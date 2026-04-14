Trump, Tajani “Meloni difende l'interesse dell'Italia”

14 aprile 2026 a

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ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del Consiglio con il governo

difendono e difenderanno sempre e soltanto l’interesse

dell’Italia”. Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli

esteri, Antonio Tajani, su X, commentando le affermazioni del

presidente Usa Donald Trump rese al Corriere della Sera sul

presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Noi siamo e rimaniamo

sinceri sostenitori dell’unità dell’Occidente e solidi alleati

degli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà,

rispetto e franchezza reciproci. Siamo abituati a dire ciò che

pensiamo perchè questo fanno le persone serie. Fino a oggi il

presidente Trump considerava Giorgia Meloni una persona

coraggiosa. Non si sbagliava perchè è una donna che non rinuncia

mai a dire ciò che pensa. E su Papa Leone XIV ha detto esattamente ciò che tutti noi cittadini italiani pensiamo. Il presidente del Consiglio con il governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l’interesse dell’Italia”, ha scritto Tajani su X.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).