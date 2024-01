Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 15 gennaio: tutti i segni

15 gennaio 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 15 gennaio:

Ariete

Avete tutti i mezzi per avere successo nella vita, intelligenza e impegno, ma sapete pure ottenere la cooperazione degli altri. Il cielo si è fatto di colpo esigente, attenti a Mercurio che vi rende nervosi e troppo sensibili. Sensibilità tipica dell’Ariete, che fa percepire gli umori degli altri rendendovi vulnerabili. Riflettete prima delle iniziative finanziarie. Solo in amore lasciatevi prendere dalle emozioni, non avete bisogno che di amore, passione, giochi di notte.





Toro

Quasi una rinascita in questo giorno, questa settimana, che riserva a noi tutti influssi di eccezionale importanza, voi siete tra i primi. Guardiamo Giove, generoso tutore della giustizia, che segnala la possibilità di ampliare il vostro prestigio. L’amore è sotto la protezione della Luna, languida e sensuale, Marte appassionato, Nettuno aggiunge un tocco romantico e voi sarete felici. Tutte le stelle sostengono i vostri progetti per un domani più eccitante in amore.





Gemelli

La Luna nel segno dei Pesci si congiunge a Saturno e Nettuno, creando aspetti abbastanza noiosi per la salute, e succede proprio ora che vi dovete rimettere in gara per un nuovo successo. Controllate il cibo, i farmaci, ma proseguite con il lavoro. Mercurio, vostro astro protettore, è ben piazzato nel segno del Capricorno insieme con Marte, entrambi prevedono un notevole aumento finanziario. Non smarritevi nelle sciocchezze, e non drammatizzate in amore.





Cancro

Per tutto il giorno la Luna in Pesci vi accompagna dove volete. Preparate un piano di attacco e di difesa nell’attività. È più facile comunicare nel lavoro, trasmettere informazioni, raccogliere dati. Si tratta anche dellaricerca di persone nuove, diverse da quelle con cui avete collaborato finora, prima o poi dovrete provocare una rivoluzione nell’ambiente. Cinque giorni ancora e Plutone sarà nel punto giusto anche per future rivoluzioni in amore. Disturbi cervicali.



Leone

I chiarimenti nelle collaborazioni, nel matrimonio, in tutti i rapporti dove ancora non avete ottenuto chiarezza, dovrebbero iniziare sotto questa Luna in Pesci. Siete forti nel campo del lavoro grazie a Mercurio-Marte, ma per voi è incredibile anche Venere. Una presenza calma, balsamica, saggia, buona, altruista e ottimista. Siete particolarmente comprensivi, riuscite a capire i figli maschi, che non sono facili da accontentare. Oro, come investimento per il futuro.





Vergine

La Luna è per il secondo giorno nel segno dei Pesci e voi di certo sapete che cosa significa, che cosa produce: agitazione coniugale, stomaco nervoso, fegato… è tutta una questione di misura, e voi sapete bene controllarvi da soli, porterete avanti i vostri impegni con la solita grinta e la consueta bravura. La sorpresa della Luna congiunta a Saturno, peraltro, potrebbe essere un invito d’amore inatteso. Le donne fragili potrebbero anche cedere.



Bilancia

Luna ancora rilassante nel grande mare dei Pesci, Venere magnifica, davvero, anche Saturno e Nettuno confermano che l’amore è un mare e che bisogna nuotare e nuotare… Anche nei momenti più stressanti, che la vita riserva a tutti, voi riuscite a trovare la vostra isola di felicità. L’amore è per voi una prospettiva di vita che va seguita eternamente… nemmeno Marte negativo vi può fermare. Per un giorno potete anche non pensare a come fare soldi.





Scorpione

Gusto delle relazioni e degli spostamenti, grande curiosità intellettuale, idee in fermento. Non basta, però, solo parlare, bisogna anche cercare di mettere in pratica il più possibile. Importante la vostra presenza nella vita degli amici, cosa che vi fa onore. È risaputo che lo Scorpione si sceglie i parenti lungo la strada della vita. E Luna sempre generosa e materna augura una strada liscia e bianca che vi porti dalle persone che ora volete o sognate. Atti scritti.





Sagittario

Registriamo ancora qualche residuo dell’anno passato che non è stato tanto foriero di clamorose novità quanto di conferme delle posizioni raggiunte nel lavoro, carriera, studio, affari. Avreste potuto fare molto di più, ma stranamente vi è mancato il coraggio e in più non c’era la necessaria collaborazione. Sono in arrivo transiti molto buoni per il lavoro e gli affari, poi ci sarà anche l’amore. Oggi la Luna vi stanca, state in famiglia. Parenti acquisiti.





Capricorno

Auguri speciali per voi da tutte le stelle! Luna ancora in Pesci manda doppi auguri e vi procura occasioni davvero fortunate, che si presentano del tutto casuali. Immensa la forza di Plutone che può in questi ultimi cinque giorni di presenza nel vostro cielo provocare un amore per sempre, anche ai divorziati e ai nativi di una certa età. Giove vi manda incontro un tipo, una tipa, niente male, ma non dovete fare storie. La perfezione in amore non esiste.





Acquario

Bellissima Venere in Sagittario che vi ha più volte salvato dalla pressione di Giove e Urano, ma dovete lo stesso stare più attenti alle questioni legali. Giove potrebbe richiedere una nuova spesa per casa e figli. Non trascurate le amicizie che tanto contribuiscono al vostro successo. Sono in preparazione grandi eventi nel vostro cielo, domenica sarete già in un nuovo capitolo della vita. Non c’è bisogno di dire l’età, ma un piccolo ritocco non guasterebbe.





Pesci

Che male fa la gelosia, ma cercate di non vedere nemici in ogni persona che passa vicino al vostro amore. Lui (lei) vi ama e vi desidera ardentemente, sostiene Marte, veramente magnifico, vicino a Plutone nel campo degli incontri,delle nuove conoscenze, delle attrazioni. Dopo che avrete incassato la somma -davvero niente male - che annunciano solidali Mercurio e Giove, vestitevi a festa e uscite. Qualche volta la famiglia può aspettare.