Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 20 settembre: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 20 settembre 2024:

Ariete

Malattia d'amore. Un bacio, per quanto possa essere dolce, non vi basta. Non bastano nemmeno i soldi. Frenate l'impazienza, il tempo lavora per voi. Il carattere marziano, battagliero e forte, vi permette di sentirvi a vostro agio in questa società-moderna? - che richiede grinta e una personalità aggressiva che non vi manca. Ma pure voi dovete sottostare alle regole, obblighi, doveri, legge. Argomenti che torneranno di attualità domenica 22, con Sole in Bilancia. Acidità.

Toro

Successo personale. L'estate si conclude con numerose soddisfazioni nella professione o nell'attività che svolgete, libera o dipendente, gli affari che porterete in porto e le trattative in corso, ogni risultato è merito vostro. Talento, impegno, insistenza. Questo è il weekend di grandi amori, quelli di sempre e quelli che nasceranno entro domenica, propiziati dalla splendente Luna nel vostro segno che inaugura l'autunno, cioè, Sole in Bilancia che cambia in meglio il vostro percorso.

Gemelli

Uno dei momenti più significativi della vostra variopinta esistenza. Non vogliamo dire che sarà tutto facile, Mercurio è ancora negativo, Giove è difficile nei confronti di Nettuno e del Sole ancora in Vergine, fino a domenica. Questa sera andrete a letto con la pancia non in ordine, se non state attenti al cibo, bevande, farmaci, eccessi anche di altro genere. Luna e Urano sono nascosti in Toro, indicano la possibilità di due nuovi nemicinascosti, una donna e un uomo.

Cancro

Voi e la Luna siete un capitolo a parte nei libri di astrologia, nel senso che non si può mai dire con sicurezza l'effetto che fa sulla vostra vita una determinata fase lunare. Per esempio, le prime ore del giorno sono distratte e stancanti, poi la Luna passa in Toro è nuovamente il cielo risplende, presenta solo a voi inedite occasioni di successo e di guadagno. Marte è già abbastanza eccitato, gelosia in agguato, non perdete la testa. Venere ride dei vostri sospetti.

Leone

Il campo astrale in cui entrano in gioco Giove e Saturno è la dimensione del tempo. Vogliono dire che le costrizioni del presente sono in gran parte, se non interamente, dovute alle nostre azioni del passato, karma in India. Uomini: com'è andata poi a finire quella storia con Lisa dagli occhi blu? Donne: e quel mascalzone amato in terza media, quale strada ha intrapreso? Prima dell'equinozio d'autunno, tutti dovrete almeno un attimo ripensare al passato.

Vergine

Giorno sì, grazie soprattutto alla Luna che passa in Toro e vi conduce in autunno, colorato di giallo, colore non tanto della gelosia nel vostro caso, ma simbolo di quella semplice vita, che tutti desideriamo. Tutte le vostre aspirazioni devono sostenere la prova della realtà oppure svanire nell'aria, questo significa lo scontro tra Giove e Saturno che interessa la vostra salute, la situazione domestica, la vostra sfrenata ambizione professionale e di successo. Un nuovo aiuto.

Bilancia

Rilanciatevi! L'autunno è alle porte, domenica alle ore 14:44 il Sole arriva nel segno, aprirà due aspetti che diventeranno fondamentali per il presente e per i progetti dell'anno prossimo quando anche il vostro segno sarà coinvolto in difficili passaggi planetari. Parliamo di quadratura con Marte, ma parliamo soprattutto del trigono con Giove-quest'ultimo vi offre su un piatto d'argento occasioni che aspettate da molto. Oggi stesso perderete la testa in amore.

Scorpione

Come un dipinto il quadro astrale di fine estate, carico di frutti maturi. Somigliate al ragazzo con il cesto pieno di frutta, un capolavoro di Caravaggio. Io vi adoro, non so quanti altri segni avrebbero avuto la forza che avete dimostrato voi in questi ultimi sette anni, ma il bello delle stelle è che girano, prima o poi arrivano e si fermano al punto giusto. Oggi la Luna è in Toro, ma con un viaggio improvvisato il vostro cuore vivrà un weekend con il brivido della fortuna.

Sagittario

I transiti di Giove veramente importanti sono quelli di congiunzione, perché il pianeta semina piuttosto che raccogliere, e guarda al futuro. Voi lo avete opposto al segno, cosa che vi spinge a lavorare a stretto contatto con una persona e la cosa va a mutuo beneficio. Oggi, grazie a Venere, potreste conoscere una nuova persona che diventerà molto importante romanticamente. Se invece qualcosa dovesse spezzarsi, avviene su basi piuttosto amichevoli.

Capricorno

La vostra estate finisce con Luna nel punto della fortuna, Toro. Potrebbe essere un'altra possibilità per le persone sole che cercano amore. Non basta una sola Luna per fare previsioni tanto ottimiste, noi teniamo conto anche della protezione del Sole, Mercurio, Urano, Plutone… Influssi che portano brividi nuovi alle persone legate da molto tempo, e possono addirittura allontanare una minaccia di separazione. Riuscita nel lavoro, affari immobiliari.

Acquario

Sarete naturalmente felici adesso che inizia l'autunno, domenica, quando ritornerà l'aspetto super positivo tra Sole e Giove, anche secondo l'astrologia moderna questo è un aspetto in assoluto migliore. Però Giove, che voi vantate di averlo nel punto della fortuna e dell'amore, è imprevedibile, dobbiamo stare sempre attenti. Il transito del pianeta sulla Luna della donna, spesso coincide con un concepimento. Donne sole: in arrivo un uomo maturo e ben posizionato.

Pesci

Situazione parecchio instabile e confusa, i vostri pianeti Saturno e Nettuno sono in scontro diretto con l'ultimo Sole in Vergine e Giove in Gemelli. Potete sfuggire a certe limitazioni, ma è meglio affrontare le incognite-possedete una tale fantasia che vi farà trovare strade che alla fine fanno vincere. Parliamo naturalmente di lavoro e affari, nella vita sentimentale siete in grado di vincere con lo sguardo, ma anche con il potente Marte nel campo della passione.