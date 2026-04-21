Tajani “Missione a Hormuz? Meglio se sotto egida Onu o Ue”

21 aprile 2026 a

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MILANO (ITALPRESS) – Sullo stretto di Hormuz “serve una missione internazionale, meglio se c’è l’egida dell’Onu o dell’Unione Europea. Deve però finire la fase di conflitto, sarà post conflitto. Siamo pronti a fare la nostra parte come abbiamo sempre fatto, come facciamo in Libano. Portatori di pace, l’obbiettivo è sempre quello”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’inaugurazione della 64ma edizione del Salone del Mobile. “Non verranno prese decisioni, non ci sono le condizioni e non credo verrà messo in votazione alcun provvedimento. Si discuterà del tema Medio Oriente”, ha aggiunto alla domanda se al Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, in programma oggi, si discuterà delle sanzioni a Israele.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).