Acqua diventa arte, ACEA sostiene giovani artisti con il Premio ACEA Contemporanea

24 aprile 2026 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, dalla performance al design e alla moda ACEA, insieme a Valore Italia, lancia il Premio ACEA Contemporanea: un progetto che mette al centro l’arte e la cultura come leve strategiche per generare impatti concreti e duraturi sui temi ESG. Fulcro dell’iniziativa è l’acqua, risorsa vitale ma non infinita. Il Premio nasce per attivare un dialogo autentico tra impresa e creatività artistica, valorizzando il talento delle nuove generazioni e arricchendo la collezione corporate di ACEA con opere capaci di interpretare in chiave contemporanea uno dei temi più cruciali per il nostro futuro.

Il Premio ACEA Contemporanea è un concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell’Accademia di Belle Arti di Roma, di Accademia Italiana e di SAE Institute, chiamati a riflettere sul valore dell’acqua come bene prezioso, oggi al centro di profonde criticità ambientali, sociali ed economiche. “Le opere saranno una sintesi del rapporto tra uomo, natura e risorsa idrica, esplorando temi come la scarsità, l’inquinamento, il cambiamento climatico, la gestione responsabile e le disuguaglianze nell’accesso all’acqua – si legge in una nota -. Gli studenti selezionati vivranno esperienze immersive con visite guidate agli acquedotti romani e a una centrale idroelettrica, luoghi simbolo della storia e dell’innovazione legate alla gestione dell’acqua. Questi momenti costituiranno una fonte diretta di ispirazione per la realizzazione delle opere”.

I vincitori del concorso riceveranno da ACEA un premio in denaro, assegnato da una giuria composta da rappresentanti di ACEA, curatori e critici d’arte, a sostegno delle spese universitarie e di formazione dei giovani artisti. Le opere finaliste, selezionate attraverso bandi interni delle istituzioni coinvolte, entreranno a far parte di una mostra collettiva permanente presso ACEA Heritage, il nuovo spazio espositivo nella storica sede di Piazzale Ostiense: “un luogo in cui visione, innovazione e memoria dialogano per costruire il futuro”.

L’apertura della mostra, con la premiazione dei vincitori, si svolgerà martedì 19 maggio 2026 nell’ambito delle Giornate del Made in Italy, iniziativa promossa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per valorizzare l’eccellenza produttiva, la creatività e l’innovazione delle imprese italiane. Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 sarà possibile visitare la mostra presso lo spazio espositivo di ACEA Heritage con la guida di alcuni degli studenti che hanno realizzato le opere.

“Questo progetto conferma quanto la formazione sia oggi un motore fondamentale per lo sviluppo culturale e professionale dei giovani – ha dichiarato Salvatore Amura, Amministratore Delegato di Valore Italia -. Le Accademie rappresentano luoghi privilegiati in cui talento, creatività e competenze si incontrano e si trasformano in valore concreto. Il nostro impegno è accompagnare questi percorsi, offrendo ai giovani artisti opportunità reali di crescita e connessione con il mondo produttivo, affinchè possano esprimere pienamente il proprio potenziale e contribuire in modo attivo al futuro del Paese”.

“Per Accademia Italiana, la partecipazione al Premio ACEA Contemporanea è la conferma di un approccio didattico che ha sempre cercato il contatto con i territori e con le eccellenze che questi esprimono – ha dichiarato Nicola Accurso, Managing Director, AD Education Italy -. Portare la ricerca e la sperimentazione artistica a confrontarsi con temi impattanti e attuali, come il ruolo dell’acqua per le comunità e per il futuro del pianeta, è esattamente il tipo di tema in cui la creatività diventa strumento di condivisione di cultura e di responsabilità. Siamo orgogliosi che anche gli studenti di SAE Institute siano parte di questa iniziativa: è la dimostrazione di come le istituzioni del gruppo AD Education sappiano essere protagoniste sulla scena della creatività contemporanea, ciascuna con la propria identità, tutte con una visione condivisa”.

“Nel panorama contemporaneo, l’arte si afferma in maniera sempre più chiara come uno strumento di conoscenza e di riflessione sul mondo e sulle questioni più urgenti del presente – ha dichiarato Cecilia Casorati, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma -. L’arte è uno strumento di ricerca e un linguaggio di relazione, capace di evidenziare temi complessi e controversi e di stimolare il dibattito e la riflessione collettiva. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma con entusiasmo hanno aderito all’eccellente iniziativa di ACEA, dimostrando con le loro opere come la formazione artistica sia un percorso di crescita personale ma soprattutto un metodo che contribuisce a accrescere la consapevolezza di tutti”.

– Foto ufficio stampa ACEA –

(ITALPRESS).