Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 9 ottobre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 9 ottobre 2024:

ARIETE

Sarà molto esigente Luna nel campo del successo, può diventare pesante anche per la salute perché si oppone a Marte, attenzione particolare per le persone non più giovani ma anche i ragazzi faranno bene ad avere atteggiamenti prudenti, nello sport in particolare. La famiglia vive momenti agitati ma potrebbe essere un'agitazione per lieti eventi. Grande il bisogno d'amore, grande la passione che potete regalare. Attrazione per il passato, non è un fatto negativo.

TORO

Una splendida Luna vi accompagna fino a venerdì, vi permette di portare in superficie le vostre emozioni, sentimenti, pensieri. Incontri, piacevoli amicizie, brevi viaggi, desiderio di vivere gioiosamente, che è poi la filosofia di vita del Toro. Mercurio, due giorni bellissimo, mette in risalto le vostre migliori qualità, insieme a Urano potrebbe riservarvi la sorpresa di una vincita. Sempre più vicina una love story per le persone alla ricerca di novità, ma prima deve diventare positiva Venere.

GEMELLI

Sapete esporre le vostre idee molto abilmente e chiaramente, avete anche una grande forza di persuasione, ottimo giorno per negoziati. Mercurio sorveglia le firme, compromessi, fiducia sulla parola. La conclusione di un affare è questione di giorni, Giove aiuta a convertire le idee in denaro sonante. Luoghi indicati per un breve relax: Chianciano, Boario, Montecatini. Forse non avete tutti la possibilità di viaggiare, ma tutti potete vivere l'amore in tutta la sua bellezza.

CANCRO

È l'ansia la nemica da combattere, la stanchezza fisica si vince con riposo e con qualche leggera attività sportiva, nuoto, massaggi, sauna. Luna passa una volta al mese nel settore delle collaborazioni, le vostre sono governate dal Capricorno. Oggi questa Luna forte è potente, non può provocare grandi novità nel campo delle associazioni e degli affari perché si incrocia con il nervoso Marte e il dispersivo Mercurio. Sta accadendo invece qualcosa nel vostro matrimonio.

LEONE

Occupatevi della casa, sistemate le questioni dei figli. Si accende una luce per la vostra attività, una circostanza fortunata per gli affari. Distanze da mantenere con certi parenti. La modestia non fa parte del vostro carattere, ma in questo periodo è meglio non ostentare quello che avete, soprattutto, quello che cercate di ottenere. Nascerà primo quarto di Luna in Capricorno, fase ottima per il lavoro e i soldi, ma chiede azioni silenziose. Dolori muscolari, ossa.

VERGINE

L'amore è sotto la protezione di una languida Venere e una Luna chiacchierona, finalmente diretta in quello che va detto anche in famiglia. È in preparazione il primo quarto in Capricorno, fase tradizionalmente associata a nuovi innamoramenti. Incontri (anche professionali) nascono sotto l'influenza di una piccola ma sicura fortuna, il cuore trova momenti di serenità e poesia. Nel lavoro, è risaputo, battete tutti. Un viaggio risveglia la fantasia.

BILANCIA

Happy Birthday, auguri a voi. Tre sono i segni che non vanno d'accordo con Luna Capricorno: Ariete, Cancro e naturalmente voi. Questa Luna crescente che diventerà domani il primo quarto, riguarda la vostra famiglia, casa materna o paterna. Si impone, per molti, un viaggio nei posti d'origine. Informatevi non solo delle persone ma anche di cose, immobili e terreni che avete in altri posti, in tanti casi vicini al mare. Novità, che richiedono presenza e molte spese.

SCORPIONE

Affrontate le questioni difficili che non siete riusciti a sistemare nel passato. Luna entra nel Capricorno e si congiunge a Plutone, molto positiva per le questioni scritte, per sistemare le questioni finanziarie o relativi problemi, nati perché avete speso troppo. Il vostro rapporto con il denaro è unico, nessuno ha mai capito come gestite le vostre risorse. Presto ci sarà la svolta stagionale anche nel campo professionale-economico. Evitate di vendere, aspettate.

SAGITTARIO

Splendide relazioni sociali, incontri con persone originali e più "strane" di voi, incontri intriganti per le persone sole. Non avrete pace finché non arriverete a fondo di tutte le cose, e ci arriverete facilmente, le idee che nascono nella vostra testa da centauro sono originali e realizzabili. Tutto va fatto però tenendo sotto controllo gli eccessi, Giove fa pensare che tutto sia possibile, che tutto sia facile. E invece, guardate che corvée vi tocca fare nel vostro matrimonio.

CAPRICORNO

Siete al centro di una situazione astrale in evoluzione, per questo vi sentite qualche volta come intrappolati in una rete. Qualche fermata obbligatoria nel lavoro causata dai collaboratori e altre persone, ma anche lotte vincenti. Nessuno è profeta in patria. Accogliete la vostra prima Luna di questo insolito, diverso, sorprendente autunno. Sarà un primo quarto, domani, ma già questa sera noi prevediamo amore. Mai stati così avvinti al vostro caro coniuge.

ACQUARIO

Non soltanto a voi, Urano ne ha combinate tante a noi tutti, abbiate ancora pazienza, curate i vostri malesseri stagionali, perché dopo Venere in Scorpione arriverà Mercurio il giorno 13… Non c'è pace tra gli ulivi. Però c'è un'altra parte del cielo dove splende Giove-amore, nonostante, dove agisce Marte-lavoro e certezza di farcela. Esiste una buona fusione tra istinto e razionalità, farete scelte indovinate, non sbaglierete i compagni di viaggio come è successo nel passato.

PESCI

Oggi, mercoledì 9 ottobre, giorno governato da Mercurio dio dei commerci, il nostro oroscopo assegna a voi il primato astrologico. Che cosa fare, quando le stelle sono così disponibili? Penetrare al di sotto della superficie fino al fondo della realtà delle cose. Tutto deve essere trasparente, fatto alla luce del Sole. Ogni tentativo di scorciatoia non porta lontano. Abbiamo scritto 9, infatti, nove sono i pianeti in aspetto di protezione per tutte le vostre cose.