Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 6 marzo: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 6 marzo 2024.

Ariete

Bello il vostro impulso di proteggere, attenti però a non diventare soffocanti, troppo possessivi. Luna è quadrata, tante discussioni da affrontare anche in famiglia e con le donne vicine. Se non vi va di discutere, rimandate, ma non potete evitare confronti professionali e argomenti che toccano le finanze. Giove si fa sentire con lettere legali. L’esito della giornata dipende dalla capacità di intermediare tra le due parti in conflitto.

Toro

Fino all’ultima goccia va bevuta questa meravigliosa Luna in Capricorno, e non solo per vivere appassionatamente l’amore (anche di giorno, non solo di notte), ma per aggiustare qualche rapporto di affari o di lavoro ancora a rischio Mercurio. Sistemate al più presto questioni di soldi con fratelli, le notizie più belle arrivano da lontano, con ogni mezzo. Talvolta basta una sola Luna per aprire le porte all’ottimismo, l’importante è restare fiduciosi anche domani.

Gemelli

Entusiasmo sempre, anche quando l’atmosfera ambientale potrebbe diventare pesante, perché le vostre capacità e iniziative sono protette da Mercurio e porteranno successo e guadagno, il problema è Saturno, significa che dovete analizzare molto bene i soci e anche qualche superiore. C’è chi vi potrebbe ingannare. Sera da dedicare ai giochi d’amore, un segno come il vostro non si ferma davanti agli ostacoli, trova sempre nuove possibilità di riscossa e occasioni per essere felice.

Cancro

Solo per informazione segnaliamo alcuni disturbi legati alla Luna in Capricorno: scarsa comprensione per i problemi femminili, incoerenza, soci prepotenti, dolori alle articolazioni, carte legali… Qui la Luna è in esilio, come succede al vostro amore quando il cielo è instabile. Sotto la Luna la coppia scoppia, ma c’è anche tanta passionalità grazie a Marte. Meglio però non iniziare nuove guerre professionali, non è ancora il tempo.

Leone

Ancora positivo influsso della Luna per il lavoro e questioni economiche, ma se non vi riesce di concludere tutto (ci sono ostacoli ambientali), non preoccupatevi, lunedì prossimo iniziano due pianeti positivi, Mercurio e Venere. Dove manca qualche influsso più stimolante e vivo è nel campo dell’amore, forse perché voi stessi vi siete adagiati in una routine tranquilla ma noiosa. Qualche rapporto è destinato a cambiare, cessare; un altro – validissimo - è in arrivo.

Vergine

Spesso dovete privarvi di alcune cose, ora che è tornato l’aspetto Sole-Saturno, ma siete pieni di iniziativa e trovate sempre il modo e le persone per realizzare ciò che desiderate, oggi potete contare pure sulla fortuna, Luna in Capricorno è in aspetto felice con Giove in Toro, senza questa ansia di guadagno riuscirete ad avere molto, mettete al centro delle attenzioni l’amore, grandi eventi previsti in famiglia. Nel caso di controversie legali, prendete decisioni entro il 25 maggio.

Bilancia

Evitate le discussioni nel lavoro e nel privato, non potete vincere con questa Luna ancora in Capricorno, anzi rischiate di perdere qualche posizione già guadagnata. Si tratta di avere solo un po' di pazienza e cautela anche nella salute, perché già domani Luna sarà in Acquario e vi sentirete con il cuore in paradiso. Venere è stupenda, suggerisce una fuga dalle riunioni professionali e di trovare nuovo ossigeno per la mente, sarete poi efficaci anche in amore.

Scorpione

Un breve corso di tecnica finanziaria sarebbe utile, se non altro per non buttare i soldi in spese non necessarie, soffrite un po' di shopping compulsivo. Mancanza di affetto? A vedere i quattro pianeti che più incidono sulla vita sentimentale rincorrersi senza senso in un cielo piuttosto freddo, si direbbe proprio di si e allora compratevi pure ciò che il vostro cuore desidera! Però c’è in voi anche un fuoco che si trasforma in una specie di “divina intuizione” e produce idee quasi geniali.

Sagittario

Da bambini eravate molto belli, crescendo è venuto fuori il carattere gioviale di Giove e con la vostra innata allegria e ottimismo riuscite a superare anche i canoni dell’estetica, voi siete belli così come siete. Sconsigliamo interventi chirurgici per nascondere gli anni. Sotto Saturno tutti, ma proprio tutti, acquistano delle rughe. Luna attiva per il patrimonio personale: proprietà immobili, conto in banca, investimenti.

Capricorno

Tra i segni protagonisti anche in marzo, oggi avete in visita la Luna che fa iniziare la giornata con una leggera emicrania e uno scatto nervoso in famiglia, amore. Ma è una Luna “saturnina”, intelligente e scaltra, aumenta la vostra febbre del successo, rendendo questo giorno vincente. Anche l’amore vi riconosce, una volta tanto è d’accordo con voi. In serata incontri con amici, progetti per i viaggi di Pasqua, colloqui informali.

Acquario

Al centro di una geometria astrale che offre molto, davanti a voi si aprono le vie di diverse carriere e associazioni, ma le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro autonomo. Momento ideale per mettersi in proprio. I giovani Acquario vivono davvero la bella gioventù, creano basi per un matrimonio felice che porterà molti figli. Gli adulti del segno tornano giovani, la gente vi riconosce dagli occhi che lanciano fiamme di passione. Ringalluzzito il maschio Acquario.

Pesci

Sono come tu mi vuoi. Ogni giorno che passa si accende una nuova stella, oggi siete gratificati dalla grande Luna in Capricorno, positiva per tutte le informazioni che cercate e che vi servono in questo momento, professionali e di affari, ma anche notizie di persone care lontane, figli in primo luogo. Una gita in banca questa mattina poi magari farete un salto dal dentista, il Paese spera in voi…in questo momento instabile un Pesci avrebbe la forza di rendere più calme le acque.