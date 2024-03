Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 31 marzo: tutti i segni

31 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 31 marzo 2024.

Ariete

Pasqua viene sempre di domenica e quasi sempre nel mese dell’Ariete, siete voi il simbolo della primavera e della rinascita. Oggi Luna in Sagittario, come una colomba bianca, porterà gioia e serenità nella vostra vita. Molte stelle splendono sul vostro segno e sulla vostra esistenzaa, ma non possono eliminare l’agitazione generale che nasce nell’ambiente dove pensate di ingigantire il vostro potere e aumentare le entrate finanziarie. Martedì vi aspettano impegni professionali e domestici, piuttosto importanti.

Toro

Pasqua festa dell’amore e della gelosia. Splendide occasioni di innamoramenti per i nativi del vostro segno che sono alla ricerca di passione, anche se non più giovanissimi – Giove è uno che non rinuncia mai all’amore. Nel campo pratico il caro e buon pianeta fa vincere al tavolo verde. Il nostro successo più grande non sta nel non cadere ma nel risollevarci dopo una caduta. Da oggi in poi, ce la farete.

Gemelli

Pasqua di confine abbiamo scritto ieri. Infatti, Mercurio pasquale protegge contatti e suggerisce iniziative che saranno vincenti, rivoluzioni professionali a portata di mano, anche la Luna in Sagittario segnala la possibilità che si possa aprire una nuova porta per voi e per il vostro amore, la famiglia molto nervosa, chiede un attimo di attenzione per la salute, indicazioni mediche da seguire scrupolosamente. Saggia decisione quella di concludere i rapporti insoddisfacenti.

Cancro

Pasqua d’amore. Le emozioni più belle nascono in luoghi lontani, anche all’estero. La Luna in Sagittario vi protegge in viaggio. Venere luminosa congiunta a Nettuno crea le condizioni ideali per nuovi innamoramenti, incontri. Sorpresa nell’uovo: una nuova passione certificata anche dal rosso Marte che risveglia i coniugi assonnati. Il matrimonio supera la prova della pazienza.

Leone

Il sapore dolce del successo, sensazioni inebrianti produce la vista delle cose incredibili che siete riusciti a realizzare nel lavoro e nel privato in così poco tempo e con tanti impedimenti contro. Oggi “rischiate” di fare un altro colpo grosso aiutati dal Sole e dalla Luna in aspetto splendido, favoriti anche nei viaggi lontani da Mercurio. Divertimento assicurato pure da Venere in magnifica postazione per relazioni sociali, sempre così importanti, perché vi permettono di splendere.

Vergine

Pasqua lontano, certo, ma questa Luna in Sagittario quadrata a Saturno, richiede attenzione per la famiglia, provoca i coniugi, rende nervosi. Una carezza in un pugno. Manda schiaffi questo Marte congiunto a Venere, ma da un segno lontano e amico, Giove colora di giallo questa domenica, come le ginestre della brughiera. Relax, pensate però a martedì prossimo, ci sarà una grande Luna per gli affari.

Bilancia

Pasqua! Le azalee profumate di piazza di Spagna fanno festa al vostro amore, ritroverete lo slancio e le sensazioni che avete un po' perduto o trascurato, la protezione della Luna ottimista in Sagittario è bellissima, allegra per gli incontri di amicizia e riunioni sociali. Nascerà un sogno bellissimo, un proposito di lavoro e di affari, che sarà certamente realizzato nel periodo dei Gemelli. Prima però dovete ritrovare le forze e il fascino.

Scorpione

Le idee sono feconde, bisogna trovare le persone giuste per convertirle in danaro sonante questo ora è possibile, Luna comincia a trasformare il campo del patrimonio, voi puntante sulla comunicativa. Pasqua può diventare un'altra occasione per ricominciare ad amare con un cuore colmo di bene. Venere è la stella che vi ama di più, Giove in Toro sostiene la vostra pazza idea di combinare un matrimonio tipo Las Vegas.

Sagittario

Pasqua: desiderio di amore, di famiglia, di figli. Questo significa la Luna pasquale nel segno, auspicio bellissimo per i prossimi mesi, sostenuta da Sole e Mercurio che vi faranno trovare occasioni anche durante i viaggi. Non sono concluse le lotte professionali, dovete anche voi combattere le regole che sono fuori dalla modernità, però potete contare su Urano che risveglia il vostro genio. Attenti a qualche banale guasto tecnico.

Capricorno

Desideriamo avvertirvi che l’odierna Luna in Sagittario domani sarà nel vostro segno e martedì diventerà ultimo quarto. Significa che vi dovete preparare a un esame importante nel lavoro. Ma questa domenica dedicate le attenzioni e tutti i pensieri alla vita affettiva, famiglia e amore, figli e amicizie. Marte e Venere, astri dell’amore fisico e spirituale, sono in feeling perfetto con Capricorno. Il coniglietto pasquale salta dal cilindro e porta un amore nuovo.

Acquario

Un amore, vecchio o nuovo, che vi emoziona sempre, tanto è bello. La sorpresa nell’uovo di Pasqua è certamente Giove, il pianeta della fortuna che propizia sempre anche nuovi improvvisi innamoramenti. Progetti matrimoniali, figli, nuove case. Sole, Luna, Mercurio, Plutone – quattro magnifiche luci splendono sulla vostra Pasqua, rivolte al settore dei brevi e lunghi viaggi, incontri sociali, esperienze fuori dal comune.

Pesci

Amore, siediti sulla riva di questo mare, accanto a me. Potete invitare il vostro amore anche sulla riva di un fiume, o di un lago, oppure su un prato fiorito e bagnato dalla pioggia dell’ultimo giorno di marzo… avrete occasione di guadagnare martedì ma questa Luna in Sagittario immagina la vostra Pasqua lontano dai problemi quotidiani. Aumenta lo stress in serata, vedete di trovarvi in un ambiente comodo.