Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 17 febbraio: tutti i segni

17 febbraio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 17 febbraio 2024.

Ariete

Due giorni di Sole ancora in Acquario, poi in Pesci concluderà il vostro anno personale, avete un mese per organizzarvi per la vostra nuova stagione che si annuncia niente male. Fate una riflessione sulle cose accadute negli ultimi 12 mesi, perché certe iniziative sono riuscite e altre no. Senza trascurare i doveri, divertitevi nel weekend, stupendo per l’amore. Avete tutti i pianeti positivi, specie Venere, l’amore è vostro.

Toro

Dobbiamo tenere presente il Sole ancora in Acquario fino a lunedì, che riesce a creare situazioni conflittuali nell’ambiente di lavoro, problemi con le autorità e le istituzioni. Allontanatevi in tempo, la prossima settimana avrete altre frecce da scagliare contro chi vi ostacola senza ragione, tre pianeti contrastanti, una caduta delle energie è possibile, riguardatevi. Momenti decisivi imprevisti sulla via del destino.

Gemelli

Insaziabile desiderio di sapere e di conoscere. Il pensiero è autonomo, avventuroso, liberale, ricettivo e sensibile ad ideali superiori. Preferite sentieri mai percorsi, nel lavoro, avrete grande successo. Inevitabile qualche conclusione, ma il nuovo che inonderà la vita sentimentale e anche professionale è qualcosa di unico. Oggi siete il segno con maggiori possibilità di nuove conquiste amorose, anche per i divorziati.





Cancro

Esagerati atteggiamenti in amore. È Venere che provoca un eccessivo senso di possesso e gelosia, lasciate alla persona amata la libertà di godere anche della compagnia di altre persone. Invadenti pure nelle amicizie, atteggiamento dovuto anche a un complesso che provate nei confronti degli altri. Cambiate un po' aria, lunedì inizia la protezione del Sole in Pesci, vi porterà nuove forze e vi renderà più sicuri nei rapporti.

Leone

Per voi è importante la posizione del Sole, tra due giorni sarà uscito dall’Acquario e voi sentirete subito come una specie di richiamo della natura. Non siete ancora liberi di intraprendere cose importanti, la vita in comune non si svolge senza lotte e crisi ma l’odierna Luna in Gemelli, settore degli incontri, potrebbe avere due effetti: un cambio nelle collaborazioni oppure una novità per il coniuge o un socio in affari.

Vergine

Il mese dell’Acquario ha confermato clamorosamente il successo professionale, e sorprendenti possibilità finanziarie, ma è stato anche possibile concludere relazioni stancanti e senza prospettive per il futuro. Dovrete ancora lavorare molto su voi stessi, lunedì il Sole in Pesci comincerà a mettere sotto la lente critica i rapporti stretti, restano ottimi tre pianeti in Acquario e due in Toro, confermano fortuna e amore.



Bilancia

Un lampo di fortuna viene acceso dal Sole e dalla Luna, entrambi in punti felici del vostro cielo, ma proprio perché si tratta di un lampo, dovete essere velocissimi. Molto positive le operazioni finanziarie di ogni tipo, e indovinate le ricerche di un lavoro, Marte premia l’iniziativa personale e la libertà d’azione. Vi piegano ma non vi spezzano. Effetto eccitante per l’amore che dovete mantenere anche nel mese dei Pesci.

Scorpione

Con un piede già fuori dalle situazioni professionali che non interessano, ma un impegno preso, e una parola data, (voi mantenete le promesse) impongono di restare fermi. Guardate da lontano la concorrenza in affari, ma se ve la sentite, potete rompere le righe, certamente non potete perdere questa Luna in Gemelli, apparentemente leggera e invece è molto scaltra. Se vi sentite stanchi il relax è obbligatorio, Marte picchia.

Sagittario

Luna opposta torna su questioni passate, conviene stare calmi per non compromettere altri transiti positivi proprio per le questioni pratiche; l’attrazione tra Venere e Marte risulta magnifica per l’amore. Organizzate una festa con amici. Un colpo di fulmine per le persone sole nel giro di due giorni. Fate un salto in famiglia per vedere se è tutto in ordine, lunedì inizia il severo influsso Sole-Saturno-Nettuno, in Pesci.



Capricorno

Dal mare dei Pesci comincerà un’onda di influssi benefici, che toccherà anche l’amore, transito che diventa positivo per la sfera professionale, specie finanziaria, oggi stesso stimolata pure da Venere in Gemelli, che vi mette in bella luce in un ambiente nuovo, persone nuove. Abili nell’intrecciare rapporti e amicizie, relazioni sociali in ambienti aristocratici, conquistate con i vostri brillanti discorsi e l’eleganza.



Acquario

Il vostro mese zodiacale si conclude lunedì, ma oggi avete ancora un cielo illuminato dalle stelle più belle: Mercurio, Venere, Marte, Plutone. Tutte sono in buon aspetto di trigono con la bellissima Luna in Gemelli: successo, fortuna, felicità. Trasporto passionale nelle nuove conquiste da manuale del perfetto amante. Posizione sociale, possibilità economiche. Persino l’agitazione in famiglia nasce da eventi molto felici.

Pesci

È la vigilia della vostra stagione, appena offuscata da Luna in Gemelli, Possibile una momentanea flessione nella salute. Dal punto di vista pratico mette l’accento su problemi o lavori nella vita domestica, qualche complicazione nel luogo di nascita. Un tranello è possibile in campo finanziario, meglio rimandare importanti transazioni, ma per nessuna ragione dovete rimandare un chiarimento e un caldo abbraccio in amore.