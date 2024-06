Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 7 giugno: tutti i segni

07 giugno 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 7 giugno 2024

Ariete

Fino a mezzogiorno Luna nuova ancora in Gemelli, accanto al danaroso Mercurio, che si trova in posizione ideale per le questioni legali e burocratiche. Non manca nemmeno un pizzico di fortuna al gioco ed è la prima volta che succede, grazie a Giove. Un altro aspetto, splendido per l'amore, Venere in contatto con Marte arrivato quasi alla fine del segno. Non perdete questa occasione se non siete ancora riusciti a conquistare un nuovo amore. Tutto deve essere fatto con attenzione alla forma e alla salute, Luna verso sera sarà in Cancro.

Toro

Dovere, disciplina fino alla pedanteria, è vero: magari ci fossero più Toro in giro, la nostra economia non passerebbe da una crisi all'altra. Questo per dirvi che il weekend sarà più che positivo per l'attività e finanze, per la carriera professionale o artistica in fiore. Previsto un vero colpo di fortuna, che potrebbe presentarsi al tavolo verde, specie se siete appassionati di poker, oppure potrebbe trattarsi di un improvviso colpo al cuore… Questa sera uscite, ci sarà la Luna.

Gemelli

Nella prima parte del giorno avete ancora nel segno una Luna primaverile, quindi sempre indicata per la semina. Nel campo professionale e familiare, in amore e nella vita sociale, vi sono rimasti ancora tanti semi che dovete subito spargere nella terra di Mercurio che vi assiste da vero padre, avrete risultati. Non siamo tutti artisti né calciatori, ma quando Venere si congiunge a Giove, tutti diventiamo famosi magari solo per un giorno. In amore Marte accende un fuoco passionale. Indossate una camicia bianca, vi rende sexy. Le donne un vestito rosso.

Cancro

Piuttosto belle queste Lune di giugno, proteggono il vostro amore e il vostro lavoro, soprattutto vi difendono da certi personaggi dell'ambiente di lavoro. Dopo essere diventata nuova, la Luna arriva nel vostro segno nel primo pomeriggio e starà con voi fino a domenica, organizzate qualcosa di speciale in famiglia e con gli amici. Concentratevi su un’idea che intendete realizzare nel lavoro, sarà nostra premura avvertirvi in tempo quando la situazione astrale sarà più favorevole al vostro successo. È romantico Nettuno, rende tutti poeti.

Leone

Organizzate una gita, una festa, partecipate alle riunioni sociali e mondane, buttatevi in una nuova impresa di affari. Mercurio adesso vola in Gemelli, aspetto brillante per il vostro segno, questa mattina ancora accompagnato dalla Luna nuova. Nasce qualcosa di bello in famiglia, nella vita dei figli, ma soprattutto in amore. Quello che vi butta giù è la pochezza della gente. Avete un gran bisogno di persone belle, di una vita elegante. Siete nati così e non cambierete per fortuna.

Vergine

Il rischio è una caduta dell’energia, anche per i più giovani. È vero che Luna nuova in Gemelli segnala la possibilità di un nuovo successo, però nasce accanto a Mercurio, potrebbe dare vita a una battaglia che sarà meglio non intraprendere. Non ancora. Pure la vita personale cerca una nuova via all’autoespressione. Avete però anche due alleati fortissimi per il vostro patrimonio, sono Urano e Marte, che si ritroveranno domenica insieme nel segno del Toro. Voi canterete una nuova canzone d'amore. Molto più facile il pomeriggio, questa sera qualcuno vi aspetta.

Bilancia

Generosi con amici e colleghi, vi comportate correttamente anche con rivali e nemici, ma loro fanno lo stesso? Senza tradire la vostra generosa natura, cominciate a essere più severi e selettivi, e vedrete che andranno meglio anche gli affari finanziari. Questa mattina Luna ancora in Gemelli congiunta a Mercurio, situazione ottima per un'altra semina e un altro affare, anche lontano. Consiglio un viaggio, non si può mai sapere chi potreste incontrare, conoscere… di chi potreste innamorarvi. Venere canta l'inno della gioia.

Scorpione

Un altro amore, un'altra vita ti darò, canta Nettuno. Questo pianeta della profonda metamorfosi della vita sociale, economica, politica del mondo intero… si trova per voi in aspetto assolutamente positivo. Anche la Luna nuova si è formata in un segno che incide sulla vostra rinascita, questo pomeriggio passa nel segno del Cancro e organizza un vero cocktail party tra amici vecchi e nuovi. Siete nuovamente al centro dell'attenzione, ma attenti domenica, Marte inizia l'opposizione dal Toro. Vita da Grand Hotel.

Sagittario

Governati da Giove, avete buon feeling con l'astrologia, in voi c'è anche una forte componente di spiritualità che fareste bene a tenere sempre di riserva. Ci sono momenti in cui andate fuori dal seminato, ma questa volta ascoltate la Luna nuova ancora in Gemelli fino a mezzogiorno, rimandate importanti affari o discussioni professionali. Il transito si incrocia con Mercurio e Saturno, faticoso per il fisico, dedicatevi alla famiglia, figli, amici. Confidenziale: ciò che Saturno taglia, è tagliato.

Capricorno

Il vostro pianeta portafortuna è ancora Mercurio, che assume un aspetto finanziario e professionale quando si congiunge alla Luna nuova in Gemelli. La mattinata è ottima per trovare una collaborazione, promuovere iniziative e affari, iniziare un viaggio. Diventa invece pesante la Luna nel pomeriggio, quando passa in Cancro, non si può mai dire dove vi toccherà: stomaco, arti inferiori e superiori, vie respiratorie… Per fortuna Marte sta cambiando, Venere favorisce qualche divagazione sentimentale-passionale, rende più caldo il matrimonio. Un turbamento provocato da un'altra donna.

Acquario

Fortuna, buongiorno! Così potete esclamare questa mattina quando la Luna è ancora in Gemelli, congiunta a pianeti che contano. Evento da festeggiare anche in famiglia, stimolata da Giove, astro delle occasioni felici, emozioni profonde nei rapporti con i figli-genitori, splendide amicizie. Presto Marte cercherà di provocare ancora discussioni intorno ai beni che avete in comune con altri, ma saprà riaccendere i desideri, anche quelli “proibiti”. Sarete una sorpresa piacevole per chi avrà la fortuna di incontrarvi per la prima volta, stasera, forse in un pub…

Pesci

Superata la Luna nuova che aveva messo al centro la famiglia e la casa materna, questa stessa Luna offre oggi, dopo mezzogiorno, un aiuto prezioso, per voi e per le persone vicine. Questi sono i fenomeni positivi, incredibili, che le stelle riescono a provocare a sorpresa. Esattamente quello che succederà anche in amore, passionale. Non dovete essere tanto ansiosi per l'andamento delle questioni pratiche, domenica arriva un nuovo Marte in Toro. Come vedete, in mezzo al mare in tempesta, brilla sempre una buona stella per voi.