Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 7 maggio: tutti i segni

Branko 07 maggio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 7 maggio 2024:

Ariete

Settimana fondamentale e decisiva per portare in porto un grande affare. Mercurio, pianeta che facilita contatti e transazioni, è sempre nel vostro segno per aiutarvi a trovare altre possibilità di riuscita. È richiesto però grande senso pratico, studiate attentamente il prossimo, tenete a freno la fantasia per quanto riguarda i soldi. Tanta fantasia invece in amore. Inizia Luna nuova in Toro, conferma una nuova e fruttuosa stagione.



Toro

È arrivata la Luna più importante dell’anno, diventerà nuova domani mattina alle 5:22. In quel momento partirà il vostro nuovo anno lunare. Non garantiamo festeggiamenti con fuochi d’artificio ma che sarete gratificati dalla fortuna, questo sì. Tutte le stelle sono positive, a eccezione di Plutone che agita però l’ambiente di lavoro ma Venere e Giove, piccola e grande fortuna astrale, cacciano via chiunque osasse invadere il vostro territorio.



Gemelli

Trattate gli altri come trattate voi stessi: con molta indulgenza. Dietro l’apparente calma c’è un vulcano (Plutone) che vuole esplodere, lasciate che sia qualcun altro ad accendere la miccia. Voi entrerete in guerra professionale quando gli altri saranno già stanchi. Mercurio è per voi come un postino che suona due volte, rispondete a una chiamata professionale e poi a un malizioso invito amoroso. Marte agisce come Viagra sull’ego dell’uomo Gemelli.



Cancro

Tutta da vivere questa Luna in Toro che comincia la nuova fase di novilunio, in aspetto con Nettuno nel mare dei Pesci, sembra uscita dalle onde con un costume bianco, come Liz Taylor in quella indimenticabile scena insieme a Montgomery Clift. Un nuovo amore che nasce in maggio non può che essere unico. Caratteristica: attrazioni verso persone dall’età diversa, perché è la differenza che vi attrae nell’anno 2024. Gli amici vi aiutano in affari.



Leone

Tanto rumore per poco o per nulla, nel vostro ambiente professionale, sarà provocato dal cambio di Luna in Toro, inizia questa mattina e si concluderà domani. Riuscite ad andare da qualche parte? Non per timore degli altri, solo per risparmiarvi i nervi. Avete Mercurio in aspetto formidabile, cominciate seriamente a pensare a qualcosa di nuovo nella professione e in affari, magari a una associazione inedita. L’amore vi rimprovera mancanza di tatto, egocentrismo.



Vergine

Come i segni fratelli, Toro e Capricorno, anche voi sarete per due giorni direttamente gratificati dalla nascente Luna nuova. Consideratela come la regina del vostro maggio, certamente la più stimolante e concreta per la vita pratica (studio, lavoro, affari, viaggi, beni immobili), la più sensuale per l’amore. Le nuove imprese sono destinate al successo, però richiederanno un giusto tempo di maturazione, immediate invece le emozioni che porta un incontro d’amore propiziato da Giove.



Bilancia

Giovani sposi, freschi innamorati: Luna nuova in Toro inizia a formarsi questa mattina e vi seguirà con il suo influsso benefico fino a venerdì. Nasce in un punto fertile del vostro oroscopo, aiuta a realizzare un dolce sogno. Fase indubbiamente significativa per i genitori della Bilancia. In affari, carriera, tutto è ancora in elaborazione, ma il nuovo che si presenta e viene spontaneamente incontro, porterà risultati. Non stancatevi troppo, Marte è negativo.



Scorpione

Le rose di maggio sono come il vostro amore: splendide e profumate ma con tante spine. Ma voi siete fatti così, talvolta andate alla ricerca di rose antiche solo per il piacere di essere punti dalle loro spine. I tormenti primaverili dello Scorpione non hanno pari nello zodiaco, siete unici anche per questo. Luna nuova in Toro, opposizione fortissima, ha questo di positivo – cambia le vecchie collaborazioni, incoraggia nuove intese. Noi diciamo di osare anche in terreni non abituali.



Sagittario

Luna nuova nel campo del lavoro e della salute. L’importanza non vi sarà chiara subito ma sappiate che marca l’inizio di una nuova o di una diversa stagione professionale. Magari pensando già alla prossima estate e all’autunno. Un salto di qualità, una posizione più alta, un aumento delle entrate, tutto è favorito da Giove. L’amore? Molti dicevano di volervi, uno solo vi ha conquistato. Clima più sereno in famiglia, organizzatevi per il weekend.



Capricorno

Davvero speciale questa Luna nuova in Toro, campo della fortuna, arrivano da un ambiente diverso occasioni e proposte interessanti. Ma tutte le novità che si presentano nella vostra vita hanno qualcosa di originale, diverso, misterioso considerate questa fase lunare come il passaporto verso un nuovo successo e una nuova stagione d’amore. Saturno sollecita più grinta e forza anche fisica. Seguite attentamente le indicazioni mediche.



Acquario

Non vi potete permettere scenate anche se convinti di essere dalla parte della ragione, dareste solo soddisfazione a chi vi sta provocando. Questa volta sono parecchi. Due giorni di Luna nuova in Toro: corde vocali, gola, spalle, problemi femminili. Non preoccupatevi per i soldi e per il lavoro, venerdì la Luna ritorna con una dozzina di rose rosse. Molto interessante invece Mercurio, pianeta del denaro, tanti validi germogli nel lavoro.



Pesci

In queste ore che segnalano la formazione della Luna nuova in Toro, vivrete profonde e calde emozioni, magica sarà la prossima notte. Che idea, cercare l’amore tramite Internet! Giove congiunto a Venere propizia e sollecita nuovi incontri anche nell’ambiente di lavoro e nei posti che frequentate abitualmente. Molto desiderate le donne Pesci, le emozioni esplodono tutte insieme anche per l’uomo del segno. Affari che hanno qualcosa di “miracoloso”, vista la crisi generale.