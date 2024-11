Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 1 novembre: tutti i segni

01 novembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 1 novembre 2024

Ariete

Novembre è il mese dello Scorpione, il vostro amico zodiacale è spesso anche qualcosa di più, il vostro amante per esempio, finanche il vostro coniuge e genitore dei vostri figli. Ottimo cambio di Luna per le questioni domestiche e in qualsiasi altro settore dove vorreste provocare cambiamenti. Un breve viaggio aiuta l’amore. Pur con un calo di energia fisica, causato da Marte, il vostro amore è passionale. Rapporto di novembre controverso: Cancro.

Toro

Gli uomini si lasciano dominare da una donna dal carattere forte, ma si tratta di una sottomissione assai piacevole; le donne del segno sono invece nervose e prepotenti, Luna nuova nello Scorpione opposta al vostro Urano, avvengono situazioni esterne che lasciano tracce per i prossimi giorni. Uscirete vincenti dalle sfide professionali se restate liberi nelle vostre convinzioni, imprese. Rapporto di novembre controverso: Scorpione.

Gemelli

Nettuno non permette un dialogo sereno nel rapporto di coppia, ma il cuore vive lo stesso un delizioso fremito, tutto sommato il vostro doppio “segno” si trova bene nelle situazioni complesse o confuse, riesce sempre a trovare l’uscita di emergenza e prendere la via che porta al successo, guadagno. Oggi avete Luna nuova -Scorpione, diventa una guida infallibile. Giove sostiene progetti ambiziosi. Rapporto di novembre controverso: Pesci.

Cancro

Luna nuova, semina nuova dice il proverbio: “Se in novembre non hai arato, tutto l’anno sarà tribolato”. Siete arrivati un po’ stanchi a questa Luna calante, ma potete intraprendere un breve viaggio, farà bene alla salute e al vostro amore, sempre irrequieto e scontento. Contestati in casa vostra, popolari fuori. Mercurio ottimo anche quando andrà in Sagittario, siete avviati sulla strada del successo. Rapporto di novembre controverso: Vergine.

Leone

Altri cambiamenti e novità nella vita familiare e amorosa saranno sollecitati dalla Luna nuova. Nasce nello Scorpione, forse troppo umida per un segno solare, restate per un po’ fuori dal caos ambientale. Occupatevi di voi stessi, delle vostre solitarie preoccupazioni, rivedete i vostri progetti. Luna - come memoria, ricordo - chiama la famiglia. È uno sbandamento momentaneo, lunedì si accenderà una bellissima fiamma. Rapporto di novembre controverso: Acquario.

Vergine

La bella avventura professionale iniziata il primo settembre riceve unapplauso dalla Luna nuova nello Scorpione. Questioni di casa. Quale che sia il problema o la questione che dovete affrontare approfittate del magnifico Mercurio, ottimo anche per il lavoro, affari. Il tempo comincia a stringere, lunedì le soluzioni potrebbero non essere cosi alla mano, come oggi. Rapporto di novembre controverso: Cancro.

Bilancia

Incontri con un finanziatore, datore di lavoro, commercialista, avvocato. Le stelle hanno un loro calendario, anche quando noi siamo in festa loro lavorano. Le vostre speranze, i desideri, non sono un’utopia. Luna nuova indicata per iniziare nuove e complesse trattative, aiuti da esperti, persone influenti. Inevitabili discussioni con i parenti stretti fratelli in particolare. Giove fa nascere grandi amori. Rapporto di novembre contrastante: Capricorno.

Scorpione

Novembre! Luna nuova nel segno compone una nuova bellissima canzone dedicata al vostro mese zodiacale che entra oggi nella fase del successo. Non sarà tutto facile con Marte in Leone, dopo il 4, ma tutto diventa possibile quando uno è convinto delle proprie idee, capacità. Luna perfetta per il lavoro, casa, affari. Voi e il Toro state cambiando il Mondo. Rapporto del mese contrastante: Toro.

Sagittario

Adesso dovete vincere! Luna nuova nel segno che vi precede, non manda influsso diretto, ma arriverà da voi ancora piena di forza rinnovativa e creativa. Novembre sarà fortunato. Ci sono però alcune situazioni nell’ambiente di lavoro non a vostro favore, vigilate. Talvolta non capite chi è sincero con voi e chi non lo è. Esauriti in serata ma soddisfatti per il vostro amore. Rapporto di novembre contrastante: Pesci.

Capricorno

Difficile il distacco da certe situazioni? Comprendiamo, siete un segno conservatore, ma possiamo assicurare che novembre sarà un’altra cosa. Anche per voi potrebbe diventare il mese della rinascita. Stupenda Luna nuova nel campo degli incontri eccellenti, con Mercurio crea condizioni di affari molto vantaggiose. Se ci fosse più amore, sarebbe ancora meglio. Rapporto di novembre contrastante: Bilancia.

Acquario

Luna nuova in Scorpione si forma nel vostro settore del successo professionale, quindi potrebbe arrivare una novità, un’occasione, una persona, che poi apre una porta verso il futuro. Attenti solo all’opposizione Urano-Sole, richiede attenzione nei rapporti con le autorità, istituzioni. Non discutete troppo in amore, non siete convincenti. Rapporto di novembre contrastante: Leone.

Pesci

Forse un nuovo passo nell’ambito del lavoro, una partenza che darà molte soddisfazioni, Luna nuova è perfetta. Dei tre segni d’acqua voi siete quello che può ottenere di più anche da Mercurio, dal punto di vista professionale e materiale, come nei contatti sociali e sentimentali. Non mancano scontri e diverbi in amore, qualche problema nelle comunicazioni ma almeno voi non siete toccati da Urano, che per molti è un problema. Rapporto del mese contrastante: Sagittario.