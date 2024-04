Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 10 aprile: tutti i segni

Branko 10 aprile 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 10 aprile 2024

Ariete

Liberi di andare per la vostra strada, seguite la vostra ambizione, arriverete al traguardo. Dovete però sempre studiare, cercare appoggi eccellenti. Positive notizie scritte, giorno ottimo per riunioni di lavoro o di affari, congressi e conferenze, viaggi. Venere è felice perché congiunta al Sole, rompete il ghiaccio se siete alla conquista, non fate i timidi ma nemmeno i prepotenti. Avrete quello che sognate e che meritate, prima dell’estate.



Toro

Nel segno la prima Luna della primavera congiunta a Giove e Urano, spinge verso nuove esperienze e propone il concetto che a tutti deve essere concessa la possibilità di realizzare il proprio destino. Transito ottimo per affari. Nonostante l’incertezza generale sul piano delle domande e delle offerte, voi dovete proseguire con le iniziative. Qualcuno, in alto, vi osserva, chiamerà. Partecipa alla festa Marte e questo è di sicuro amore, passione, gioia.



Gemelli

Qualcosa di nuovo all’orizzonte professionale, dovete mantenere rapporti anche con chi non vi va a genio, il successo dipende da molte persone. Non abbiate paura di disturbare, sollecitate subito in mattinata, il campo finanziario riceve l’influsso buono di Mercurio. Preparatevi anche per venerdì, quando arriva nel segno la Luna, che vi aiuterà a trovare quello che non è riuscito il 17 marzo.



Cancro

Luna, voi la conoscete bene, è instabile come voi. Dopo che vi sarete ripresi dalla Luna nuova in Ariete, ritroverete entusiasmo voglia di fare grazie al passaggio della Luna in Toro, dove si congiunge a Giove. Avrete un valido aiuto per le questioni legali e nelle imprese di carattere economico e immobiliare. Vorreste avere tutto e subito, ma ciò non è possibile a causa di Venere che si burla di voi, dall’Ariete. La vostra arma vincente è la poesia.



Leone

Oggi potete fermarvi se vi sentite stanchi, avete del resto fatto molto fino a questo momento, per questo risentite nella negativa Luna in Toro, oggi e domani. Gambe e braccia doloranti, collo e corde vocali il punto debole. Ma se vi sentite in forma, liberi di provocare e di non fermarvi nei progetti professionali, il saggio Saturno crea per voi una nuova età dell’oro. Venere in Ariete pazza di desiderio.



Vergine

Notevoli miglioramenti nel cielo astrale, prima grazie a Mercurio e Venere, oggi e domani una stupefacente Luna in Toro vi porta incontri e una occasione inattesa che non dovete perdere. Visto che il successo dipende molto anche dai compagni di viaggio, cercate nuovi soci – collaboratori del Toro, Scorpione, Capricorno. Luna taurina sa essere terribilmente appassionata, non rinuncia per nessuna ragione.



Bilancia

Dopo due giorni di stress, oggi Luna in Toro diventa balsamica per voi. Un massaggio aiuta a recuperare l’elasticità fisica, tranquillità interiore. Le persone vicine, in casa come nel lavoro, non vi lasciano vivere in pace. Troverete altrove gente amabile, disposta ad ascoltarvi. Nel carnet degli impegni mettete anche un divertimento, un gioco d’amore, un breve viaggio. Solo quando siete tranquilli voi funzionate anche in amore.



Scorpione

Sotto pressione tutta la mattinata, sono ancora presenti problemi nella vita domestica, che possono essere risolti prima se c’è la solidarietà fra tutti i componenti, magari avrete appoggi da familiari che non vivono con voi. Luna due giorni in Toro rappresenta anche il vostro settore delle questioni legali, cercate di fare le cose con prudenza. Niente vi vieta di essere felici in amore. Marte in posizione ideale per trovare una nuova storia passionale.



Sagittario

Intorno al labbro superiore, a sinistra, si vede qualcosa come una piccola lucertola che scatta via – una mossetta misteriosa che fa pensare ad un proposito di vendetta in amore oppure ad una fuga. È molto difficile scappare quando Marte blocca la strada. Luna forte per il lavoro, impostate il più possibile, firmate, trattate, viaggiate in attesa di fortuna? Ci siete seduti sopra, così dice Venere.



Capricorno

Oggi avrete l’appoggio di una fortunata Luna in Toro, non vi dovete allarmare per un intoppo previsto per questa mattina: quello che non è possibile concludere oggi, lo avrete domani. Astuzia, unita al fiuto per buoni affari, vi permette di realizzare guadagni anche là dove gli altri perderanno. In amore, chissà e avrete il coraggio di dire tutta la verità, ma non dovete illudere nessuno. Novità riguardante i figli, generi e nuore, nipoti e pronipoti.



Acquario

Arriveranno mai a destinazione le mille parole che il vostro Urano manda in rotta da un cielo all’altro? Giove fortissimo parla di incomprensioni nell’ambiente domestico, ci sono ancora tante parole da dire in amore, potrete chiarire nei giorni 12 e 13 quando la Luna sarà in Gemelli. Un progetto di lavoro, o altro, resta in sospeso. Regalatevi un viaggio al mare, per respirare!



Pesci

Questo aprile porta davvero ogni giorno qualche novità, anche nel lavoro, che vi dimostra quanto siete amati, considerati, stimati. Stelle generose accompagnano le iniziative professionali e finanziarie, seguono i vostri viaggi di lavoro o per diporto, creano un’atmosfera d’amore anche in famiglia. Luna-Giove: eccezionale per le proprietà, passaggi, regali, donazioni.