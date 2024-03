Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 11 marzo: tutti i segni

Branko 11 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 11 marzo 2024.

Ariete

Nell’antico Giappone marzo corrispondeva all’albero di pesco, voi oggi potete cantare come Lucio Battisti, Ariete, “fiori rosa e fiori di pesco”. I pianeti dell’amore devono ancora arrivare nel vostro cielo, ma intanto oggi vi arriva la Luna insieme a Mercurio, inizia un periodo veramente stimolante e produttivo per ogni vostra attività, indipendentemente dall’età che avete. Tanto l’Ariete rimane sempre giovane, in amore simpaticamente incosciente.



Toro

Anima e corpo. Giove nel segno e da oggi in diretto contatto con Venere in Pesci. Saranno i giorni più belli della vita sentimentale e per il matrimonio, specie dopo il 22 marzo quando pure Marte va in Pesci. Consigliamo agli innamorati di convolare in fretta a nozze, invitiamo le persone sole ad intensificare le ricerche, ricordiamo ai coniugi che il matrimonio comporta anche tante relazioni sociali. Con la vostra simpatia riuscite a instaurare nuovi rapporti importanti per la carriera.



Gemelli

L’amore è presente, nonostante Venere in Pesci, ma avete qualche difficoltà a viverlo con slancio perché stanchi. La Luna di ieri vi ha lasciato spossati, disturbi alle articolazioni e gola. Oggi arriva però un nuovo e incoraggiante segnale di Mercurio, potrete presto riprendere le trattative professionali e di affari. Il pianeta annuncia l’arrivo di informazioni riservate, accenderà pure un fuoco passionale in amore, tutto succederà domenica 17 con il vostro primo quarto di Luna.



Cancro

Meglio non andare oltre le reali risorse e capacità, come sarete tentati di fare, non dovete nemmeno chiedere troppo alle vostre forze fisiche, questa Luna rende impulsivi. Un ostacolo non da poco sarà rappresentato da Mercurio in Ariete, posizione particolarmente instabile per i vostri rapporti con l’ambiente di lavoro, in seguito anche con le autorità. Presenza e controllo con i figli giovani, adolescenti. Mercurio è un monello.



Leone

D’accordo, Mercurio diventa strepitoso per voi in Ariete, ma noi riportiamo come notizia più importante l’ingresso di Venere in Pesci. Significa che avrete ancora soltanto un po' di guerra con Marte in Acquario, ma già questa sera voi potete cantare: amore, ritorna, le colline sono in fiore. Avrete presto indietro il denaro che pensate di aver perduto e adesso torniamo a questo magnifico Mercurio fino al 15 maggio vorrà portarvi lontano, fisicamente e come metafora di successo.



Vergine

Come è andata con la Luna nuova? Conviene prendere altro tempo. Siete stanchi, frastornati, non presenti. I conflitti sono quasi inevitabili, se non succede in casa – succede nel lavoro. Ma noi siamo molto ottimisti riguardo agli affari finanziari, che dovete promuovere oggi stesso, forti della Luna marziana in Ariete e ancora di più con la protezione di Mercurio vostro pianeta. Da oggi in aspetto imbattibile. Demolirete ogni concorrenza, ma aspettatevi anche qualche nuovo nemico.

Bilancia

Dopo la Luna nuova nel campo della salute (controllate la presenza di eventuali virus, argomento che interessa tutti i segni, non solo il vostro), oggi l’avrete in opposizione nel campo delle collaborazioni e del matrimonio. Qualche litigio ci sarà. Ma siete voi che dovete controllare parole e atteggiamenti, perché Mercurio da oggi in Ariete facilmente porta alle esagerazioni. Rende distratti nei movimenti e imprudenti durante i viaggi. Consigliamo qualche ora di sonno in più.



Scorpione

Il fiore di marzo è la violetta, fiore delle anime gentili e sensibili, simbolo di modestia. Non osiamo raccomandarvi di fare i modesti, perché non lo sarete mai, ma la gentilezza sì, non costa niente. Dimenticate un torto subito nel lavoro più che nel privato, perché da oggi avete un nuovo attaccante al vostro fianco: Mercurio in Ariete, al massimo della energia creativa e intraprendenza, positivo fino al 15 di maggio. Questa sera il primo bacio di Venere, donna Scorpione canterà “Amami Alfredo”.



Sagittario

Luna è già cambiata mentre leggete queste righe, da guastafeste si è trasformata in una formidabile alleata, anche se non riesce ancora a rendere del tutto sereno l’ambiente familiare e l’amore. Mercurio raggiunge l’Ariete, dove fissa la sua dimora fino al 15 di maggio, avrete modo di sistemare anche la famiglia, i figli, ma soprattutto migliorare le condizioni di lavoro. Tirate fuori l’avvocato che è in voi, questa sera dovrete difendervi in amore.



Capricorno

Dall’inizio di dicembre abbiamo avuto il piacere di registrare per voi influssi positivi, molto positivi, superlativi. Non sappiamo come e se avete sfruttato un tale dono degli astri, ma dobbiamo avvertirvi che con la Luna in Ariete e Mercurio, che sarà in quel segno fino al 15 di maggio, dovrete spesso cambiare la strategia nel lavoro e in affari. Marte sarà per fortuna sempre positivo sino a fine aprile, Venere stasera dolce in Pesci – l’amore va…



Acquario

Ci vuole coraggio a esprimere i desideri. È un gioco che in amore talvolta avvicina, talvolta allontana. Ma voi siete maestri di parola, trovate sempre le espressioni giuste, da oggi ancora di più. La vostra eccellente retorica sarà stimolata e arricchita da un inesauribile Mercurio in Ariete fino al 15 maggio, che è la postazione migliore per il vostro segno. Se ci saranno problemi anche con la famiglia non dipende dalla attuale situazione, arrivano dal passato. Venere vi saluta questa sera: bonne nuit mon amour!



Pesci

Dopo la Luna nuova oggi siete toccati da un aspetto planetario che la moderna astrologia considera uno dei transiti più positivi: Sole in Pesci in sestile con Giove. Quasi tutto quello che volete fare in questo momento ha probabilità di buona riuscita, quindi avanti. Per i pellerossa marzo è la “Luna del salmone d’argento”, curioso notare l’affinità con il segno dei Pesci. Venere arriva in serata, fatevi belli ed eleganti come sapete essere voi quando volete conquistare l’amore.