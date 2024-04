Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 8 aprile: tutti i segni

Branko 08 aprile 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 8 aprile 2024

Ariete

Alle ore 20:21 nasce la vostra personale Luna nuova del 2024, segnala la possibilità di intraprendere un sentiero del tutto nuovo anche in amore, oppure di proseguire il cammino tracciato dall’inizio dell’anno. Le collaborazioni sono importanti per il successo ma questa fase lunare è ottima per le iniziative autonome che riescono bene soprattutto a voi, individualisti dello zodiaco. Le emozioni non mancano, la fulgida Venere estende la protezione anche alla casa, famiglia, amicizie.

Toro

Una clamorosa affermazione personale è in bella vista nel cielo di aprile, oggi sono previste piccole crisi di comunicabilità, attenti a non saltare subito alle conclusioni azzardate. Incontri con amici cari. L’agitazione interiore è dovuta al fenomeno della Luna nuova che nasce nel segno che vi precede, Ariete. Rende sensitivi e ricettivi, indecisi, a volte privi di coraggio. Ma sono solo astrazioni, presto la Luna vi porterà una grande gioia in amore.

Gemelli

Luna nuova vigorosa, coraggiosa, intraprendente, battagliera, nuova nel cielo e nuova nella vostra vita. Il dono più grande sono le molte conoscenze e le amicizie, per l’uomo Gemelli è particolarmente valido l’incontro con le donne. Non è facile mantenere un ritmo costante ed essere concentrati dalla mattina alla sera, ma dovete fare uno sforzo e agire con fermezza. La settimana chiude con Luna nel vostro segno.

Cancro

Trasparenza è richiesta nelle operazioni finanziare, poi soffermatevi sui rapporti di lavoro, diplomazia con persone autorevoli. Luna nuova in Ariete è pesante per la salute, certamente non crea un’atmosfera distesa in amore ma vi costringe a esaminare criticamente il vostro rapporto. Venere è anche severa, incide soprattutto sulle donne giovani e le figlie intorno o sotto i vent’anni. Il medico personale vi rimprovera, siete indisciplinati.

Leone

È un classico della Luna nuova: seminare, potare, ottima per iniziare la pianificazione di complesse negoziazioni. Ciò che seminate adesso darà un ricco raccolto in autunno. Se è vero che questa Luna esercita un influsso fortunato per gli affari, può sembrare invece un po’ fredda per la vita affettiva. Gli incontri amorosi in questa fase sono di solito bolle di sapone. Ma avendo voi Venere straordinaria… Medicinali efficaci.

Vergine

Situazione più leggera rispetto a i giorni passati ma bisogna tenere sempre conto di Marte in opposizione che, nel matrimonio, è il classico terzo incomodo che si intromette nella vita di coppia. Insomma, ci sono sempre nuovi argomenti di discussione! Luna però diventa generosa in Ariete, per qualcuno possibile aumento dei beni tramite eredità o matrimonio. Un grande progetto però deve rimanere ancora segreto. Sogni premonitori.

Bilancia

Quella Venere congiunta al Sole e alla Luna nuova in Ariete, è una rosa. Una rosa con qualche spina, però è anche vero che le rose più profumate sono con le spine, che voi toglierete con tanta pazienza, dolcezza, comprensione anche per i problemi che potrebbe avere la persona amata. Talvolta una Venere così senza pudori né ritegno provoca relazioni “scandalose”. Se non ci sono opportunità finanziarie, guadagnerete in seguito, e molto.

Scorpione

Un incredibile salto in avanti, che non sorprende però chi scrive - siete fatti così. Quando uno meno se lo aspetta, voi sentite crescere il fuoco interiore, una forza vitale che spinge a uscire allo scoperto, nel lavoro e in affari. Questa scintilla creativa è accesa oggi e domani dalla Luna nuova in Ariete, insieme a Venere e Mercurio eccezionali. Programmi per un periodo lungo, vale anche per la casa. Sesso al massimo.

Sagittario

Muovetevi oggi e domani, scelte radicali e definitive nell’attività professionale e in affari, toccati dalla fortunata Luna nuova in Ariete. Se gli affari (anche domestici) richiedono di viaggiare, partite. Considerate anche le proposte che vengono da lontano. Venere non è solo amore, propizia anche fortuna finanziaria, presente nel vostro cielo fino a venerdì. Marte pressante, ma voi sapete nascondere molto bene qualche preoccupazione.

Capricorno

Il cambio di Luna non è a favore del Capricorno, è sentito più dalle donne ma anche gli uomini devono controllare la salute, settore in primo piano anche nel prossimo periodo. Non consigliamo importanti transazioni, siete troppo emotivi, regalatevi un sereno relax. Vita all’aria aperta, respirate con difficoltà, una breve vacanza al mare. il cuore però sente la primavera - qualcuno risponderà alla vostra richiesta d’amore.

Acquario

Due giorni d’oro. Mercurio bellissimo per i viaggi, per gli affari o per motivi familiari, l’odierna Luna nuova in Ariete congiunta a Venere è speciale per gli incontri ad alto livello. Investimenti nel campo immobiliare, Borsa, antiquariato, oggetti preziosi, arte. Conquiste d’amore, eventi in famiglia, nascite annunciate. Possibili nascite, sogghigna quel burlone di Giove che non vi ha in simpatia, anche fuori dal matrimonio.

Pesci

Questa volta vi è consentito anche di fare le cose in fretta, impostare lavori e affari, sistemerete i dettagli nei prossimi giorni, Mercurio resta positivo per il vostro patrimonio fino a giugno! Anche Venere congiunta alla Luna nuova in Ariete pensa al vostro conto in banca, Giove è ottimo per quelli di voi che investono o giocano in Borsa. Non vediamo oggi una sola nuvola nel vostro cielo, aprite gli occhi, Pesci: ma non vedete quanto amore c’è intorno?