Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 6 gennaio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 6 gennaio 2025.

ARIETE

La prima settimana del 2025 vi mette subito al centro dell’attenzione nel lavoro e nella vita di relazione, con inevitabili momenti di nervosismo e discussioni con collaboratori e soci. Marte ritorna in Cancro e sarà qualche volta agitato per la famiglia, controllate le vostre reazioni istintive e impulsive. Nasce il vostro primo quarto di Luna, beneaugurante per l’amore e la fortuna.

TORO

Una volta si aspettava la Befana anche per la Lotteria, oggi si gioca tutti i giorni ma per restare fedeli alla tradizione diciamo che avete fortuna al gioco. Venere, la vostra stella tutto fare, sarà in postazione bellissima tutto il mese, Marte rientra oggi in Cancro e sarà importante per tutti i rapporti stretti, anche con la famiglia. Figuratevi se non avrete tempo e possibilità di rendere il vostro amore unico! Se siete ancora soli, la prima occasione si presenta mercoledì 8.

GEMELLI

Transiti positivi ma, diciamo così, nascosti. Questo significa che dovrete andare da soli alla ricerca di occasioni lavorative e finanziarie, e potete essere certi di trovarle. Anche perché siete in due: dove non arriva Castore, arriva Polluce… Oggi molti si aspettano fortuna ma soltanto voi avete nel segno Giove, il grande benefico delle stelle. Anche Luna primo quarto gioca a vostro favore e vi porta un briciolo di allegria e di passionalità.

CANCRO

La Befana è una festa che vi appartiene. Sotto alcuni aspetti, siete sempre bambini, vi entusiasmano i regali, vi incanta la magia di questa notte illuminata da Venere: un amore appare… Il giorno è importante soprattutto per Marte che ritorna nel vostro segno e vi farà compagnia fino al 19 aprile. Ora inizia veramente il 2025.

LEONE

Non meritate carbone, siete stati tutto l’anno presenti e generosi in famiglia e nei rapporti di lavoro, ma se troverete un pezzo di carbone è perché qualcuno ce l’ha con voi, magari si tratta di gelosia… e fanno bene ad essere gelosi del Leone che vive questa Befana con la più bella Luna per le conquiste di amore e per guadagnare. La buona sorte si manifesta anche tramite le amicizie, persone che vi portano bene.

VERGINE

Consigliamo di spendere energie soprattutto nel campo della vita pratica (studio, lavoro, affari), per sfruttare pienamente Mercurio in Capricorno dal giorno 9. La Befana vi gratifica con un’energica e passionale Luna in Ariete, mentre Marte conduce verso nuove battaglie che vincerete. Venere dispettosa lascia carbone, con il vostro ingegno lo potete trasformare in metallo prezioso.

BILANCIA

Scherzi della Befana… Questa mattina Marte assume un aspetto pesante ma è comunque una sentinella del vostro successo professionale. Luna in Ariete non è giusta con voi, ma ve la caverete lo stesso benissimo perché i due pianeti della fortuna, Giove e Venere sono dalla vostra parte. La famiglia vi sfrutta in maniera così aperta da non sembrare nemmeno uno sfruttamento.

SCORPIONE

Befana armata, per così dire. Questo fa pensare Marte, vostro pianeta e simbolo della battaglia, che ritorna già questa mattina nel segno del Cancro e sarà partecipe delle vostre battaglie professionali e anche amorose fino al 19 di aprile. Ecco cosa vi porta la Befana 2025, inizio (se volete) di un nuovo capitolo della vostra vita anche se avete superato 60 anni. Saturno, infatti, è un pianeta “vecchio”, Venere giovanissima: amori con persone più giovani di voi.

SAGITTARIO

Forse fu proprio la luce di Giove, congiunto a Nettuno, a guidare i Re Magi verso Betlemme. E voi siete governati da Giove, quindi l’Epifania vi appartiene. Ma oggi la fortuna arriva dalla Luna, splendida nella fase primo quarto, in Ariete, vostro settore della fortuna e della felicità in amore. Nasce un nuovo amore, oppure siete molto vicini ad un incontro importante.

CAPRICORNO

Concentrate le energie astrali sulla vostra vita. A partire da questa Befana e nel prossimo periodo vi troverete in situazioni di grande importanza per il presente e per il futuro, nel lavoro e nel privato. Avete già vinto, ma se arrivasse qualcosa di più, ancora meglio. Marte inizia una nuova battaglia con il Capricorno ma Venere è ancora positiva e manda un concreto segnale di fortuna in amore. In mezzo al carbone, ci sono anche gioielli per voi.

ACQUARIO

Il regalo della Befana è proprio quello che state aspettando da qualche mese: Marte lascia la posizione ostile in Leone e ritorna in Cancro, settore del vostro lavoro e della salute. Se ci sono stati problemi fisici, presto troverete soluzioni ma oggi c’è molto di più per il vostro segno, Venere e soprattutto Giove lavorano per un giorno felice e ci sono anche occasioni di iniziare una nuova storia d’amore. Questo grazie al primo quarto di Luna in Ariete. Viaggi fortunati.

PESCI

Mercurio viaggia con leggero ritardo, ma arriverà il giorno 9. Mentalmente concentratevi sulle iniziative che avrete l’intelligenza di avviare questa stessa settimana. Magica notte della Befana con Venere, Nettuno e Saturno nel vostro segno. La passione sarà accesa da Marte che ritorna in Cancro già questa mattina e sarà fisso in quella posizione fino al 19 di aprile. Dall’Epifania a Pasqua, i nativi soli troveranno una bella sistemazione. Auguri, Branko.