Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 9 maggio: tutti i segni

09 maggio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 9 maggio 2024.

Ariete

Tutti i vostri contatti sono improntati di emozionalità, atteggiamento che rende più sensibili verso gli altri, aiuta i rapporti con la famiglia. Stimolati nel campo pratico, potete andare contro un ambiente o una persona in alto che non vi apprezza come meritate. Considerando però la bellissima Luna, oggi e domani nel commerciale Gemelli, siamo certi della felice conclusione delle vostre iniziative. Attira verso di voi persone, beni, denaro.

Toro

Luna è passata nel punto del patrimonio finanziario e del lavoro quotidiano, combina qualcosa di interessante per gli affari. Non fatevene però un’ossessione se le cose non sono subito perfette. Potrete imprimere una svolta rivoluzionaria alla vostra vita professionale o sentimentale, secondo quello che è il desiderio di ognuno di voi. Amore: dal mare dei Pesci un’onda passionale che vi travolgerà! Venere vorrebbe vedervi turisti curiosi in amore.

Gemelli

Gli eterni fidanzati, le convivenze, come anche in matrimoni troppo difficili, mostrano adesso la necessità di cambiare. Tutto sarà più chiaro tra 10 giorni quando arriva nel segno il Sole ma già oggi ci sono ottimi stimoli portati dalla Luna. Tutti gli affetti sono messi in luce anche da Marte, giorno da sogno per quelli che cercano nuove e importanti storie. Piacevoli incontri sociali, si può parlare anche di affari e carriera, fare programmi per quella riscossa che state studiando per il vostro compleanno.

Cancro

La rugiada di maggio fa più belle le donne, dice il proverbio, e le signore del Cancro sono davvero splendenti sotto questa Venere in Toro. Giove fa ritornare anche quella appassionata atmosfera che è per voi così importante e necessaria per vivere l’amore. Meno in forma l’uomo del segno che risente di Marte negativo, è buona regola seguire prudenza nell’attività fisica, sport, alla guida. Figli agitati.

Leone

Luna in Gemelli diventa ottimista, simpatica, brillante, divertente, elegante. Sfruttate le doti naturali anche nel campo pratico. Siete forti, convincenti e anche un po' moralisti, ma è proprio tale moralismo che affascina chi incontrate, la gente vi ascolta e vi segue. Non per niente i grandi condottieri della Storia erano del Leone… Fantastiche idee nella testa degli innamorati, giovani sposi, amanti clandestini.

Vergine

Visti da fuori, sembrate fatti di ghiaccio, ma nel cuore e nei pensieri…quanto desiderio! Come dice Freud:” Sono come una vergine ma guai a essere nei suoi pensieri”. Ora con Marte in Ariete è più facile tirare fuori la passione non ancora soddisfatta completamente in primavera. Venere e Giove sono al vostro fianco nelle nuove conquiste e sono particolarmente attenti alle vostre ambizioni professionali. Come tutti gli uomini e le donne di successo anche voi dovete misurarvi con un ambiente che può essere ostile, Luna in Gemelli è abbastanza stressante.

Bilancia

Tutto il cielo suggerisce di dare spazio alle novità. Cambiare posto, soci, ambiente, vi porta fortuna. Due giorni di Luna in Gemelli grande forza morale e complice perfetta durante gli incontri professionali e viaggi. Interessante come questa Luna metta l’accento sulla presenza di una donna nelle vostre questioni più importanti e urgenti. Matrimonio: anche se non avete sposato il vostro primo amore, il coniuge si mostra bravo ma qualche volta perde le staffe anche lui.

Scorpione

Le stelle sono orientate verso il campo della vita pratica, dal lavoro agli affari, ma voi siete bravi segugi-troverete la scia profumata che porta all’amore. Preparatevi a chiarire definitivamente la vostra posizione, chiedete quello che dovete chiedere e a cosa si può rinunciare, sappiate però che sotto questo cielo di maggio, tutto può diventare definitivo. Luna in Gemelli è preziosa perché indica una nuova via al successo.

Sagittario

Luna si intromette tra moglie e marito, ma volendo si possono vivere questi due giorni del transito in Gemelli senza discussioni e senza litigi. Avete infatti l’ottimo sostegno di Mercurio e Marte, fate in modo di essere circondati da tanti amici, organizzate una festa, tenetevi in contatto con persone all’estero. Tutti i pensieri e i progetti di amore, di allegria e di felicità devono essere proiettati verso il primo quarto di Luna in Leone, dal 13 al 15.

Capricorno

Per eventuali controlli medici, analisi cliniche, Luna passata in Gemelli è molto adatta. Protegge anche il vostro lavoro, attività professionale, affari. Causa la posizione aggressiva di Marte, consigliamo sempre momenti di relax per ritemprare il corpo e lo spirito, e ritornare battaglieri come sempre. State fermi anche in amore, non abbiate fretta in niente e con nessuno. Sarà la fortuna a trovarvi.

Acquario

In questo nostro tempo incerto che vede tante strutture malferme, forse anche voi non avete sempre vinto, ma non avete nemmeno perduto; quindi, i giochi sono ancora tutti da fare. Pensiamo naturalmente alla vostra brillante carriera, professione, lavoro, scelta e orientamenti nello studio. Con Giove in Toro non è facile vincere ma-sistemate le questioni legali-è possibile arrivare al successo. Luna in Gemelli porterà nuovi alleati. Chi vi proibisce di amare?

Pesci

Per quelli che hanno qualche pensiero per la casa o un’altra proprietà, anche per le esigenze dei figli, Giove prevede soluzioni vantaggiose entro il 25. Il discorso della casa e della famiglia nel suo complesso, quindi anche la situazione e il destino di parenti lontani e acquisiti, torna oggi di attualità per questa Luna passata in Gemelli. Siete come una piccola monarchia, oppure un principato, ma le altre combinazioni astrali sono sempre ai massimi livelli emozionanti per l’amore.