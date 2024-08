Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 24 agosto: tutti i segni

Branko 24 agosto 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 24 agosto 2024

Ariete

Luna passa nel vicino Toro, segno così simile al vostro e così diverso, però quando si tratta di denaro, l'intesa tra voi due nasce spontanea. Ecco un giorno in più con Mercurio nel campo della fortuna che riporta scoperte quasi emozionanti nel campo del lavoro e affari, cose di casa vostra e le proprietà avute dai vostri genitori oppure dai nonni. L'aspetto Marte-Saturno, difficile per i più, per voi invece apre la strada verso nuovi amori. Non c'è tempo da perdere.

Toro

Dal mio al tuo. Il settore battuto dalle stelle è stato finora quello della famiglia e rapporti vicini, Luna nel segno in aspetto con la magnifica situazione che si crea per voi in Vergine, mette l'accento sui beni mobili o immobili che avete in comune con i parenti, divisioni e spartizioni. Affrontate subito una persona, potrebbe essere anche rapporto di lavoro e affari, offrite la vostra disponibilità. State andando benissimo in amore, amicizie. Dite che l'amore costa? Ogni gioiello ha un suo prezzo.

Gemelli

Mercurio fino al 9 settembre in Leone, postazione ottima per incontri e brevi viaggi, discussioni, atti scritti. Abili come mediatori, insuperabili nel trovare nuove opportunità di guadagno, ma siete portati anche agli intrighi. Cosa che sconsigliamo, primo perché non c'è bisogno e secondo perché Saturno vi scoprirà subito. Occupatevi delle questioni che interessano la casa e la famiglia, tutto l'ambiente domestico sarà sottoposto lunedì prossimo all'esame della Luna ultimo quarto nel vostro segno. Alcuni amori camminano sopra una sottile lastra di ghiaccio.

Cancro

C'è qualche fatica in più ma non sarà buttata via, il vostro cielo e carico di possibilità. Troviamo addirittura eccezionali gli influssi diretti verso lavoro-affari, sommando gli astri in Vergine e Pesci, Leone e Luna in Toro, arriviamo a sette pianeti favorevoli. Non abbastanza energici influssi verso la salute, consigliamo un controllo la prossima settimana nel caso di disturbi cronici. Venere dice che qualcuno vi ha rubato il cuore, per fortuna lo ha fatto in orario diurno.

Leone

Mercurio vi ricorda che l'unica regola del viaggio è non tornare come si è partiti, bisogna tornare diversi. Parecchi italiani hanno vissuto disavventure turistiche all'estero, voi siete stati sempre protetti da Giove e Marte, non prendetevela quindi con la Luna oggi in Toro. Pettegola, come conviene a quel segno di Venere, ma giusta perché vi rimprovera cose vere e che voi non volete ammettere. Ma siete talmente belli che vi si perdona tutto! Attenti, raffreddori in arrivo!

Vergine

Io amo questa Luna in Toro, la amerete anche a voi. In questo momento mentre Marte è pronto a lanciare altre frecce contro, ogni respiro della Luna in aspetto con il vostro Sole e Venere è un messaggio d'amore. Non saremmo sorpresi se riceveste oggi un omaggio floreale, anche se non è la vostra festa, ma per il vostro amore meritate ogni giorno un pensiero gentile. Buoni i viaggi però cercate di risparmiare le energie, presto dovrete fare forse un controllo dell'udito.

Bilancia

È già ottima questa Luna in Toro, per le finanze, ma se avete progetti particolarmente ambiziosi e importanti consigliamo di affrontare questi argomenti lunedì prossimo perché ci sarà Luna ultimo quarto in Gemelli. Ben due giorni sarete letteralmente inseguiti dalla fortuna. Quello che troviamo speciale nel vostro modo di essere è l'importanza delle idee, nuove e con nuove persone, imprese fuori dal consueto. Gusto della sfida da trovare anche in amore, Marte vince.

Scorpione

Premiato il vostro scetticismo dei mesi passati, presto vedrete cadere molti che sembravano davanti, brilla una luce anche per un eventuale nuovo amore o un nuovo matrimonio. È vero che Luna in Toro provoca la coppia, ma possiede l'energia di provocare anche nuovi incontri. A vedere il comportamento di Saturno e Marte, saranno relazioni molto forti anche fisicamente, per dare un'idea: voi donne sarete attratte da uomini tipo minatori ma laureati a Oxford.

Sagittario

Attenti a quei due, Marte e Saturno. Prosegue la lotta tra i due e per prima potrebbe risentirne la vostra salute. Osservate cautela non tanto per la situazione odierna ma in previsione del cambio di Luna in Gemelli, lunedì e martedì. Prudenza in viaggio, alla guida con i cibi, farmaci. In amore comunicate con sguardi, carezze, sentimenti. Nel lavoro comunicate con il senso degli affari e cercate di ottenere di più anche sotto il profilo economico, Mercurio è ricco.

Capricorno

Un segreto professionale o familiare può restare tale, ma perché nascondere l'amore, la passione, il desiderio? Quello che mancava finora alla vostra estate è una sessualità a prova di Saturno e Marte, che per voi sono in aspetto irripetibile per quest'anno, fino al 4 settembre. Probabilmente non vi siete trovati in ambienti che vi ispirano ma oggi con questa carnale Luna nel sano Toro, l'erotismo diventa il canto della natura. La questione dei parenti è ancora attuale.

Acquario

Non manca qualche influsso impegnativo e stancante, ma se la cosa vi fa stare meglio diciamo che abbiamo tutti qualche transito fuori di testa, ma nel vostro caso sono presenti anche segnali di vera fortuna, portati da Giove e Venere. Se non accade oggi, accadrà domani oppure lunedì, ma è scritto nel cielo del vostro destino che qualcosa di speciale accadrà. Non prendetevela con Luna in Toro, è innocente.

Pesci

Il vostro problema è che avete sbagliato i tempi di reazione in questioni che richiedevano invece interventi tempestivi, siete arrivati troppo tardi o troppo in anticipo. Questa solida Luna due giorni in Toro vi lancia sul terreno delle reali possibilità. Cercate insomma di gettare i semi sulla terra, al mare confidate invece i vostri sogni, desideri, speranze… Dalla bianca e lucente scogliera, Sergio Bruni, ogni sera confidava al mare i pensieri d’amore.