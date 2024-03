Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 26 marzo: tutti i segni

26 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 26 marzo 2024

Ariete

Collaborazioni, associazioni, matrimonio, progetti di coppia. Questi argomenti devono essere affrontanti quando la Luna è in opposizione, cioè nel segno che governa i nostri rapporti con gli altri. Dalla Bilancia vi stimola ma provoca anche un’agitazione che non consente di arrivare subito alla conclusione ma almeno ci si deve impegnare fino al prossimo cambio di Luna il 2 aprile. Per una gita di Pasqua scegliete Napoli, vostra città zodiacale.

Toro

Attività, lavoro, affari… alla conquista di traguardi che vi interessano! Luna equilibrata in Bilancia, giusta per l’attività e gli affari, produce anche forti emozioni, fatto che dimostra quanto siete affascinati da nuove iniziative. Grande il valore delle amicizie, Giove facilmente trasforma una conoscenza in una relazione professionale o sentimentale. Parma, città delle viole, è il vostro posto zodiacale per Pasqua.

Gemelli

Molto bene, gentile Gemelli, Luna piena nel campo della fortuna e Mercurio nel fuoco amico dell’Ariete, quindi è un po' come se fossero lì accanto a voi, risvegliano nuove idee progetti e propositi. È possibile concludere un affare già entro il 29. Il plenilunio propizia nuovi amori, ma Nettuno in Pesci canta come Aznavour: “Ed io tra di voi che non parlo mai ho visto la vostra intesa…” (amore infedele?). Una gita a Pasqua, Londra la vostra città.

Cancro

Guardatevi dall’impazienza per non dire altro. Quando la vostra Luna si mette in aspetto critico andate subito in tilt, figuratevi quando è piena e agita soprattutto l’ambiente domestico, ma è sconsigliata anche l’attività fisica. Con il corpo siete qui ma i vostri pensieri chissà dove. E se non è possibile avere subito la vita che desiderate, cercate almeno di: “non sciuparla nel troppo commercio con la gente, con troppe parole…” (C. Kavafis). A Pasqua, Venezia, la vostra città.

Leone

Luna piena ancora tutto il giorno a favore del Leone, vi permette di valutare con precisione i fatti che accadono, avvenimenti, persone. Risveglia la voglia di riscossa che vi può portare da sola risultati importanti, soluzione in affari lontani. Mercurio, infatti, favorisce i rapporti anche con l’estero. Questi sono giorni giusti per far piazza pulita di tutte le barriere che vi hanno intralciato nel vostro cammino. Anche in amore. Pasqua sarebbe meravigliosa a Praga, vostra città d’oro.

Vergine

Pasqua con chi vuoi, secondo la tradizione? Quest’anno pare proprio di sì, le vostre stelle sono orientate verso il settore dei viaggi, nuove conoscenze e altre esperienze. Giove è splendido nel settore dei lunghi viaggi ma è anche molto chiaro: è la stagione di osare quello che non avete mai osato. Così potrebbe nascere anche una nuova splendida storia d’amore. Turbolento, invece, il cielo domestico, coniugale. Il volo di Pasqua verso Los Angeles.

Bilancia

Quest’anno il segno dell’Ariete non vi sta dando ancora problemi insormontabili, per quanto riguarda il vostro privato, avete la fortuna di poter contare su sette aspetti formidabili, e oggi anche sulla Luna piena, che portano luce nella vostra vita. Marte e Saturno, forze incredibili per lavoro e famiglia, Venere amica. Viaggio di Pasqua nella vostra città zodiacale per eccellenza, Vienna, città del valzer. Qualcuno canterà “l’ultimo valzer con te ho ritrovato l’amore”.

Scorpione

Giove è in opposizione e provoca momenti di tensione nella vita di coppia, ma riesce anche a stimolare ogni amore, vecchio o di fresca data, soprattutto ha la forza di provocare e propiziare nuove passioni. Questa, infatti, è la vostra Pasqua passionale e con una forte percentuale di erotismo fisico, poiché i pianeti sexy sono in aspetto ideale. La vostra attesa sarà premiata già domani con Luna nel segno. Gita di Pasqua Cortona (Arezzo).

Sagittario

Le luci della ribalta sono accese dalla Luna fortunata in Bilancia, venite pure in proscenio e fate la vostra recita. Quel segno d’aria rappresenta il vostro settore degli incontri sociali e professionali, ma nella vita ve lo trovate spesso vicino, tante volte lo sposate pure. Quello che vi manca in questo periodo saturnino è la capacità di essere o di non essere, a seconda della convenienza. Trasformatevi qualche volta, sarete applauditi anche in amore. Viaggio di Pasqua Budapest.

Capricorno

Luna piena fino a domani è nemica anche della salute, ritorno di qualche vecchio disturbo alle vie respiratorie (asma), debolezza alle gambe, stati ansiosi. Cercate di rilassarvi, organizzate incontri con amici cari e, se dovete discutere di affari, tutti i contatti devono essere informali, Mercurio non consente la consueta abilità mentale. Tutti dovrete vivere il vostro amore con la languida e sensuale pigrizia che assume Venere in Pesci. Vacanza di Pasqua: Ischia o Capri.

Acquario

La vostra Pasqua è all’insegna della mondanità, come annuncia questa Luna piena in Bilancia, domani allontanatevi dal solito ambiente. Tanto vi conoscete: non appena partite, vi sentite meglio. Il segno dei vostri viaggi, incontri e avventure è costantemente illuminato da un magnifico Mercurio che vi porterà fortuna anche nelle grandi imprese professionali e di affari. Aprite la mente e il cuore alle novità in arrivo con il venticello della primavera. Trentino.

Pesci

Alzi la mano il segno che termina l’inverno e inizia la primavera con tutti gli astri positivi: voi! Una vera fortuna è questa Luna piena in Bilancia e poi due giorni in Scorpione, perfetta per organizzare lavori e affari di aprile. La vostra rinascita cominciata con l’arrivo del Sole il 19 febbraio si arricchisce ora di ulteriori elementi astrali che sono particolarmente incisivi per la sfera lavorativa, professionale, economica. Sensualità in amore al massimo. Vacanza di Pasqua: Lisbona.