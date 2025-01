Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 9 gennaio: tutti i segni

Branko 09 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 9 gennaio 2025.

ARIETE

Professione, posizione sociale, successo - questo, in sintesi significa Mercurio in Capricorno. Concentrate le energie verso l’obbiettivo che vi interessa, meglio se si tratta di nuove collaborazioni. Ricordate che i trucchi non riescono, il talento sì. Accostatevi anche alle persone che non vi piacciono, gli affari sono affari. Giove però è ottimista, assicura che l’amore arriverà, ritornerà, migliorerà. Marte in Cancro: gastrite.

TORO

Sempre meglio! Ottimi influssi per le iniziative finanziarie, facilitati i contatti con esperti nel ramo che vi interessa, in qualche caso anche con rappresentanti dello Stato. Azioni bancarie avranno scatti in alto con questa Luna. In preparazione giorni bellissimi per l’amore man mano che ci avviciniamo alla Luna piena il giorno 13. Salute a voi, figli di Venere!

GEMELLI

Senza trascurare la forma fisica e la salute, dovete essere sempre al centro degli avvenimenti nell’ambiente professionale. Mercurio adesso è giusto per iniziare una nuova scalata al successo, avete la disponibilità di persone autorevoli, facilitazioni e collaborazioni. Tenete sotto controllo la vostra natura irrequieta, non perdete nulla di così importante a causa di Venere, anzi il nuovo che porteranno le stelle sarà meglio di prima.

CANCRO

Sul filo del rasoio. Appare delicato il campo delle collaborazioni professionali, ma se le trattative sono già a un buon punto, conviene concludere e firmare. Luna non solo positiva ma fondamentale per iniziare una nuova strategia in affari, dal Toro manda una bella dose di saggezza e pragmatismo. Anche le persone che vi conoscono da molto non possono intuire quello che sta nascendo nella vostra mente, nel cuore. Marte è attento a nuove conquiste.

LEONE

Le orecchie cominciano a fischiare non solo perché qualcuno lontano vi pensa ma per la Luna passata in Toro, delicata per orecchio, naso, gola. Avrete già domani altre ottime occasioni di lavoro e affari. Il giorno deve essere vissuto per gli affetti familiari, amicizie, amore. Qualche volta è bello, salutare, restare un po’ in silenzio. Per sentire il battito di un cuore innamorato. Attrazioni. Il coniuge non è facile da gestire.

VERGINE

Luna bellissima in Toro, con tante amicizie nuove che avranno un ruolo importante per la carriera. Tutto quanto riguarda la professione e gli affari torna ad essere il fiore all’occhiello del vostro segno. In famiglia e in amore lasciateli parlare, ascoltate e prendete nota. La vendetta, dicono i cowboy, è un piatto che va servito freddo.

BILANCIA

Il carbone, oggi ce lo potete dire, c’era o non c’era? In ogni caso anche oggi Venere è illuminata della Luna, vi invita a restare nel vostro rifugio segreto, insieme al vostro caro amore, quello ufficiale e quello provvisorio. Se avete un amore più giovane, Marte lo rende prepotente. Da questo Marte devono guardarsi soprattutto gli uomini Bilancia, che devono controllare la salute e i rapporti con gli altri uomini, colleghi o soci. Cautela in viaggio.

SCORPIONE

Provocazioni in famiglia, fastidiose più dei problemi veri. Formidabile Mercurio nel punto ideale per quanto riguarda gli affari finanziari. Parlate nel lavoro, con i parenti, con le persone con cui vorreste iniziare un rapporto. Questo cielo comincia a essere beneaugurante per iniziare nuove collaborazioni. Durante il weekend avrete a disposizione la dea fortuna, rappresentata da Venere in Pesci, ma bisogna riconoscerla in mezzo alla banalità e retorica che vi circonda.

SAGITTARIO

Come nasce un amore? Ricordiamo Nico Fidenco: “così, senza rumore, nasce un amore” … Le relazioni che nascono sotto l’odierna Luna congiunta a Urano sono incredibili, scoppiano in un attimo, e sono molto diverse dagli amori passati. Bellissima la posizione degli astri che incidono sulla vostra affermazione professionale. Dedicatevi alla carriera e agli affari.

CAPRICORNO

Mercurio nel vostro segno è in piena azione - intelligente, penetrante, paziente, architetto di nuovi successi professionali e finanziari, filosofo quanto è necessario, abbastanza egoista. Studiate gli errori degli altri poi farete esattamente il contrario. È questo lo spirito di Saturno, ma non in amore - che è quello del mondo antico, morbidi baci e tenere carezze.

ACQUARIO

Luna in Toro tocca anche oggi la gola e gli organi di digestione, la vicinanza con Urano la rende turbolenta per la famiglia. Un attento esame delle cose che possedete. È il momento di dare un nuovo impulso a quello che l’astrologia definisce “patrimonio personale”. Domani arriva la Luna in Gemelli, andate incontro all’amore rinnovati e innamorati, appassionati, sarà formidabile.

PESCI

Adesso avete l’occasione di mostrare al mondo le vostre qualità migliori, quelle caratteristiche che vi rendono un segno speciale dello zodiaco, fin dal tempo dei Sumeri. Siete un po’ esagerati in amore, ma le vostre esternazioni sono innocue, fanno divertire la persona amata, così siete piacevoli nella vita sociale e generosi con gli amici. Luna in Toro si intende di affari meglio di voi, quindi potete osare una nuova impresa commerciale (beni immobili).