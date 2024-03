Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 7 marzo: tutti i segni

Branko 07 marzo 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 7 marzo 2024.

Ariete

Luna è tornata ottimista, servitevi del vostro fiuto per la ricerca di nuove possibilità di successo e di guadagno, attenti solo a non strafare. Fascino in amore, sorprese dagli amici. Le amicizie e le conoscenze possono avere un ruolo importante se avete qualcosa di molto personale da rivelare, questo è il momento di parlare, avrete aiuto e comprensione, favori persino dalle autorità. Venere in trionfo!

Toro

Aumenta il nervosismo, a causa della Luna contraria, che stanca soprattutto le donne del segno, apprensive nei confronti dei figli e della famiglia. Agite lo stesso, se avete in mente cambiamenti in casa. Non fatevi condizionare dall’agitazione nel vostro ambiente, per una possibilità che sfuma - altre due sono in arrivo. Marte stancante per la salute (gambe, articolazioni).

Gemelli

Padri e figli, conflitti da chiarire sul nascere, nei prossimi tre giorni potrebbero aumentare. Luna sarà congiunta a Saturno, aspetto che toccherà anche i rapporti con le autorità. Saturno richiede un grande senso della realtà, la matematica non è un’opinione, e voi ne sapete qualcosa. Giorno passionale per l’amore, nonostante tutto.

Cancro

Miglioramenti economici non sono solo risultato del lavoro, possono arrivare per altri canali, in ogni caso vi conviene sollecitare affari, oggi sarete soddisfatti e contenti. Preparatevi per la Luna nuova del 9 e 10, annuncia un altro salto di qualità nel lavoro. La vittoria è vicina! Atteggiamento sognante in amore ma nel profondo del cuore c’è un sentimento ben radicato. Insistete nelle nuove conquiste, gli astri vi assecondano.

Leone

Il Leone di inverno non è mai nella condizione ideale, riposo del guerriero, prima delle battaglie di marzo. Luna tutto il giorno fortemente contraria alle vostre iniziative, non fatevi ossessionare da qualche obiettivo professionale-finanziario tanto da dimenticare tutto il resto. Le emozioni vi possono facilmente vincere, meglio evitare iniziative da cui potrebbe dipendere il futuro. L’amore vi sembra lontano.

Vergine

Non è proprio perfetta l’intesa nelle collaborazioni, non tollerate atteggiamenti autoritari, ma va precisato che il settore del lavoro è bene illuminato, non complicatevi l’esistenza da soli, pensate al vostro benessere. La primavera è rinascita, cominciate a rinnovare qualcosa intorno e dentro voi, aprendovi di più alle amicizie e al mondo. Nella spasmodica corsa al successo avete perduto qualche punto di qualità in amore.

Bilancia

Farete centro! Risultati e incassi, ma questa Luna in Acquario e poi “nuova” in Pesci accanto a Mercurio, è preziosa per avviare iniziative a lungo raggio. Venere è deliziosa per l’amore ma anche per le cure mediche o semplicemente per le cure del proprio corpo e dei capelli, che sono da sempre la vostra ossessione. Uomo Bilancia, benché giovane, conquista anche se un po’ stempiato.

Scorpione

Sempre, quando la Luna ha contatti con i pianeti in Acquario e Toro, arriva il nostro invito alla cautela nella salute. La vicinanza con Marte porta disturbi improvvisi, agita il settore familiare. Dimenticate qualche malinteso nella vita affettiva, sfruttate, invece, la protezione di Mercurio nel lavoro e affari - possibile una nuova partenza già tra due giorni sotto i favori della Luna nuova in Pesci. Pesate di più? “Uomo de panza, uomo di sostanza”.

Sagittario

Due giorni ancora con Luna in Acquario, agitazione da tenere sotto controllo, possono arrivare sorprese nelle finanze ma attenti a non essere dispersivi. Il vostro Giove ha sempre una speciale attenzione per voi. Se avete in programma una partenza sarebbe bene viaggiare oggi e domani. Importanti documenti in arrivo già in mattinata. Sagittario ancora solo, Venere chiede: come mai non hai ancora trovato l’amore?

Capricorno

La tensione generale, l’incertezza economica, quasi non tocca il vostro segno che può anzi toccare un nuovo successo. Molto dipende da come sono state impostate e seguite le cose fino a questo momento, ma crediamo che sarete tutti soddisfatti. Tirate fuori le carte, perché dovrete sistemare le questioni scritte entro l’11 marzo, giorno in cui inizia Mercurio negativo. Oggi siete meglio illuminati che a Natale, amati e desiderati.

Acquario

Una valanga di emozioni, Luna nel segno vi rende più emotivi e sensibili del solito ma vi rende anche più determinati. Sapete l’obiettivo che volete raggiungere e noi siamo certi del vostro successo, nello studio, professione, affari. I pianeti nel mare dei Pesci cercano per voi un piccolo tesoro, siate solo prudenti quando parlate. Le pareti domestiche opprimono, voi siete nati per il mondo.

Pesci

Sarà una bella stagione di compleanno. È iniziata già il 19 febbraio, arriverà all’apice con l’evento della Luna nuova. Le stelle apriranno per voi una nuova via del mare che vi porterà verso un futuro migliore. Le prove di Saturno continuano ma sono anche una palestra per i giovani Pesci che vivono la stagione di crescita, maturazione, amore. I “vecchi”, invece, ringiovaniscono, usano con furbizia tutto il loro fascino.