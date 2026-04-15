Vanoli “Dobbiamo credere nell'impresa, coraggiosi e liberi con il Palace”

15 aprile 2026 a

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FIRENZE (ITALPRESS) – “Dobbiamo crederci, vogliamo sognare, quindi dobbiamo dare tutto. Sappiamo le difficoltà che ci attendono, ma questa squadra nei momenti difficili ha sempre saputo reagire alla grande. Sono convinto che faremo una grande prestazione”. Paolo Vanoli e la sua Fiorentina a caccia della grande impresa, ovvero rimontare tre reti al Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference in programma domani al Franchi.

“Quando ci sono partite come quella di domani, in cui non hai niente da perdere, dai miei giocatori voglio che provino individualmente a fare qualche cosa che hanno nelle corde, ovvero dare il 110%, con le rispettive caratteristiche, dunque la libertà di provare un dribbling o un tiro in porta in più, la libertà di giocare a calcio – ha aggiunto Vanoli -. Poi sicuramente dovremo stare attenti perchè incontriamo una squadra che, come ho sempre detto, è una delle candidate a vincere questa Conference. Dobbiamo fare un’impresa e a volte per farla non conta la qualità tecnica, bensì la voglia di fare qualcosa che va oltre la tattica. Servirà coraggio, essere liberi mentalmente, magari anche rischiare qualcosa all’interno della partita”.



“In questa partita non dobbiamo guardare agli avversari – prosegue il tecnico dei viola -, ma a quello che possiamo fare noi, entrare in campo concentrati e decisi a provare a fare un’impresa, poi, a prescindere dal risultato, alla fine dovremo essere consapevoli di aver dato tutto. Rispetto all’andata dovremo fare qualcosa di meglio, ma senza snaturarci rispetto alle nostre caratteristiche, perchè loro sono molto bravi in campo aperto. Abbiamo un piano gara, cercheremo di rispettarlo, gestendo anche le forze di alcuni giocatori, compresi quelli da poco rientrati in gruppo”.

Dopo aver fatto un appello ai sostenitori viola chiedendo di riempire lo stadio Franchi, Vanoli dice: “Domani sera sono convinto che ci sosterranno, da quando sono arrivato qui loro sono sempre stati uno stimolo invitandoci a vincere ogni partita, sono stati uno spettacolo anche a Londra. Quest’anno gli abbiamo dato poche gioie, ma il loro apporto è importante”.

In questa ultima parte di stagione, Vanoli si gioca anche il futuro. “Quando sono arrivato qua e ho firmato il contratto, la proprietà mi ha chiesto una cosa molto importante, ovvero arrivare alla salvezza – ha ricordato Vanoli –. I dati, non lo dico io da presuntuoso, ricordano che nessuna squadra si è mai salvata dopo undici partite con zero vittorie”.

“Mi sono concentrato sul campionato, ma allo stesso tempo ho detto che il torneo internazionale a me piace tantissimo perchè ti dà uno status importante, ho sempre detto ai miei giocatori che giocare ogni tre giorni conta. Ho sempre avuto fiducia in ogni dirigente, non voglio che il mio futuro sia condizionato da una partita di Conference. Non voglio che Paolo Vanoli sia un fenomeno se si passa al prossimo turno, o che sia un mediocre se non si passa. Ecco perchè voglio concentrarmi esclusivamente sul cercare di fare qualcosa di importante con i miei ragazzi”, ha concluso il tecnico viola.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).