno all'inizio dell'Acquario, ma oggi sono presenti anche Luna e Plutone, significa che il primo importante esame interessa i rapporti stretti e il matrimonio, lavoro e collaborazioni. Un viaggio da non rimandare, la fortuna è nel mondo. Venere e Marte sono una grande forza per l'amore. Le notti di Luna calante sono sempre un po' misteriose. Ritorna, come caduto dal cielo, un Gemelli.

Gemelli

Grande apertura nel lavoro, possibilità di guadagnare più del previsto, grazie anche alle circostanze create dalla fortuna. Tutto però va fatto seguendo un piano preciso e dettagliato. Questa potente Luna che cala nello Scorpione, segno vostro amico e custode delle vostre ricchezze intellettuali e commerciali, porta al trionfo. Presentatevi alle persone che vi serviranno domani. Amore: potete chiedere un po' di sesso in più al Toro. Se agita i vostri pensieri.

Cancro

Partenza! Siete al centro di tanti influssi positivi, a volte straordinari, che vi permettono di realizzare finalmente le vostre speranze e desideri. Datevi da fare oggi per gli scopi di domani. Ci sono anche impegni urgenti in famiglia, affrontate tutto sotto questa Luna ultimo quarto che nasce in Scorpione, segno dell'amore, dei figli e genitori. Venere vi assiste anche nella ricerca di avventure, annuncia successo con persone di fuori. L'amico Acquario comincia a fare il prezioso.

Leone

Inevitabile qualche malinteso nel matrimonio, nei rapporti stretti in generale, a causa della forte opposizione del Sole con Plutone in Acquario, agitate anche le collaborazioni. Attenti nei rapporti con le autorità, organi statali, burocrazia, legge. Luna ultimo quarto disturba la salute, i vostri nervi sono oggi a fior di pelle. Amore: io Tarzan, tu Jane… ci si può sempre incontrare, soprattutto sul piano sessuale. Fra tutti i vostri pretendenti, Acquario si presenta come outsider.

Vergine

Luna cambia fase nello Scorpione, diventa per voi una strega, non sbaglierete un solo colpo. Mercurio prega di concludere immediatamente eventuali vacanze perché la posta in ballo è veramente alta. Mentre tanti devono guardarsi da Urano, voi siete in grado di utilizzare questo influsso come una grande forza creativa. Tutte le operazioni finanziarie sono favorite. Le discussioni coniugali si concludono con un intenso abbraccio. Allungate il passo verso Ariete. Marte sexy.

Bilancia

Le nostre previsioni sono rivolte ai professionisti e lavoratori autonomi, tutte le persone che mirano ad obiettivi alti, a una vita diversa, a un ruolo prestigioso nella società. Tipo: saranno famosi, ecco. Davvero straordinaria la protezione che manda l'amico Acquario, Plutone e Sole in congiunzione perfetta, da qui si riparte! Se chi vi insegue si perde per strada, pazienza. I sogni sono benvenuti in un solo settore, amore. Conquisterete definitivamente Sagittario.

Scorpione

Questa prima Luna dell'anno è anche la più significativa. Questa sera diventa ultimo quarto, Luna calante simbolicamente conclude l'anno vecchio e apre il cancello del nuovo cammino che voi iniziate con Saturno eccezionale. Prima di partire, uno sguardo alle cose della famiglia, ma anche un controllo della vostra salute perché Sole e Plutone sono insidiosi. L'amore, la passione, il desiderio, il sogno… Non è un legame facile, però che Lune con un altro Scorpione!!

Sagittario

La combinazione Sole-Plutone, in Acquario, per voi è positiva se dovete fare una riforma del lavoro e delle associazioni, che mostrano ancora delle crepe. Nati per vincere, siete figli di Zeus, preparatevi per una clamorosa riscossa professionale finanziaria. Nel privato si parla più di banche che di sentimenti, ma in famiglia dovete essere più presenti. Alle persone "anta", Saturno dice che non è mai troppo tardi per amare. Idea condivisa totalmente dall’Acquario.

Capricorno

Luna è in aspetto formidabile dallo Scorpione, stimola Mercurio nel vostro segno, il denaro è trattato da un grande esperto di capitali, Urano in Toro e anche Plutone. Non pensate più ai soldi spesi, concentratevi su nuovi investimenti. Cosa avete deciso di fare? Volete o non volete arrivare in cima, vincere anche in amore? Nemmeno Marte riuscirà ad ostacolare la corsa alla felicità, siete amanti teneri e passionali, inseguiti da molti. Ma un Toro non si cambia mai!

Acquario

Affermazione, creazione. Plutone nel segno incontra sullo stesso grado il Sole, diventano una forza potente e invincibile, per le vostre personali questioni. È necessario precisare che il transito potrebbe avere effetto negativo sulla vita pubblica. Ma voi siete anche protetti dal pianeta più grande di tutti, Giove. Questo oroscopo vi chiede solo sincerità, lealtà, generosità e comprensione per gli altri. Straordinaria una nuova intesa con Sagittario.

Pesci

Meravigliose labbra, oggi siete in uno stato di eccitazione per questa Luna in Scorpione capace di tutto. Succede che un uomo perde oggi la testa per una donna che lascerà domani. Un amore all'improvviso, ma lungamente atteso, si presenta alle donne ultra cinquantenni. La vita è come un sogno, quando ci innamoriamo finalmente. Perfetta riuscita nel lavoro e affari, attenti però a qualcuno che agisce alle vostre spalle. Confermate il vostro amore al Leone.