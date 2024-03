Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 8 marzo: tutti i segni

Branko 08 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 8 marzo 2024.

Ariete

Mimosa profumata per il vostro amore, splendido in serata quando la Luna in Acquario si congiunge a Venere e Marte. Questa combinazione astrale è la migliore per le nuove conquiste d’amore, siete ai primi posti anche nelle previsioni professionali-finanziarie. Non c’è un solo pianeta dissonante e questa è la conferma migliore del vostro successo. Inventate qualcosa di nuovo anche in famiglia. Aumentano le spese, aumenta la felicità.

Toro

Ma avete visto che tempi? Un segno razionale come il vostro non si può trovare a proprio agio in mezzo alla superficialità e improvvisazione, rimandate gli affari per un giorno. Il vostro nervosismo è dovuto alla Luna che stanca le donne, mentre l’uomo del segno è chiamato a essere presente con tenerezza nella vita della donna amata. La vostra sensibilità è immensa, nessuno sa essere dolce con gli amici come sapete esserlo voi.

Gemelli

Non abbiate paura di disturbare, sollecitate tutto e tutti, avete tutto il giorno Luna perfetta in Acquario che vi apre le porte. I propositi sono forse troppo ambiziosi per ottenere risultati immediati, ma è importante agire oggi prima della Luna nuova in Pesci. Aspetto che toccherà nei prossimi giorni anche i rapporti con le autorità. Richiesta una partecipazione più generosa in famiglia, nelle amicizie. Mercurio consiglia di anticipare un viaggio.

Cancro

Dalla passione al business, così è Marte. Fino alla primavera transita in Acquario poi in Pesci, formidabile per l’attività professionale, studio, affari. In più avete l’apporto nelle cose legali. Amore: dove sei, romantico amore, un tempo pieno di promesse. Nulla vi impedisce di rendere felice chi amate ma non si può cogliere un fiore senza turbare una stella.

Leone

Donne! Anche oggi Luna in opposizione disturba in particolare le donne del segno, mentre l’uomo Leone ha un rapporto difficile con le donne vicine, anche nell’ambiente di lavoro. Rilassatevi, prendetevi una vacanza, non vi conviene buttare per primi le carte sul tavolo, ascoltate e studiate il mercato. Sin da domani iniziano a presentarsi affari da non perdere!

Vergine

Soddisfazioni morali e non mancheranno di certo gratifiche materiali, ma dovete tener conto di un impegnativo transito astrale in Pesci, Saturno e Luna nuova. Tutte le collaborazioni e altri rapporti stretti prima o poi dovranno passare qualche esame. Un cambio di programmi non è la fine del mondo. Amore: due occhi vi seguono, ma voi guardate altrove. Stomaco, piedi.

Bilancia

Siete tra i segni che ricevono positivamente il nuovo inedito aspetto Luna nuova-Saturno che si incontrano in un segno che è vostro amico e avranno un ruolo positivo nel vostro lavoro, affari, studio. Trasferimenti. Sorprendente Venere per il vostro amore, la conquista che non è riuscita a fine febbraio potrebbe riuscire questa sera. Notte senza la Luna, notte magica per gli amori che amano stanze segrete.

Scorpione

Luna difficile tocca un’altra volta la famiglia e la casa, ma si tratta di problemi che conoscete da tempo. Marte, vostro astro guida, vi snobba fino al 22 marzo, evitate battaglie che non potete vincere. Non siete molto amati nell’ambiente circostante, le persone con cui siete in contatto di lavoro forse invidiano la vostra ritrovata sicurezza, il piglio, le idee. Nettuno sollecita idee prometeiche. Relax, per essere pronti domani.

Sagittario

Le donne si sentono guerriere, stimolate come sono da Venere, che sembra vestire i panni della dea Diana e lancia la freccia vicino o lontano, colpendo di sicuro un uomo che invano cerca di fuggire. Ma il tempo dell’inseguimento è breve, non dovete perdere un solo minuto di questa Luna in Acquario, amica anche dell’uomo Sagittario. Mercurio annuncia l’arrivo di altro denaro dopo l’11 marzo.

Capricorno

L’incertezza generale non tocca così forte il vostro segno come succede agli altri. Le previsioni si basano naturalmente sulla posizione dei pianeti che occupano vari settori del vostro zodiaco, anche oggi tutti positivi! Carpe Diem. È un momento fortunato per la vita personale e per le iniziative che interessano la casa. Innamoramenti, fidanzamenti, matrimonio, figli da programmare. Possibile un colpo di fortuna, evitate stress fisico.

Acquario

Marte quadrato a Urano, evitate contatti con sostanze infiammabili, attenti alle distrazioni nella salute. Siete invece sempre da Formula 1, nelle gare dell’amore, mai stati più desiderati. Dato che anche la Ferrari è dell’Acquario, chissà… il punto del vostro cielo debole è sempre Giove, quindi intoppi burocratici e noie legali.

Pesci

Siete il segno che chiude la sequenza zodiacale e influenzate noi tutti, così aspettiamo la vostra Luna nuova domani e domenica per ripartire con il nostro lavoro. Voi dovete più intensamente pensare all’amore, Venere vi rende particolarmente dolci, un po’ trasandati certi uomini Pesci che si presentano però come artisti. Loro cantano con Nettuno: sono un pirata, sono un signore. Conquiste veloci veloci.