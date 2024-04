Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 18 aprile: tutti i segni

Branko 18 aprile 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 18 aprile 2024.

Ariete

La stagione del compleanno arriva alla conclusione, domani il Sole passa in Toro alle ore 16, ma restano con voi Mercurio e Venere. Questo giorno è luminoso grazie anche alla Luna in Leone, ottima per le transazioni finanziarie (specialmente con l’estero). Indicata anche per le questioni legali (consigliamo di avviare vertenze). Quale che sia la vostra posizione professionale, il vostro successo è indiscusso. Così anche l’amore!



Toro

Fino al 29 aprile, la vostra Venere transita in Ariete, posizione non negativa ma certamente poco esaltante per l’amore, dovete da soli inventare situazioni piacevoli o romantiche. Non male invece il trasporto passionale, Marte è un fuoco! Peccato per questa Luna in Leone che vuole mischiare le carte in famiglia, nel lavoro. Qualcuno è molto interessato al vostro capitale finanziario. Tenete aperti gli occhi.



Gemelli

Questa Luna nel segno del Leone avrà un grande impatto sui nostri rapporti con il lontano (estero), ma per voi apre prospettive eccezionali e offre l’occasione di diventare primi. L’attività è illuminata da un grande fuoco che simboleggia la vittoria, ed è Mercurio in Ariete. Anche l’amore è galvanizzato da transiti giovani, moderni, ottimisti, ma anche piuttosto bellicosi.



Cancro

Le difficoltà e le incertezze non vengono risparmiate a nessuno, il vostro settore professionale-affaristico è sotto la pressione di Mercurio e Venere. Ma c’è uno spiraglio: questo è l’ultimo giorno di Sole negativo e la Luna splende alta nel campo del successo personale, in particolare nei rapporti con le autorità. Ogni tanto vi dovete fermare e dare ascolto a un cuore che reclama amore. Marte è ottimo ma vi rende come infuriati nelle passioni fisiche.



Leone

Segno di fuoco, elemento che si interessa soprattutto alla scoperta e alla realizzazione delle possibilità future. Prometeo rubò il fuoco agli dèi per donarlo all’uomo, perché potesse avere la possibilità di crescere e realizzarsi. Voi, cosa aspettate? Queste ultime ore del Sole in Ariete e Luna tutto il giorno in Leone vi offrono una occasione preziosa e imperdibile per farvi valere, per farvi vedere, realizzare. Nasce un nuovo indistruttibile legame.



Vergine

Ultimo giorno di Sole in Ariete, domani con la Luna nel vostro segno saluterete l’inizio della stagione del Toro. Ci sono punti molto interessanti per le questioni scritte, affari, viaggi, rapporti con le persone vicine, fratelli e sorelle in particolare. Se c’è di mezzo qualche contenzioso legale, ora sarà più facile da sistemare. Giove vi concede la libertà di osare qualche nuova impresa fuori dal normale. La primavera del resto è la stagione degli esperimenti.



Bilancia

I migliori diplomatici, soprattutto in tempo di guerra, sono della Bilancia. Possedete una invidiabile capacità di mediatori ma non sempre avete il coraggio di dire basta, quando il vaso è colmo. Adesso invece con il Sole che svolta verso l’amico Toro voi dovete fare chiarezza in tutti i rapporti. Positiva e fortunata, ma anche prepotente, questa Luna in Leone crea un momento di tensione in famiglia, matrimonio con i figli.



Scorpione

Luna in Leone è nel settore che interessa il vostro ambiente di lavoro e le persone con cui siete in contatto quotidiano. La domanda che vi pone è la seguente: servono ancora certi rapporti, certe persone (anche se autorevoli) sono in grado di aiutarvi per arrivare al successo che aspirate? Rispondete. Domani il Sole va in opposizione ma il vostro amore mantiene sempre i colori e i profumi dei fiori di primavera. Nettuno riporta in mente i ricordi degli amori vissuti, Parigi in primavera…



Sagittario

Abbiamo le stelle giuste per poter prevedere qualcosa di bello! Bellissima questa Luna in Leone in aspetto con Venere e il Sole in Ariete, ultimo giorno. Bastano queste forze cosmiche per creare un giorno di soprese nella vita sentimentale, famiglia, affari. C’è sempre Saturno a obbligarci di non andare oltre con il nostro ottimismo, che è poi il vostro, ma siamo lieti di poter prevedere incontri molto speciali. Je t’aime, je t’adore.



Capricorno

Bravi come siete saprete superare anche questo momento irrequieto. Non è proprio un cielo negativo, ma forse non consente di portare avanti i progetti come nel vostro stile, in maniera perfetta. Però alla fine le cose si sistemano, domani termina il mese dell’Ariete e nel pomeriggio inizia un nuovo e fortunato aspetto astrale per tutti voi, giovani e anziani, Sole e Giove, in società al lavoro per la vostra fortuna. Oggi dedicate molte premure al vostro amore, come un bambino.



Acquario

L’uomo dell’Ariete dice di sì. In quel segno amico si incontrano e si salutano Sole, Mercurio e Venere, transiti bene auguranti che incidono con la stessa forza sulla vita personale e sulla professione. Vincerete un’importante competizione, dopo che avrete vinto il confronto diretto con la Luna in Leone, ovvero un personaggio autorevole e importante per il vostro successo. Domani inizia Sole in Toro, famiglia…



Pesci

Che bella Luna, anche oggi è ancora in sintonia con Venere e Mercurio, aspetti che creano un’atmosfera intrigante anche per le nuove conquiste. Per i giovani questa è una base sicura per il futuro; le persone mature possono mettere a posto le cose rimaste in sospeso, nel lavoro e in affari. patrimonio personale in aumento, nel mese del Toro le possibilità saranno ancora più numerose, metterete le basi di quella che sarà veramente la grande stagione della vostra vita.