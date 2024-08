Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 14 agosto: tutti i segni

14 agosto 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 14 agosto 2024.

Ariete

Sarà un Ferragosto da ricordare, siete in tempo per programmare il matrimonio se non siete riusciti a sposarvi in maggio. Venere ricorda che anche settembre è il mese dei matrimoni. Tutti gli aspetti diretti al segno sono positivi, come Giove e Marte congiunti in Gemelli. Molta adorazione per il sesso opposto, prendete in esame anche altre situazioni della vostra vita, che sembra voler esplodere in tutta la sua magnificenza. Mercurio torna in Leone, occasione di guadagno per voi.

Toro

Senza rinunciare allo svago e al riposo, vi conviene osare anche oggi qualche impresa commerciale per sfruttare Mercurio ancora in Vergine, la prossima notte infatti ritorna in Leone, aspetto che indirizzerà nuovamente tutte le sue energie alla famiglia e alla casa, intesa come abitazione. Ma se volete iniziare subito con i giochi di Ferragosto, cioè, cercare amori nuovi e rendere più felici quelli vecchi, Luna diventa di ora in ora più bella. Spicca la figura di un uomo molto affascinante che si dirige verso la donna del Toro.

Gemelli

Vi sentirete energici e vigorosi, ma dovete porre attenzione perché l'esuberanza può farvi correre rischi inutili, specialmente nell'attività atletica, nuoto, ma anche il camminare stanca. Il problema di questo cielo è l’eccessiva energia di Marte e Giove che si uniscono nel vostro cielo, dopo le ore 15:30. L’aspetto è favorevole alle nascite, cosa che vale anche per le donne di altri segni. Dovrete rispondere alla Luna che va in opposizione e porta momenti di agitazione nel matrimonio.

Cancro

La felicità è a portata di mano, delizioso turbamento provocato da un incontro-avvenimento molto piacevole anche se atteso da parecchio. Quasi ci imbarazza dover irrompere sulla spiaggia del vostro amore e dei divertimenti per comunicarvi che le stelle sono molto promettenti anche per la vostra attività. In particolare se aveste bisogno di una consulenza legale-burocratica-finanziaria. Fondamentale sarà il ritorno di Mercurio in Leone la prossima notte, perché andrà a fortificare il settore del patrimonio personale, indovinate le riserve di oro.

Leone

Il Sole raggiunge a Ferragosto la punta più alta nel vostro cielo, risveglia l'ottimismo e l’entusiasmo. Oggi e domani illuminato e stimolato da una stupenda Luna in Sagittario, formerà un aspetto fortunato con Mercurio, dalla prossima notte nel vostro segno fino al 9 settembre. Ve l'abbiamo detto che sarebbe stato un periodo sorprendente, Marte e Giove lo confermano. Sfruttate questi transiti nel campo che più vi interessa, con intelligenza.

Vergine

Le vostre famose capacità mentali sembrano assopite, ma noi consideriamo positivo il languore nel cuore e nei sensi. Siete capaci di grandi gesti di bontà verso le persone chiamate, insostituibili come amici. Diverso il discorso per quanto riguarda gli aspetti che possono affaticare fisicamente. Luna è in aspetto di disturbo con voi e con i pianeti in altri due segni che incidono sui vostri rapporti stretti e questioni professionali. Mercurio vi lascia la prossima notte ma ritornerà il 9 settembre.

Bilancia

Se c'è qualcuno interessato alla medicina, giurisprudenza, questioni sportive, ma anche aspirazioni politiche, siamo lieti di annotare stelle molto positive. Tutti avete la possibilità di vivere un Ferragosto di soddisfazioni nel campo pratico, come conferma Mercurio che ritorna in Leone, ma la congiunzione tra Giove e Marte nel punto più felice del vostro oroscopo è per noi garanzia di soddisfazioni in amore. Atmosfera da crociera di lusso, la sensualità come quella della prima notte.

Scorpione

Un classico di Ferragosto, pollo con peperoni, come un afrodisiaco per voi. Aspirazione senza riguardo al possesso di un amore che non vi lascia dormire, ma essere eccessivi fa parte del vostro carattere, però voi tendete anche a sopravvalutarvi. Pensate di averle viste e sentite tutte? Mercurio ritorna la prossima notte in Leone, significa che sarete ancora messi in discussione nell'ambiente di lavoro, anche in famiglia ovviamente, ma non pensateci adesso. Seguite la Luna che vi porta lontano.

Sagittario

C'è bisogno di contare i giorni in amore? Ogni giorno è il primo, ogni istante l'unico, ogni bacio irripetibile. Farete centro. Luna nel segno oggi e domani sarà in trigono con Mercurio che ritorna in Leone, fino al 9 settembre. Visto? Nulla è perduto, nel lavoro avrete altre possibilità di trovare altre occasioni, intanto adesso divertitevi durante i viaggi che al Sagittario sono necessari più dell'aria che respira. Le relazioni non toccate da Saturno sono valide veramente.

Capricorno

È un momento di grande positività. Le solite noie con collaboratori, i soliti scocciatori, le solite malelingue nell'ambiente professionale, non vanno mai in vacanza, ma voi siete già lontano da loro fisicamente e mentalmente. Mercurio che li teneva occupati dalla Vergine, ritorna domani in Leone, vi lascia pensare in pace. Venere però esprime tutta la sua generosità e raggiungerà la punta più alta venerdì, quando voi avrete la Luna nel segno. Non perdete un colpo di fortuna previsto da Giove.

Acquario

Marte e Giove sono oggi in stretto contatto nel segno dei Gemelli propiziano fortuna, successo nelle vicende amorose. Grazie anche al vostro carattere ottimista e alla forma fisica ottima allacciate facilmente contatti con il sesso opposto. Positivo atteggiamento anche nei confronti dei figli, nello sport e nelle professioni a contatto con il pubblico. Totalmente concentrati su un progetto di amore e allegria, sognate di trovare un bel porto. Come quello di Atene, eccitante anche Marsiglia.

Pesci

Non trasformate proprio adesso l'amore in letteratura o in una rincorsa sulle montagne russe della fantasia e del sogno. Un contatto fisico farà bene anche alla salute, ma dovete tenere presente che la Luna è passata in Sagittario e che Marte e Giove sono uniti in Gemelli. Opposizione che qualche volta spinge alla trasgressione, ma per voi è importante mantenere un’immagine seria della vostra bella persona. Fatevi rappresentare se avete delle urgenze professionali e di affari che devono essere sistemate dopo Ferragosto.