Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 5 marzo: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 5 marzo 2024.

Ariete

Luna vi rende soffocanti nelle manifestazioni di affetto. Evitate di essere troppo gelosi e protettivi, pure le relazioni meglio riuscite hanno bisogno di spazio per respirare. Sapete come raggiungere gli obiettivi e vi impegnate con tenacia, il successo non è dovuto a colpi di fortuna (che non mancano) ma è guadagnato duramente. Manca una più intensa collaborazione con gli altri, nelle questioni economiche bisogna collaborare anche con il coniuge, Luna fredda, alimentazione leggera.

Toro

Luna sulle montagne del Capricorno, voi quasi sulla cima di un nuovo successo. Come ricercatori siete in grado di trovare nuove fonti di guadagno che sarà tanto più consistente quanto più sarete aperti alle novità. In certi momenti si può rischiare? Si, oggi! La famiglia è in un momento cruciale, tutti dovete dare di più. Giove dice ai genitori di infondere sicurezza ai figli, capire le loro paure, appoggiare le loro ambizioni. Particolare slancio verso le figlie.

Gemelli

Dobbiamo ancora annunciare una situazione un po' instabile nel campo del lavoro dipendente. Mercurio è ancora un ostacolo però voi dovete essere più decisi, pronti, sicuri, senza esitazioni. Cambiamenti che noi consigliamo di accettare, cambiamenti sentimentali devono essere provocati, cercati, voluti; cambiamenti familiari che vi tocca subire: così è Saturno. Amore nuovo: accadrà tutto in una notte con la Luna…

Cancro

L’organismo sente l’opposizione della Luna, bisogna essere cauti con i cibi e i medicinali. Non c’è ancora il necessario equilibrio per poter affrontare delicate transazioni affaristiche, siete troppo emotivi anche nei confronti del denaro. Oppure il vostro pensiero gira sempre intorno a una precisa questione, ma non avete bisogno di schemi complicati e complesse macchinazioni, restate semplicemente voi stessi.

Leone

Quando lasciate affiorare la vostra umanità, tutto diventa più scorrevole, se non proprio facile. I pianeti in Pesci sono forse poco concreti, ma sono stimolanti per ogni rinnovamento che intendete apportare nel lavoro e nella vostra vita, che deve per forza ripartire da un nuovo binario. Siete così agitati perché non arriva ancora “quella” notizia, ma guardate che le possibilità non sono affatto svanite, vedrete dopo il prossimo lunedì…

Vergine

In questo mondo non tutto è materia, Nettuno illuminato dal Sole vi invita a leggere con chiarezza in voi stessi, la Luna regala un tocco romantico all’amore, prevede anche un grande avvenimento nella vita in casa, e in quella dei figli. Urano maestro del poker può provocare persino una vincita… Insomma, Vergine, cerchiamo di drammatizzare un po’meno, la vita è oggi.

Bilancia

La giornata di noi tutti è avvolta nella malinconia di Nettuno, ma è dolce la canzone che canta nel mare dei Pesci. Qualcuno da ricordare. Ritornerete poeti in amore, Venere si veste di verde, le vostre speranze di felicità saranno realizzate, sentite la mancanza di sincerità nell’ambiente di lavoro, effettivamente anche la Luna vi chiede di ascoltare con attenzione. Vita all’aria aperta, la mente ha bisogno di ossigeno.

Scorpione

Tutto richiede un notevole sforzo mentale e fisico, che poi incide sulla salute, ma riuscirete a fare la mossa giusta al momento giusto. Un comportamento più razionale, si prevedono incontri di lavoro e di affari di grande importanza - concludere! Viaggi e conquiste molto erotiche, particolarmente belli i soggiorni in posti di mare, isole. Alla negativa Venere si risponde con slancio romantico in amore.

Sagittario

I rapporti sociali, il lavoro prosegue, ma non sembrate soddisfatti, evidentemente c’è qualcosa nella vita familiare che vi disturba e vi impegna anche sotto il profilo finanziario. I coniugi sono alle prese con problemi non indifferenti, che interessano la casa e i figli. Eppure, il grande Giove annuncia un momento di espansione, le persone mature arrivano all’apice del successo, i giovani trovano le possibilità che cercano. Il matrimonio è l’obiettivo finale dell’amore.

Capricorno

Non solo lavoro, impegni, le stelle vogliono anche un po' di evasione, un breve viaggio, un cambiamento nella vita domestica. Ritorna la passionalità in amore, le donne Capricorno hanno più possibilità degli uomini di vivere un giorno davvero speciale, ancora con Luna nel segno in aspetto con Saturno, incontro della sensibilità e dell’intelligenza, non sbaglierete i conti, centrerete i vostri obiettivi. Vincite possibili.

Acquario

Sarà molto importante la Luna che arriva domani nel segno, in cambiamento di fase, che conferma già oggi le previsioni fatte all’inizio dell’anno: siete in un momento di svolta. In arrivo risultati, risposte, ma è necessaria anche qualche modifica e riguarda probabilmente le iniziative che avete avviato il 2 febbraio quando Luna era in Scorpione. Coppie innamorate: quello che ancora non ti ho detto, amore, te lo dico oggi. Da quando non scrivete a mano una lettera d’amore.

Pesci

Lasciate che la vostra mente originale vada per la sua strada, non fatevi condizionare da critiche e appunti del vostro ambiente, della famiglia, vi aspetta un traguardo di grandi soddisfazioni. Questi sono i giorni di vigilia che vi preparano alla vostra personale Luna nuova, domenica 10 potrete prendere una nuova nave. Accelerate le iniziative in casa, progetti matrimoniali o di convivenza, Venere vuole vedervi felici. Siete un tipo che va di moda in questo periodo.