Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 29 febbraio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 29 febbraio 2024.



Ariete

Si usa dire “anno bisesto, anno funesto”: non necessariamente è così. Quanto alla giornata di oggi, meglio non fare nulla di magico. Il grande protagonista di tutti i segni è Saturno che si congiunge al Sole nel segno dei Pesci, aspetto che può far tremare la Terra, può smuovere le ombre del mare, agitare le persone. Nel vostro caso vi avverte di non sottovalutare la concorrenza nel lavoro. In amore no, non avete concorrenti.

Toro

Amanti della buona cucina, oggi dovete essere disciplinati a tavola, Luna contro disturba stomaco e fegato. Vi rifarete a Pasqua… a proposito, perché non fate subito progetti di viaggio? Giove nel segno aumenta lo slancio passionale ma vi rende impulsivi e impazienti, oggi meglio non provocare litigi e discussioni con il coniuge, rivolgetevi semmai agli amici. Un’autorevole e importante amicizia è segnalata da Sole-Saturno.

Gemelli

Luna decisa e intraprendente nel campo del lavoro, ottime possibilità di avanzamenti, tuttavia c’è anche un forte richiamo di Sole-Saturno alla prudenza nei rapporti con le autorità. Rischiate di superare i limiti. Dedicate questo ultimo giorno di febbraio all’amore, alla salute, a voi stessi. Tanto se deve arrivare una promozione nella professione, un posto di responsabilità, arriverà comunque. Spesso questo Saturno vede il nostro trionfo.



Cancro

Tenetevi in contatto con persone lontane, situazioni e affari che avete in un altro luogo. Sole e Saturno congiunti nel segno dei Pesci è un grande transito per le persone che hanno deciso di puntare in alto. Per molti di voi la vita raggiunge il suo punto cruciale, bisogna però prestare attenzione alla legge. Luna splendida presenta occasioni esaltanti in amore, porgete un ramoscello di ulivo al coniuge, affrontate la famiglia.

Leone

Molte stelle, lo stesso Saturno positivo in Pesci, mettono in primo piano le questioni dei beni e del denaro che avete in comune con altri. Qualcuno indaga su di voi? E voi farete una controinchiesta, ma non oggi. Luna è ostile, Marte vi stanca, Venere vi critica… dedicate il vostro tempo al riposo e alla riflessione, dovete programmare nuove mosse nel lavoro. Quello che scoprirete vi sarà di immenso aiuto nel lavoro in marzo.

Vergine

Una via solitaria. Questo suggerisce Giove, che ha con voi un atteggiamento paterno e vi difende come può dall’aggressività di qualche persona vicina. Le cose che fate con gli altri, con lo stesso coniuge e figli, sono sotto la lente di ingrandimento di Saturno-Sole. Improvviso inciampo nei rapporti con le autorità. Nonostante tutto la passione è calda, alimentata dalla Luna scorpionica. Sensuale come non mai. Una bella consolazione!



Bilancia

Non è ancora spuntata quella viola d’amore? Guardatevi bene intorno, oggi spuntano nuovi fiori, e anche altre stelle. Particolarmente promettenti sono gli influssi diretti al settore del lavoro, già segnato da decisivi interventi per favorire il successo da parte di Saturno e Sole, oggi in perfetta congiunzione nel segno dei Pesci. Approfittate della disponibilità o della distrazione di un personaggio autorevole. Sprint!

Scorpione

Non esagerate con il vostro gusto dell’ironia, Luna nel vostro segno è positiva per le questioni finanziarie e per le questioni di cuore. Il problema nel vostro cielo è soprattutto Urano nel segno del Toro, opposizione che provoca il matrimonio e le collaborazioni, ma diventa uno stimolo straordinario ad osare anche quello che non avete mai osato. Sole e Saturno due forze cosmiche che si incontrano nel campo della fortuna.

Sagittario

Risulta ancora più nervosa di quanto finora manifestato la situazione nel segno dei Pesci, che incide sulla famiglia e sul matrimonio, sulla vita affettiva in generale. Concentratevi sulla vita domestica e personale per evitare che le tensioni esistenti arrivino a un punto critico, cosa assai probabile con Saturno congiunto al Sole. Il transito conferma l’antipatia che provate nei confronti di certe persone autorevoli.

Capricorno

Quel bianco che vedete intorno a voi, non è neve. Si tratta di bianchi grappoli di stelle profumate. Inventate una nuova canzone d’amore, impostate progetti di grande respiro, viaggiate, andate in posti vicini o all’estero. Il vostro Saturno, che è positivo dall’anno scorso, oggi e domani dimostra l’affetto che prova per voi, prepara il ritorno di qualcuno che avete amato molto e che di certo non avete mai dimenticato.

Acquario

Luna e Venere, due corpi celesti molto legati alla femminilità, sono in aspetto contrastante e possono probabilmente creare tensione con la moglie, con l’amante, con una figlia. Anche qualche collega di lavoro può essere l’obiettivo del vostro umore. Qualche rapporto non ufficiale è vicino alla rottura. Saturno e Sole congiunti nel campo delle finanze non devono trasformare il guadagno in una ossessione. Che emicrania!

Pesci

Un posto al Sole. Effettivamente l’aria nel cielo astrale è molto marina, napoletana, partenopea, avete davvero bisogno dopo un anno con Saturno di vivere il finale di febbraio all’insegna della leggerezza. Che non deve diventare superficialità. Saturno congiunto al Sole può diventare una eccezionale opportunità di ripresa, un’occasione per indirizzare la vita sul binario giusto. In viaggio verso la felicità.