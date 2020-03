Coronavirus: Casaidea posticipata al 16 maggio

Roma, 5 mar. (Labitalia) - MoaA Società Cooperativa, società organizzatrice di Casaidea, comunica che la 46ma edizione di Casaidea alla Fiera di Roma, inizialmente programmata dal 21 al 29 marzo, viene posticipata dal 16 al 24 maggio 2020 a causa delle recenti situazioni che si sono determinate.

Il programma e le iniziative non subiranno sostanziali modifiche. Invitiamo il pubblico a restare in contatto via web e sui canali social di Casaidea.