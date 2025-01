Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 21 gennaio: tutti i segni

21 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 21 gennaio 2025

Ariete

Sogni: è consentito farne con il Sole in Acquario, specialmente se siete soli e alla ricerca di un nuovo amore. Gli sposati devono invece conservare questo momento di tregua familiare, per affrontare meglio le questioni riguardanti l'economia domestica, esigenze dei figli, ma anche le vostre esigenze personali. Siete insofferenti verso le solite situazioni? Bene! Significa che avete già individuato nuove persone e nuove possibilità. Luna è diventata profonda, intuitiva, decisa.

Toro

Dovete essere preparati a qualche caduta di tono perché il freddo Sole in Acquario non alimenta ottimismo e agita i rapporti con l'ambiente, ma voi non dovete cedere per nessuna ragione, avete la capacità e l'abilità tecnica per andare avanti, guadagnare denaro. Anche se legati al vostro ambiente, alla vostra casa, alla vostra terra, dovete prendere al volo le opportunità che vengono o si trovano lontano. Questo è il messaggio di Venere, straordinariamente bella per l’amore.

Gemelli

È appena all'inizio, il trigono Giove-Sole, ma sono già cominciati cambiamenti positivi, nella vita personale e nella professione. Quando il Gemelli "sente" le cose è arrivato a metà strada, quindi avanti con forza e intelligenza. La professione indipendente è positivamente influenzata da questo cielo. Luna anticipa una bella occasione di trovare altri spazi. Cambiamenti nella vita sentimentale, approfittate di questo cielo così passionale specialmente se siete ancora soli.

Cancro

La forza dei ricordi, nostalgia, voglia di ritornare in un certo luogo, di rivedere qualcuno. Queste sensazioni sono provocate dal Sole in Acquario, che fa anche fiorire nuove idee, stimolante per l'attività intellettuale, professionale e artistica. Il vostro è anche un periodo marziano quindi le dichiarazioni di guerra non mancano. L'amore coniugale risente della carica ottimista di Marte, che vi rende e terribilmente sexy. Siete ancora innamorati? Venere dice sì.

Leone

Le finanze sono ben protette da questo cielo, anche perché offrono profitti immediati. Avete forza e intraprendenza, regalate da questo forte Mercurio nell'amico Capricorno, ma oggi cercate di staccare un po' la spina, Luna è diventata aggressiva. Si raccomanda alimentazione sana ed equilibrata, stanchezza dovuta a infiammazioni provocate da virus. Giove è positivo, pronto a proporre nuove esperienze lavorative, ma non solo… Non la raccontate giusta, voi!

Vergine

L'influsso positivo del Sole nel settore pratico, vi aiuta a sistemare questioni pendenti e gli affari che non riuscivate a gestire per via dei pianeti ostili in Pesci e Gemelli. Non sono ancora finite le opposizioni in questo campo, ma adesso sarà tutto diverso, intanto ideate progetti e programmi per la vostra carriera, Mercurio stimola la creatività e la capacità di mettere a punto le strategie per il futuro. Amore: una rinascita del romanticismo e dell'entusiasmo. Passionali.

Bilancia

Il Sole nel settore dell'amore rischiara il vostro cuore anche se siete soli e in cerca di qualcuno da amare Giove sa dirigere i vostri occhi verso chi è pronto ad apprezzare le straordinarie qualità che possedete. La vostra professione è molto impegnativa, per via degli obblighi che dovete mantenere, malgrado una certa stanchezza di fondo. Marte negativo continua a essere pressante nei vostri confronti, la salute è delicata per ciò che riguarda la digestione.

Scorpione

La vostra prima Luna del 2025, è nel segno! L'amore è splendido, illuminato dall'ottimismo e da soluzioni in famiglia. Se siete innamorati, vale la pena seguire lo slancio appassionato di Marte e Venere, forse lievemente misterioso e introverso, ma assolutamente sensuale proprio come piace a voi. Le occasioni di successo non mancano, ma dovete uscire dal solito giro, che vi addormenta sotto il profilo mentale. Ora è prezioso Saturno, aumenta le finanze.

Sagittario

Plutone-Sole, nel settore della realizzazione pratica, segnalano una ripresa vivace delle attività e nuovi incarichi. Le persone incontrate durante gli spostamenti portano nuove proposte, aprono nuovi orizzonti: opportunità tutte da valutare e prendere al volo! Marte in posizione sensuale del vostro oroscopo, vi rende sensualissimi e accresce la vostra sete di avventura, amore e flirt, che da tempo avete messo da parte. Persone sole: siete vicini a una storia importante.

Capricorno

Così vivi, generosi, originali, passionali. Decisi a raggiungere risultati professionali e finanziari che vi sono magari sfuggiti lo scorso anno. Oggi potete osare molto, dalla vostra parte avete Luna nello Scorpione che riesce persino a proteggervi dall'influsso negativo di Marte. La sua forza vi permette di sostenere le responsabilità familiari e di risolvere questioni legali. Potete anche trovare un nuovo amore, se lo cercate. Ricordiamo che Urano in Toro propizia incontri sexy.

Acquario

Giove porta fortuna e promette soddisfazioni importanti, ma dovete rispettare i suoi tempi: non forzate gli eventi. Luna è passata nello Scorpione, crea agitazione nell'ambiente di lavoro e discussioni, se non addirittura veri litigi, con collaboratori e soci. Siete voi intolleranti, allontanatevi dalle atmosfere calde e rifugiatevi tra le braccia del vostro amore. Non sottovalutate però i malanni alle articolazioni. Le giovani coppie possono programmare il matrimonio, nascite.

Pesci

Meravigliosa Venere, passionale Marte, Luna sensuale e viaggiatrice. Niente manca per poter vivere una grande stagione d'amore. Tali astralità aprono una fase più matura, consapevole, e anche più felice. È sotto queste stelle che i giovani possono decidere per il grande passo, e chi è già adulto fare una scelta felice, che gli consenta di trovare una nuova dimensione di appagamento esistenziale e amoroso. La professione e l'opportunità di guadagno è molto alta.