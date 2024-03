Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 25 marzo: tutti i segni

Branko 25 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 25 marzo 2024

Ariete

Una certa agitazione di fondo è creata dalla Luna piena in opposizione dalla Bilancia, comprensibile la vostra irritazione, ma non siete giustificati a prendervela con il vostro amore. Le basi per ottenere anche più di quanto previsto ci sono, qualche ritardo o intoppo (legale?) è comprensibile. Porgete per primi il ramoscello d’ulivo sotto questa Luna che vi seguirà anche domani. Forte il richiamo di Saturno sulla casa materna.

Toro

Questa Luna, bianca camelia che cresce di intensità amorosa, è anche una certa fortuna in affari, promette eventi bellissimi. Le stelle vi riservano la sorpresa più bella di questa Pasqua: Venere costantemente positiva accanto a Marte. Non escludiamo possa portarvi buona sorte, successo e guadagno, insieme alle novità in casa. Sarà di un fervore unico l’aspetto con Giove, nuove attrazioni con persone di altri ambienti, altre città.

Gemelli

Dopo il primo quarto nel vostro segno domenica 17, oggi avete un’altra fase lunare che annuncia amore. Luna piena in Bilancia è nel punto centrale del vostro oroscopo, regala emozioni alle donne e risveglia anche la passione degli uomini. Cercate però di non stressarvi così tanto, di non innervosirvi per non perdere il magnifico Mercurio per lavoro e viaggi. Cambiamenti radicali anche nella professione, affari in fioritura.

Cancro

Consideratevi già in un altro posto, in altre situazioni e con altre persone, se avete veramente il desiderio di cambiare. In tempi non sospetti il nostro oroscopo annunciava situazioni contrastanti riguardo alle collaborazioni, con il pericolo di rotture di molti vecchi rapporti, ma nello stesso tempo abbiamo visto anche novità clamorose. Si tratta solo di aspettare. Luna piena è distratta, faticosa per serie discussioni. Meglio affidarsi alla fortuna.

Leone

Dobbiamo riportare una riserva riguardante Urano agitato in Toro, aspetto che toglie un po' di passionalità al vostro amore, ma sarà comunque stimolante per la ricerca di altre opportunità nella professione e in affari. Pasqua è in ogni caso piena di eventi, grazie alla Luna che oggi cresce di intensità in Bilancia. Luna piena crea situazioni emozionanti ai genitori, stimola gli innamorati, anticipa le splendide novità del prossimo periodo.

Vergine

Le festività pasquali sono iniziate ieri con Luna nel vostro segno, la prima bella primavera, così forte da esercitare un effetto rigenerante sulla vostra vita. Esempio? Siete stanchi delle solite situazioni, le solite facce, i soliti discorsi, non sopportate nemmeno i talk show televisivi, tutto vi sembra vecchio e superato. Questa voglia di novità è effetto di Mercurio intraprendente nel fuoco dell’Ariete. Accenderà un fuoco anche nella vita passionale. Viaggi sì.

Bilancia

Luna piena alle 8:00 in punto annuncia a noi tutti la Pasqua, a voi qualcosa di più. Gli incontri sociali sono divertenti, discorsi frizzanti, allegria. Questa Luna è una delle migliori per un matrimonio precoce, anche in un tema maschile, figuriamoci l’effetto che avrà sulle donne del segno, ubriache d’amore oggi e domani. Pensando a Giove di maggio noi diciamo sposatevi, programmate il matrimonio, figli.

Scorpione

Diciamo che Pasqua è una festa in linea con le caratteristiche del vostro segno. Lo Scorpione infatti simboleggia la rinascita, è il settore delle trasformazioni anche per gli altri segni. Voi ora sarete in grado di dare una svolta rivoluzionaria alla vostra vita. Questo giovane o ringiovanito Scorpione è pronto per la sua “operazione primavera”. Approfondite i nuovi rapporti, incontri, conoscenze, che porta nella vostra vita il grande Saturno.



Sagittario

La nuova fase della vostra vita è cominciata con Sole in Pesci, e naturalmente Saturno e altri pianeti, ma anche questa Luna piena in Bilancia può avere un grande significato per il vostro immediato futuro. La Luna più luminosa nasce infatti nel settore dei grandi incontri sociali, professionali e di affari, amicizie, viaggi. Ecco, è proprio sul viaggio che vogliamo mettere l’accento questa settimana di Pasqua: andate ovunque desiderate, ma è importante staccare per un po' dalla solita vita, il solito lavoro.



Capricorno

Pasqua sarà certamente dipinta di rosso come Marte che stimola il vostro amore dal segno dei Pesci. Ma certe notti di Giove avranno anche riflessi violetti. Non giudicate la settimana secondo l’odierna Luna confusa e confusionaria per voi, trattasi di Luna piena nella doppia Bilancia, una vera maga Circe, quando si tratta di ingannare uomini soprattutto. L’uomo Capricorno potrebbe impazzire per una donna che domani lascerà. Emicranie.



Acquario

“Piena sorgeva la Luna/le fanciulle cretesi/coi molli piedi danzavano…” ci vuole anche una nota poetica (versi di Saffo). In questo giorno di Luna piena così insolito per la nostra vita, ma voi la dovete onorare perché vi mette in bella luce davanti al mondo. È amore, certamente amore, il sentimento è il desiderio che nasce nel vostro cuore, ma questa fase lunare è anche un buon indice di fecondità per le donne, e per l’uomo di virilità. Felicissime le nuove nascite.



Pesci

Donne in amore, passata quella inconcludente Luna di ieri, oggi è molto diversa in Bilancia dove esplode come Luna piena, risveglia tutte le vostre passioni. Non solo passione tra uomo e donna ma anche passione per la casa, lavoro, amici, viaggi… State attentissimi ad ogni possibile vantaggio finanziario perché le buone occasioni arrivano inattese e passano presto. Nuovi innamoramenti favoriti da tutte le stelle dello zodiaco!