Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 7 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 7 gennaio 2025.

Ariete

Risveglio con il primo quarto di Luna, risveglio all'ottimismo. Se ci sono state tensioni nelle relazioni intime e con la famiglia oppure nei contatti abituali di lavoro, questa forte Luna le farà emergere e vi aiuta a chiarire, se lo volete. È il giorno adatto per esprimere i vostri sentimenti perché le parole non vi tradiranno. C'è la possibilità di fare una nuova stimolante amicizia, prendetela al volo perché vi potrà servire anche nel lavoro. Digestione laboriosa.

Toro

Manovre professionali nell'ambiente vicino e in un posto lontano, un incarico sarà rinnovato, voi stessi potete assumervi nuove responsabilità nel lavoro e nuovi impegni pure con la famiglia. Finalmente anche le collaborazioni che sono spesso il punto debole del Toro ricevono il magnifico slancio da Marte, Giove suggerisce valide alternative, Venere calda per l'amore. L'uomo del segno conferma con i fatti di essere l'amante più caldo dello zodiaco, come marito ideale.

Gemelli

Dice che, di questi tempi, ci sono tre modi per diventare ricchi: ereditare, vincere al gioco, intentare cause… Per quanto riguarda le questioni legali, Giove vi offre sempre un aiuto prezioso. I viaggi possono essere stancanti, ma il disturbo di Mercurio è alla fine, però sono anche divertenti. Non escludiamo sorprese al tavolo verde… Luna in Ariete prevede emozioni passionali, in barba alla negativa Venere in Pesci, che non ostacola però successi economici.

Cancro

E se domani, quando questa bella crescente Luna passerà in Toro, vi dovesse prendere per mano e condurvi lontano? Lasciatevi guidare, è molto probabile che vi porti verso l'amore, visto che avete Venere bellissima, non escludiamo la nascita di un nuovo amore, grazie anche a Marte che si fa già sentire nel vostro segno. Tamburi lontani fanno sentire il rombo del successo in un nuovo lavoro oppure in una collaborazione totalmente rinnovata.

Leone

Oggi vi sentite milionari perché avete il cuore in paradiso (come diceva una canzone di Gorni Kramer). Nessuno più di voi può esclamare: Anno nuovo, vita nuova! A parte il vecchio Urano rimasto nel Toro, che esercita però una rinnovata azione nell'ambiente lavorativo, tutti gli altri pianeti vi assistono con amore. L'importanza dei transiti attuali vi sarà chiara nel prossimo periodo, questa sera lasciatevi condurre da due meravigliose labbra. Fortuna in affari.

Vergine

Questa Luna crescente in Ariete, segno che incide sulla vostra trasformazione professionale o privata, fa capire oggi stesso quante possibilità vi attendono nel lavoro, occasioni di affari che sognate da tre mesi almeno. Conviene puntare le carte migliori domani e giovedì quando Mercurio vi prenderà per mano e vi porterà lontano. Non stancatevi troppo però, ricordatevi della forte opposizione di Saturno e altri pianeti. Giove rende nonni i nativi adulti.

Bilancia

Non fatevi sorprendere da niente. A causa della Luna opposta, non sarà facile combinare gli impegni professionali con i doveri familiari. Il nuovo Marte si fa sentire subito, assicura forza interiore e coraggio - transita nel settore del successo, ma le circostanze non sono tutte favorevoli, il rischio è quello di cedere all'impulsività. Un segnale nella salute, verificate. Dopo queste riserve, necessarie, non dimentichiamo certo Giove: siete amati, sempre.

Scorpione

I sacrifici fatti nel passato vi permettono adesso di raccogliere ottimi risultati, oggi sono previste gratifiche economiche. Luna intraprendente nel settore del lavoro, Mercurio sarà congiunto al Sole nel segno che meglio influenza la vostra attività, questioni scritte, legami con le persone vicine. Consigliamo di partire all'assalto di qualcosa di grande. Luna è fuggitiva nel cielo, ma sulla Terra qualcuno si aspetta da voi risposte chiare, precise definitive. Amore!

Sagittario

Luna primo quarto, per voi significa amore, amicizia, figli. Appassionata in Ariete favorisce nuovi incontri, che vanno vissuti con trasporto, senza pensare quanto potrebbero durare. Cielo ottimo per le questioni professionali, Mercurio ultimo giorno nel segno può dare quel tocco di fortuna che vi aspettate. Saturno invece vorrà leggere dentro di voi e svelare al mondo i punti deboli della vostra forte personalità. Viaggi molto favoriti. Ma quante novità!

Capricorno

Fuori dalla carovana. Dopo un breve deserto attraversato, domani troverete un'oasi verde e rigogliosa, Luna sarà bellissima in Toro. Siete fortunati nelle nuove ricerche, che possono spaziare dall'amore alle case da affittare, vendere o acquistare. Il punto di forza sono le relazioni sociali, amicizie. Sviluppi di un amore nato di recente. Salute da tenere sotto controllo, ora che inizia il transito di Marte in aspetto faticoso, i giovani devono stare attenti nello sport (sci).

Acquario

Atti scritti, contratti, accordi; relazioni con i parenti più stretti, fratelli e sorelle; capacità di trovare nuove relazioni amorose e professionali. Questo significa per voi Luna crescente in Ariete, aspetto che può provocare una tempesta di fortuna. Aprite gli occhi, i vostri sono famosi nello zodiaco al pari di quelli dei Pesci, infatti vengono chiamati "occhio d'Acquario". In amore siete possessivi, gelosi, soffocanti. Salute: fastidiosi dolori reumatici.

Pesci

Meraviglia delle stelle, improvvisamente nasce un bel traffico nel vostro cielo, avete a portata di mano buone opportunità nella vita professionale e nelle finanze. È possibile un anticipo in denaro, un anticipo della futura felicità. Relazioni sociali, conoscenze, amicizie davvero speciali. Questo cielo è particolarmente bello per i giovani alla ricerca di opportunità di successo o di amore, Venere è generosa per tutti. Se qualcuno non vi vuole, non sa cosa perde.