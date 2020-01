Lazio fuori dalla Coppa Italia, ora conta solo la Champions

Ece la Lazio, la difesa della Coppa Italia conquistata lo scorso maggio finisce ai quarti. Cadono i biancocelesti a Napoli, decide una prodezza di Insigne in avvio poi tante occasioni sbagliate dalla banda Inzaghi, due pali per parte, un rigore fallito da Immobile, due gol annullati a Ciro e Acerbi per fuorigioco: alla fine il trionfo è del Napoli che va in semifinale dove troverà la vincente tra Inter e Fiorentina. E la Lazio resta senza coppe dopo la dolorosa uscita di scena in Europa League peraltro contro avversari per nulla trascendentali. Tanta amarezza, tanti rimpianti ma alla fine la banda Inzaghi subisce una sconfitta pesante contro un Napoli che ha ritrovato i tifosi del San Paolo. Ora il derby, una sfida di grande fascino e stavolta molto importante per la classifica di entrambe. La sconfitta dell’Atalanta in casa contro la Spal aiuta le due formazioni a sentirsi meno insidiate per quanto riguarda il posto in Champions ma resta una partita ricca di insidie per i biancocelesti. I bookmakers, che di solito sbagliano poco, danno quote molto equilibrate a conferma di una sfida dal pronostico impossibile. La Lazio ci arriva male con una sconfitta dolorosa: le coppe sono svanite, resta il campionato per continuare a sognare.