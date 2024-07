Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 31 luglio: tutti i segni

31 luglio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 31 luglio 2024.

Ariete

Ultimamente vi siete molto concentrati sull'aspetto pratico dell'amore: questo è un rimprovero che forse dovreste accettare. Avete le vostre ragioni, certo, ma in questo finale di luglio la fortuna dell'amore è vicina a voi. Venere strepitosa in Leone, stimolata da Marte e corteggiata da Giove, di più non si può pretendere. Immaginate un amore da spiaggia che inizia col sole a picco e poi con un bacio sotto la Luna? Ma è un sogno che si avvera subito. Auguri.

Toro

Fase ultimo quarto che si è verificata nel vostro segno domenica, voi la sentite presente anche in questo ultimo giorno di luglio, mese che non è andato affatto male e agosto andrà ancora meglio. Abbiamo l'impressione di un notevole affare finanziario che va in porto, se guardiamo l'influenza del ricchissimo Saturno in Pesci, oppure avete un progetto in fase di avanzamento, in ogni caso sarà fortunato anche per l'amore. Domani Luna nel dolce Cancro. Lezioni di piano.

Gemelli

A voi il privilegio di concludere luglio con Luna nel vostro segno, splendido contatto con i pianeti che maggiormente favoriscono le storie d'amore, quelle nate molte estati fa, e quelle che nasceranno oggi o i primi giorni d'agosto. Un finale d'argento, come lo è stato tutto il mese, con quello che siete riusciti a ottenere potrete campare anche quando Mercurio è ostile in Vergine, preme soprattutto sulla famiglia. Voi siete i camaleonti dello zodiaco, avete la capacità di cambiare atteggiamento a seconda delle situazioni in cui vi coinvolge la vostra avventurosa vita.

Cancro

Anche questo mercoledì, giorno di Mercurio, che per voi transita nella migliore posizione per gli affari e per i viaggi, siamo lieti di potervi inserire nel rosa dei segni che contano sulle maggiori opportunità e soddisfazioni nella vita pratica. Dal lavoro alla carriera, dalla professione agli affari. Non solo successo monetario, molto più importante è il prestigio ottenuto o da conquistare ancora. In amore oggi ci sarà avvisaglia di una piccola guerra, ma molto sexy.

Leone

Con l'evento della vostra Luna nuova, prevista per il fine settimana, entrerete nella parte estiva più importante, ma oggi stesso avete la sensazione di aver ritrovato quello che mancava da parecchio nel vostro cielo e forse anche nella vostra vita: quella innata voglia di lusso, di cose belle, di persone solari intorno. Venere è in questo momento la vostra prima stella e vi asseconda in tutto, insieme al regale Giove, per voi il massimo di amore e fortuna. Quando siete innamorati, l'impossibile non esiste.

Vergine

Meglio non superare i confini del possibile o se preferite del lecito. Avete parecchi giudici astrali che osservano le vostre azioni, ma è anche vero che Mercurio riesce a nascondere molte cose. Saturno talvolta sembra addormentato, rivolto agli altri segni, ma non dovete dimenticare che siete sotto il suo controllo, sempre. Anche nel mese delle grandi vacanze lui esamina e valuta tutte le vostre collaborazioni, questo è il momento di mettere a posto le cose. Meglio comunque non fare troppo rumore, siamo tutti circondati da microfoni. Relax e viaggi.

Bilancia

Improvvisamente il cielo astrale si riempie di stelle, è l'estate della vostra vita. Non l'avreste detto un mese fa, in tanti non siete convinti nemmeno oggi, perché ci sono ancora impedimenti, ma quello che sta disegnando Giove nel vostro cielo è un grande cuore. Non pensate sempre alle persone dell'ambiente di lavoro, persino nei luoghi di villeggiatura le loro facce vi ballano davanti agli occhi, dedicatevi piuttosto alle nuove conoscenze e nuovi incontri che farete ovunque. Perché il vostro buon cuore apre ogni porta.

Scorpione

Abbiate comprensione per chi vi ama, non vi siete ancora ripresi dalla Luna in Toro. Riservate la mattinata per le vostre necessità personali, senza andare troppo in giro, tanto c'è poco da vedere. Ma il messaggio di questa profonda e analitica Luna in Gemelli è molto chiaro e diretto: dimenticate chi non vi ama più. Le stelle faranno qualche esame per verificare la solidità di tutto quello che vi riguarda. Annunciano un Ferragosto che sarà per voi come il capodanno di una nuova partenza.

Sagittario

Emigranti in amore, dice Venere nel lontano Leone, segno dei vostri lunghi viaggi e incontri di immediata presa sul vostro carattere. Continuate la ricerca dell'amore o anche solo di una passione da “fazzolettini di carta”, come diceva Amanda Lear. I contatti professionali non sono nel momento migliore tuttavia vanno affrontati con grinta e sicurezza, affrontate tutti quelli che in qualche modo riescono a disturbare le vostre iniziative. Luna opposta, tosse e sudore nella salute.

Capricorno

Ormai da qualche giorno vi spingiamo all’azione, nel lavoro e in tutte le questioni pratiche, dove è richiesta brillantezza, destrezza, decisione e anche fortuna. Pure oggi vi sollecitiamo, non tanto per questa ottima Luna in Gemelli, che è fuggevole nel cielo, bensì pensando alla prossima settimana con Luna in Leone. Semina oggi, per raccogliere domani. Non mancano soddisfazioni immediate in famiglia con i figli, amore. Nel blu dipinto di blu, l'azzurro Nettuno troverà per voi un tesoro.

Acquario

Oggi fate parlare il cuore, ascoltate quello che racconta un altro cuore, andate dove vi porta il cuore. La protezione astrale più calda e vincente arriva dai Gemelli, segno d'aria come il vostro e che governa nel vostro oroscopo appunto il cuore. Questa Luna vi rende più morbidi rispetto alle settimane passate, sembra proprio che una luce si sia accesa… nel cuore. Tenete presente che vi attende ancora l’esame della Luna nuova in Leone, ma il lavoro prosegue bene.

Pesci

Forse qualcosa è cambiato questa estate, la seconda con Saturno nel segno, certamente impegnativa, ma che noi consideriamo positiva per lo sviluppo della vostra attività, professione, studio, affari. Certe conquiste del passato sono state ottenute con facilità, adesso la situazione è cambiata non soltanto per voi ma per tutti, tuttavia le stelle del prossimo periodo saranno disposte ancora a favore del segno dei Pesci. Per adesso molto meglio rimanere al mare con gli amici, ma date ascolto anche al fegato stressato da Giove. Vi aspettano a Chianciano, Boario, sarete benvenuti anche a Saturnia nella verde Toscana.