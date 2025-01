Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 5 gennaio: tutti i segni

Branko 05 gennaio 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 5 gennaio 2025.

Ariete

Luna arriva nel segno questa sera e diventerà primo quarto domani, concedetevi una sera romantica con il vostro amore. La fase crescente si unisce a Mercurio e Giove fortunati, naturalmente anche a Marte, creando così una situazione ideale per la ricerca di un nuovo amore. La presenza del Sole nel campo del successo annuncia nuovi ingaggi per i professionisti, la fatica è dovuta proprio alle novità con cui vi dovrete misurare. Un tuffo al cuore: Pesci.

Toro

Venere positiva illumina con il suo verde raggio tutta la vostra vita, non solo l'amore. Aumentano le possibilità di affermazione nel mondo esterno, particolarmente favoriti i nativi che esercitano professioni a contatto con il pubblico. Festeggiate l'avvenimento con un viaggio, una gita, una trasferta. Marte avverte di qualche nemico nascosto, ma vi aiuta a elaborare strategie vincenti in affari. Luna in Pesci: un colpo di fulmine o un colpo di fortuna.

Gemelli

Agitazione, impulsività, distrazioni, piccole esplosioni in casa e nel matrimonio. Così è la Luna in Pesci, contrastati siete anche da Venere, influsso più faticoso per le donne Gemelli. Marte tiene viva la sensualità, anche non volendo vi troverete presi nella rete della passione. Cercate storie in esclusiva, non accontentatevi dei saldi di stagione. Potete sperare nella Befana…

Cancro

C'è qualcosa di strano nel regno di Danimarca, avrebbe detto Amleto, osservando questa Luna in Pesci congiunta a Nettuno, inganni eccellenti. Ma questo non vale per voi che siete figli prediletti della signora della notte, infatti oggi avete fortuna in amore e al gioco. Le soluzioni desiderate nel lavoro come in famiglia e in affari alla fine arrivano. Abbiate l'accortezza di firmare contratti e documenti importanti entro il 9 gennaio, dopo Mercurio va in Capricorno.

Leone

Persino Venere rimane affascinata dal vostro sguardo di fuoco, i vostri occhi innamorati ricevono gli influssi azzurri della Luna in Pesci, Marte ancora nel segno propizia situazioni molto eccitanti. La vostra previsione la possiamo fare in una riga, anzi in una sola parola: fortuna. Siete fortissimi nel lavoro e in affari, le nuove persone credono immediatamente in voi e nelle vostre proposte. Spiegatevi in famiglia.

Vergine

Il contrasto che nasce con Venere in Pesci non produce soltanto discussioni e gelosie in amore, ma può avere l'effetto di stimolare anche i coniugi, è di ottimo auspicio per i giovani e meno giovani, per tutti voi che attendete quel tram chiamato desiderio. È in arrivo al binario numero cinque, quello della fortuna, non appena Mercurio entra in Capricorno. In serata cambia anche la Luna, vi sentirete più belli e più allegri, la vita sociale è la vostra forza.

Bilancia

L'amore finge di respingervi, perché vuole mettere alla prova il vostro attaccamento, fedeltà, interesse. D'ora in poi dovrete battervi con più forza per la serenità coniugale, sono in arrivo alcuni transiti di disturbo, allontanate i curiosi dalla vostra casa e dalla vostra vita. In aumento lo stress già questa sera, ma la resa nel lavoro è ottima. Tenete alto il morale con un abito esclusivo, gioielli, fiori, profumi… Un po' di stravaganza si addice alla Bilancia.

Scorpione

Venere nel campo della fortuna apre per il vostro segno un periodo intenso e decisivo, che vi può portare alla vetta del successo professionale ed economico. Molte sono le cose che dovrete sistemare e rinnovare entro il 28 gennaio, cioè, giorno in cui Mercurio passa in Acquario. Consigliamo di prendere di petto le collaborazioni, tagliate dove è necessario tagliare. Sarà bene tagliare anche qualche rapporto sentimentale extra, non ne avete bisogno. Venere fa il tifo per voi.

Sagittario

Venere mette l'accento sulla famiglia. Non subito oggi ma nei prossimi giorni sarà richiesta una vostra partecipazione più intensa soprattutto nella vita dei figli, anche quelli sposati, l'importante è non tornare sulle vecchie polemiche e litigi per questioni materiali. Nemmeno con i parenti (fratelli?) che vivono altrove. In serata, Marte è al top della passione fisica, corrisposta. Cogliete l’attimo!

Capricorno

Un brindisi a Venere, all'amore che c'è o che arriverà, alla fortuna, alla gioia di vivere. La prossima settimana Marte passerà in opposizione dal Cancro, nuova fonte di disturbo per le collaborazioni, sempre ottime invece le relazioni con il mondo esterno e con l'estero. Cos'è che vi rende così speciali, ma tante volte anche antipatici agli altri? La vostra sicurezza e determinazione, dono di Saturno. Passate la domenica non nel solito ambiente, magari in un albergo…

Acquario

Passionalità pura. Clamorose occasioni per i nuovi incontri cominciano a presentarsi già in serata, con il passaggio della Luna nel segno dell'Ariete, domani diventerà primo quarto. Questo segno è vostro amico, compagno di viaggi e di avventure finanziarie, vostro amante, molto spesso vi sposa. Il momento di fortuna che vive quel segno raggiunge anche il vostro cielo, comincerete a sentire brividi piacevoli, irresistibili attrazioni fisiche.

Pesci

Venere, la fulgida stella dell'amore, risplende nel vostro segno al tramonto e questa sera vi canterà una dolce ninna-nanna. Questa nuova forza che viene dall'amore sarà un'energia anche per il vostro lavoro, affari, studio. Amore non solo per un uomo o per una donna, ma anche per i genitori, figli, amici. L'umanità dei Pesci anche nel significato universale. Protetti dal "vecchio" Saturno, anche i nativi sopra i 60 anni possono avere una nuova primavera.