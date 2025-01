Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 8 gennaio: tutti i segni

Branko 08 gennaio 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 8 gennaio 2025.

Ariete

Mercurio, pianeta del lavoro e del denaro, ha mostrato una speciale attenzione per i segni di fuoco, nel 2024. Nel Sagittario è rimasto dal 16 ottobre fino a questa mattina, perché oggi inizia un breve ma importante transito in Capricorno, che avrà un grande effetto sul vostro lavoro, affari, rapporti con i parenti. La situazione sarà talvolta complicata anche per via di Marte, nel settore della famiglia. Oggi però siete favoriti da una razionale e finanziaria Luna, verificate i conti.

Toro

Arriva nel segno la prima Luna dell'anno e vi porta una bellissima notizia: Mercurio entra in Capricorno, transito prezioso per finanze, viaggi d'affari o per diporto. Curiosità intellettuale, freschezza e originalità di pensiero, voglia e capacità di raggiungere o di confermare posizioni di prestigio. Attitudini al "comando", potenziate adesso da Mercurio - Marte - Saturno. Siate aperti a tutte le innovazioni anche in casa vostra, rendete la famiglia più moderna e in sintonia con i tempi.

Gemelli

Una buona notizia, figli di Mercurio! Dopo la lunga e antipatica opposizione dal Sagittario, il vostro principale pianeta passa in un segno amico, Capricorno, da dove indirizza le vostre antenne verso le occasioni propizie per gli affari finanziari, lavoro, studio. Il destino è generoso con voi, non dovete essere così agitati. Istintivamente prenderete decisioni felici anche per i figli. È l'amore che vi darà le ali per grandi imprese. Un incontro avrà uno strano effetto su di voi.

Cancro

La situazione nel campo pratico può diventare più critica o più impegnativa, a causa di Mercurio che va in opposizione, fino al 28 gennaio. Sarà quindi breve il transito in Capricorno, ma lo dobbiamo prendere molto seriamente perché avrà uno scontro con Marte nel vostro segno, che noi interpretiamo come la necessità di rivedere qualche collaborazione. Un certo grado di disaccordo è normale in ogni matrimonio, ma non lasciatevi scappare questa Luna sexy in Toro.

Leone

Il pianeta del giorno è Mercurio, che è stato così presente nell'oroscopo dei segni di fuoco l'anno scorso e lo sarà anche nel 2025. Affrontate questo breve transito in Capricorno, con ottimismo ed entusiasmo, rivedete alcune posizioni nel vostro lavoro e controllate la salute. La professione, lo studio, la carriera e il commercio - progressi. Se oggi sarete un po' ansiosi, dipende dalla Luna passata in Toro per due giorni, e l'ansia vi rende prepotenti. Dieta leggera.

Vergine

È arrivato il giorno tanto atteso, Mercurio il vostro pianeta guida assume un aspetto splendido in Capricorno, segno che custodisce il segreto della vostra felicità. Questo veloce pianeta con le ali, per voi non è solo denaro e viaggi, ma è un padre che vi guida sui sentieri della vita sempre appagante ma tanto faticosa. Tensioni accumulate non si possono eliminare in un colpo, ma è sicuro che oggi vi sentite più leggeri, pronti a vincere. Luna intrigante, morbosa.

Bilancia

Il lavoro è sempre produttivo, persino i vostri concorrenti non possono fare a meno di ammirarvi, però oggi arriva una novità e riguarda Mercurio che passa in Capricorno, fortunatamente per pochi giorni ma può essere lo stesso stressante a causa di Marte opposto. Rilassatevi un attimo, prima di affrontare una serie di confronti: con il coniuge, genitori, figli, collaboratori… Saturno richiama l'attenzione sulle persone anziane della famiglia, e non solo.

Scorpione

Mercurio abbandona il fuoco del Sagittario e si pianta nella solida terra del Capricorno, fino al 28 gennaio, nella migliore postazione per il vostro segno, non perdete l'occasione! Con la partecipazione di altri importanti pianeti, avrete la possibilità di dare una svolta definitiva nei rapporti di lavoro. Possiamo inserire in questa lista anche persone che attendono la pensione. Voce rauca, per Luna in Toro, ma quando canterete" io ti amo!", vi sentirà anche quell'amore che vi maltratta.

Sagittario

Dopo la lunga presenza nel vostro segno, Mercurio questa mattina passa nel vicino Capricorno ma non vi dimentica. Qui sarà anche più efficace per i vostri affari finanziari, lavoro, appoggi che vi darà sotto il profilo burocratico e legale. Oggi però non dovete pensare solo alle questioni materiali, dedicatevi alle amicizie, ai piccoli di casa vostra, ai nipoti, al caro coniuge… E se la Befana non ha portato un amante alle persone sole, questa Luna in Toro… Chissà…

Capricorno

Primo ingresso dell'anno, Mercurio. Straordinario quando transita nel vostro segno, totalmente diverso da come era in Sagittario, aiuterà voi e noi tutti a riprendere a lavorare e a costruire, con pazienza, metodo, fatica mentale e anche fisica. Luna diventa una compagna piacevole e vi mette in contatto con persone di classe, come voi. Nel segno del Toro si concentra anche sul vostro amore e sulle vostre amicizie, viaggi e incontri mondani. Sorprese anche nelle finanze. Siete molto affascinanti con il rinnovato look. Conquistate.

Acquario

Non innervosirvi per cose da poco, occupatevi solo di situazioni e persone che possono cambiare e migliorare la vostra vita. Meglio se cercate queste persone lontano dall'ambiente abituale, ma prima recuperate le forze. Oggi la Luna è in Toro e questo potrebbe significare debolezza delle vie respiratorie, gola … Qualcuno cerca di influenzarvi con le sue idee? Grazie, so sbagliare da solo, rispondete come Longanesi. Utili lavori in casa, abbellimenti.

Pesci

Finalmente Mercurio ottimo, nell'amico Capricorno! Commercianti, medici, imprenditori, costruttori, artisti, farmacisti, veterinari… è il vostro momento. Non siete solo un mare languido, siete fatti anche di roccia, a giudicare dalla vostra capacità di resistenza. Si aprono nuove prospettive per i viaggi, Mercurio sarà positivo per lunghi mesi. Marte e Venere insieme per voi, le luci dell'amore sono tutte accese, impossibile non trovare un nuovo amore per chi è ancora solo.