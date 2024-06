Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 28 giugno: tutti i segni

28 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 28 giugno 2024.

Ariete

Luna ultimo quarto nel segno alle ore 21:55, la fase più severa dell’estate, non sorvola nessuna superficialità, ma diventa utile per fare delle verifiche: lavoro e affari, famiglia e collaborazioni, matrimonio. È una di quelle tempeste estive che si scatenano con tuoni e lampi, ma poi rendono il cielo più azzurro. Così succederà in amore, troverete acqua chiara, acqua azzurra per la vostra sete.

Toro

Le spensierate atmosfere estive di un tempo non ci sono più – è cambiato il mondo, siete cambiati voi – ma ognuno di noi può trovare angoli di serenità. Luna cambia nel segno che vi precede, Marte prepara soprese in amore, il finale di giugno sarà molto passionale. Intanto rendete più scorrevoli i rapporti con la famiglia, date i soldi che vi chiedono, avrete un po' di pace. Eccessiva emotività diventa imprudenza fisica, cautela.

Gemelli

All’ombra della Luna ultimo quarto anche i rapporti di vecchia data, il matrimonio, vivranno un’atmosfera intrigante e un po' morbosa. Non ci sono garanzie di durata nelle storie nuove, ma non ci pensate nemmeno voi, concentratevi sulla carriera e gli affari, questioni legali che ritornano con una certa frequenza nel vostro oroscopo. Giove chiede cosa avete mai combinato nel passato.

Cancro

La prossima settimana ci sarà la vostra Luna nuova, sopportate quindi e senza protestare l’evento della Luna ultimo quarto in Ariete. Una delle fasi più difficili per il vostro segno, ma ricordiamo che non avete pianeti negativi, anzi, Mercurio comincia a far piovere nuove possibilità di guadagno. Obbligatorio controllare la salute. Nonostante le incomprensioni sulle decisioni da prendere, l’amore è molto erotico.





Leone

Attenti a come sfrutterete questi due giorni di Luna ultimo quarto in Ariete, sulla carta è una miniera d’oro per gli affari, perché questa fase nasce con un Giove per voi positivo. Riscontri anche all’estero. Viaggi favoriti anche insieme all’amore, ma non c’è bisogno di stancarsi e di insistere, Marte vi disturba ancora. P.S.È tutto l’anno che Saturno vi spinge alla ricerca del successo.





Vergine

Non solo speranze, le stelle portano concrete possibilità di riuscita nel lavoro e nelle finanze, come conferma questa astuta e intraprendente Luna in Ariete. Sollecita cambiamenti anche nella sfera personale e familiare, ma visto che adessoavete Mercurio ancora diretto dal Cancro, conviene puntare molto sul lavoro, studio, affari, successo. Se avete un progetto sentimentale da realizzare, non fermatevi fino al 4 agosto.





Bilancia

Qualche piccolo problema nella salute, specie per le donne che vivono qualche situazione particolare, sotto Luna ultimo quarto in Ariete. Matrimonio, collaborazioni, associazioni, parenti e fidanzati, amanti, anche il rapporto genitori e figli è coinvolto per due giorni in questa geometria astrale. Trovate un posto ameno, insieme al caro amore, non pensate alle orribili questioni finanziare. Giove potrebbe toccarvi con la sua fortuna.





Scorpione

Almeno una certezza esiste in questa instabile estate della nostra vita: voi. Almeno le fasi lunari nel mese del Cancro sono a vostro completo favore, come questo ultimo quarto in Ariete, che vi lancia… verso le Olimpiadi a Parigi. Il richiamo di Mercurio è su una situazione improvvisa e fortunata, anche durante un viaggio. Urge un restauro in amore, che deve partire da una profonda autoanalisi.



Sagittario

Ieri in Pesci, oggi e domani in Ariete – questa è la Luna, instabile come voi, ma quando si mette in moto chi la ferma più? Un cielo che sembra un’agenzia immobiliare. Ogni progetto riguardante le case, terreni edificabili, terreni agricoli e boschi, riceve una straordinaria protezione della Luna ultimo quarto in Ariete. Perché non acquistate un bosco? L’amore è magnifico ma voi farete di tutto per turbare l’atmosfera creata da Venere. Siete fatti così.



Capricorno

Molto diverso questo ultimo quarto in Ariete dalla Luna piena in Capricorno di sabato scorso… è una fase che smorza la passione amorosa, dirige l’attenzione alla famiglia e in particolare verso i figli. Un mare di soldi in uscita dal vostro conto corrente, ma si tratta anche di spese speciali, luoghi di villeggiatura, riunioni con gli amici. Il bisogno di amore diventa tempesta, anche Venere vi esaurisce e provoca tempesta.



Acquario

Il coniuge tende a drammatizzare un po' tutto, tocca a voi mantenere la serenità nella vita in casa, ma poi si intromettono i parenti e l’equilibrio diventa nuovamente delicato. Concentratevi oggi e domani sul lavoro, studio, iniziative in affari, investimenti e vari cambiamenti nel settore casa, perché Luna in Ariete nel vostro caso è davvero formidabile. Siglate le trattative già avviate, chiedete consigli a una donna esperta se non siete sicuri.



Pesci

Il periodo che prendiamo in esame è inserito tra l’ultimo quarto e Luna nuova, entrambi positivi se dovete affrontare questioni professionali e finanziarie. Novità in casa e nella vita con i figli. Siete in grado di vincere la vostra causa, centrare il vostro obbiettivo! L’amore sembra scivolarvi tra le dita come argento vivo, oppure come una triglia di scoglio che trova un buco nella rete e sguscia fuori nel mare della passione…