Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 14 dicembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 14 dicembre 2024.

Ariete

Il piacere di fare delle innovazioni nell'ambiente domestico per renderlo più accogliente, il gusto della sfida nelle attività, la ritrovata grinta e la voglia di fare cose nuove per rendere più interessante la vita. Siete insomma stanchi delle situazioni ripetitive, in cui vi siete trovati vostro malgrado. Ma perché non avete reagito prima? Oggi inizia il plenilunio in Gemelli, evento per voi positivo per cambiare il binario. Un ritardo non impedisce di vivere una sera passionale.

Toro

Dopo l'amore e la casa, Luna mette l'accento sulle questioni finanziarie, beni patrimoniali, divisioni e spartizioni. Non registriamo ostacoli nella vostra corsa al successo e al guadagno, Mercurio stimola il settore del lavoro e l'ambiente in cui svolgete la vostra attività, ma dovete fare i conti con le incertezze che investono tutti. Siete molto legati alle persone vicine, ma in questo momento non vi danno ciò che dovrebbero. Attaccati agli oggetti familiari per i ricordi che racchiudono.

Gemelli

Una Luna da perdere la testa, sarà completamente piena domani mattina ma già oggi in giornata e la notte prossima sarà in grado di fare miracoli soprattutto per le persone sole. Qualcuno si aspetta da voi una grande porzione di amore e di passione. Innamoramenti anche nell'ambiente di lavoro, ma con il coniuge dovete insistere - sembra distratto, assente. Giorno anche sopra le righe, ma siete finalmente voi stessi. Non siete nati solo per lavorare e fare soldi.

Cancro

Questa forte Luna congiunta a Giove, nel segno che vi precede, è ricca di significati per il vostro mondo interiore: cancella un certo passato, apre strade nuove. Occupatevi solo di cose veramente importanti. Transiti potenti per quello che l'astrologia definisce il patrimonio personale, che possono essere beni immobili, azioni, imprese professionali. Nessun segno più del vostro sente e vive i raggi della Luna piena, l’ultima di questo 2025: sorprese anche laddove non vi aspettate.

Leone

I giovani innamorati sentono la mancanza di momenti romantici, anche Venere in Acquario sembra indifferente alle vostre richieste, ai sospiri… Ma certamente oggi non mancheranno momenti di passione, grazie alla Luna piena in Gemelli e al vostro Marte. Si accende una scintilla che può diventare una meravigliosa fiamma. Un successo davvero straordinario è previsto nelle questioni professionali, ma dovete sollecitare contatti e impostare affari.

Vergine

Questa Luna piena è come una piccola spina nel vostro oroscopo, dovete aprirvi e parlare nella vita affettiva, in famiglia, nel matrimonio, nulla va trattenuto nel cuore. Anche ai vostri figli adorati va detta la verità, bisogna lavorare per avere. Lieve debolezza fisica vostra, dovuta allo stress lavorativo. Nessuna esagerazione, sarete deboli e nervosi. Se non potete rimandare appuntamenti di lavoro e affari, fatevi rappresentare da altri. I sentimenti profondi non risentono di Saturno.

Bilancia

Innamorati come prima, più di prima. Luna piena risveglia emozioni, sentimenti, passioni. Nasce in Gemelli congiunta a Giove, coinvolge Venere e Marte, impossibile non sperare in un nuovo eccitante incontro per le persone sole. Non solo i giovani, anche i nativi "anta", sentiranno il cuore che salta. Dovete approfittare di tante forze cosmiche che sono in movimento per voi, allargate il più possibile il raggio d'azione, inventate nuovi affari e nuovi lavori, nuove società. È fortuna per voi!

Scorpione

Luna diventa piena e meravigliosa in Gemelli accanto a Giove, ma è come se nascesse nel vostro segno, perché quella è la vostra ottava casa zodiacale e voi siete l’ottavo segno dello zodiaco, ecco la ragione per cui il nostro oroscopo "comanda" spesso l'amore tra questi due segni… L'abbraccio sessuale è unico, nonostante le differenti caratteristiche comportamentali. Arrivano informazioni riguardanti il vostro passato, notizie che rendono piacevole e intenso questo sabato.

Sagittario

Cambiate direzione se vedete venirvi incontro qualcuno che non vi va di incontrare, oggi in parecchi possono rendervi nervosi. Noi comprendiamo: questa Luna piena opposta a Mercurio non permette il ragionamento, ruba qualcosa di vostro, oppure mette in testa assurde idee sull'amore e voi vedete concorrenti dappertutto. Questi fantasmi, avrebbe sospirato Eduardo, anche voi siete artisti e allora rendete concrete le vostre fantasie, le vostre emozioni.

Capricorno

Luna piena vicino a Giove in un segno che incide sul vostro lavoro e sulla salute. L'influsso è una garanzia per il successo, anche nelle finanze, ma può provocare debolezza e stati infiammatori. Grande sensibilità emotiva, ma il pensiero resta logico, condizione ottima per discutere e portare avanti gli affari. Controllate però con molta attenzione le carte legali. L'amore è presente in questo cielo, Nettuno suona un concerto insieme a Venere e Marte, voi conquisterete.

Acquario

Due giorni sotto l'effetto di Giove congiunto alla Luna piena in Gemelli, campo delle vostre fortune professionali e sentimentali, aspetto bellissimo che vi consente anche di tagliare qualche ramo secco e impostare nuovi progetti. Luna piena non mantiene sempre tutto quello che promette, ma intanto è bellissima e noi pensiamo che un vostro sogno segreto può diventare realtà. Non esagerate però con l'attività fisica, Marte è in posizione stancante. Momenti di relax.

Pesci

Chi vi ama perdona queste vostre improvvise scenate, talvolta basta un piccolo contrattempo per innervosirvi, non sopportate di essere disturbati nei vostri progetti e nelle iniziative. Il contrastante aspetto determinato da Luna piena in Gemelli è in grado di creare conflitti, ma è bene che certe tensioni latenti escano allo scoperto visto che poi il finale sarà anche eccitante. Ritorna in primo piano la famiglia, impegnativa soprattutto per i genitori, ma anche i giovani devono collaborare.