Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 29 marzo: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 29 marzo 2024

Ariete

Segno di fuoco e anche del ferro, voi avete una sola parola d’ordine: vincere! Non è un caso se grandi condottieri del passato fossero dell’Ariete, come lo sono anche molti protagonisti del nostro tempo, nei settori più diversi. La potente energia del Sole, unita agli aspetti astrali di altri pianeti, vi guida sulla strada del successo e dell’amore. Luna magnifica tutto il weekend, sostiene progetti di viaggio.

Toro

Giove-Urano-Venere-Marte, è un poker d’assi che potete vantarvi di avere nelle vostre mani e nel vostro amore. La passione fisica si risveglia in maniera prepotente anche per le persone di una certa età. Tuttavia risulta oggi ancora agitato per la Luna in Scorpione che condiziona tutta la situazione famigliare. Una visita. Organizzate qualcosa di speciale per il weekend, un viaggio, programmate anche la vostra estate.

Gemelli

Pronto? La primavera è qui? Dopo la pioggia è già arrivato il sereno grazie al Sole e Mercurio in Ariete, Luna efficace anche oggi per l’attività. Potrebbe essere un buon momento per una partenza nuova, lasciate il vecchio che non interessa più, ma potrebbe anche darsi che gli altri non siano più interessati alle vostre proposte. Giove non guarda né a sinistra né a destra punta dove vede qualche crisi. Andare via, andare lontano, un cambiamento in amore è gradito da Venere.

Cancro

Non è facile gettare tutti i ricordi in fondo al mare ma non è neppure possibile vivere di soli ricordi. È primavera, bisogna provocare le novità adeguatevi al ritmo frenetico a cui la vita vi sottopone. Essere “moderni” o “tecnologici” non significa rinunciare a quella che è la nota più bella del vostro carattere, la poesia, la delicatezza, il vostro sorridere alla Luna. Il tempo delle conquiste in amore prosegue, nervosi sembrano i rapporti di lavoro, siete distratti alla guida e in viaggio.

Leone

Le relazioni più strette (genitori, figli, coniuge, parenti) risentono dell’opposizione della Luna, che non si oppone però a un progetto di allegria, magari in compagnia di amici veri e cari. Organizzate una Pasqua in movimento, Luna in Sagittario sarà bellissima per i viaggi e per l’amore. La vita affettiva ritorna a essere protagonista assoluta della vostra esistenza. Non c’è amore più grande di quello di sempre e che dura tutta la vita.

Vergine

Pasqua con chi vuoi. Il settore del vostro oroscopo che riceve influssi più importanti è quello delle relazioni sociali, amicizie, viaggi. Però sarebbe bene poter partire oggi con Luna ancora nello Scorpione e Mercurio meraviglioso in Ariete, che vi permette anche di realizzare importanti traguardi professionali. I giorni festivi vanno sfruttati per ritrovare le forze fisiche; dunque, dovete evitare tutte le situazioni che possono danneggiare la salute.

Bilancia

Tempo bello o brutto, via almeno per un giorno dalla pazza folla, Nettuno, pianeta musicale oggi molto stimolato dalla Luna, per voi è poesia, un nuovo sogno d’amore, di maternità, di paternità. Giove parla di felici adozioni, avete bisogno di tempo per accordare la vostra fiducia alle nuove persone, siete molto selettivi nelle amicizie, ma gli incontri di Pasqua sono davvero speciali. Quasi furioso atteggiamento nel lavoro, quindi vincente.

Scorpione

Luna è ancora qui, riscaldata da Venere e Marte, piaceri sensuali, simpatia, socievolezza, combattività. Non può mancare un pizzico di nostalgia, canta Nettuno: ah, dolce vita che te ne vai, sulle terrazze del Corso, il tuo profumo di vacanze romane, un paese che non ha più campanelli… Ma voi siete perfettamente a vostro agio in mezzo alla confusione, ve la suonate e ve la cantate da soli.

Sagittario

Quest’anno avere a Pasqua la Luna nel segno è vostro privilegio. È molto probabile che arrivi domani o nei prossimi giorni la sorpresa che aspettate, in ogni caso marzo si conclude con un piccolo trionfo del Sagittario. Avvicinatevi a chi avete trascurato per testardaggine, eccesso di orgoglio, per inseguire la gloria. A causa di Venere contraria le donne rischiano crisi di nervi. Uomini: un marinaio è il vostro amore, si disseta in ogni porto.

Capricorno

Questi sono tempi di Nettuno, strani e mutevoli, ma se saltiamo la demagogia e il caos che provoca, quante possibilità all’orizzonte azzurro, per chi è sicuro del proprio valore e dei propri ideali! Parlate, discutete e valutate gli affari ma non rischiate ancora, ci saranno scosse sul mercato mondiale. Venere torna a cercavi in serata, quando ci sarà la Luna, bellissima anche lei per l’amore. Partite, i viaggi più belli iniziano con la spinta del momento, anche senza un motivo urgente.

Acquario

Luna nello Scorpione fa quello che è il suo dovere, indaga su voi e valuta le cose che dite e che fate. Quindi siete al centro dell’attenzione, però sarebbe necessario dividere le previsioni per i giovani da quelle per i nativi “anta”, più complicate. Luna come sogno. Desiderio, i ricordi del passato giacciono come addormentati, pronti a fiorire di colpo, non appena la mente desidera farli rivivere – oggi! Chiarite con gli uomini della vostra vita: padre, figlio, marito, amante, fratello, superiore, capo…

Pesci

Luna incide sul nostro inconscio, spinge a guardare in noi stessi anche quando è così bella e radiosa, come oggi in Scorpione. Un attimo di riflessione e poi prendete di colpo le vostre decisioni, che possono spaziare dal lavoro agli affari, dalla famiglia all’amore. L’importante è stare in mezzo alla gente, osservare e ascoltare. Sarete notati anche da una persona speciale se siete ancora soli… Sarà la sorpresa di Pasqua che vuole farvi Giove.