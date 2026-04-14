14 aprile 2026 a

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ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Nuove nomine nella Direzione Esecutiva di Turkish Airlines. Murat Seker, che ha ricoperto per molti anni ruoli chiave nella compagnia di bandiera turca, tra cui quelli nelle aree finanza, tesoreria e relazioni con gli investitori in qualità di Chief Financial Officer (CFO), è stato nominato Chairman of the Board of Directors ed Executive Committee; Ahmet Olmustur, che per molti anni ha guidato le attività strategiche di vendita e marketing della compagnia in qualità di Chief Commercial Officer (CCO), è stato invece nominato Chief Executive Officer (CEO) di Turkish Airlines.

Seker, laureato in Ingegneria Industriale presso la Marmara University nel 2000, ha conseguito un Master in Economia presso la Sabanci University e un dottorato in Economia presso la University of Minnesota. Nel corso della sua carriera internazionale, ha ricoperto ruoli di rilievo partecipando a diversi progetti operativi ed è stato responsabile della redazione di report strategici e studi accademici su innovazione, imprenditorialità, commercio internazionale e crescita nei Paesi in via di sviluppo durante la sua esperienza come economista presso la World Bank tra il 2008 e il 2013. Tra il 2013 e il 2016, Seker – sposato e padre di tre figli – ha lavorato presso Ziraat Bank in qualità di Senior Vice President del dipartimento Financial Institutions and Investor Relations, dove era responsabile del funding internazionale e della gestione delle relazioni con istituzioni finanziarie e investitori. Nello stesso periodo, ha inoltre ricoperto il ruolo di membro del Board di Ziraat Investment, Ziraat Private Pension e Ziraat Insurance.

Nel luglio 2016 è stato nominato Chief Financial Officer di Turkish Airlines, assumendo la responsabilità delle attività di finanziamento, tesoreria, contabilità, procurement e relazioni con gli investitori. Dal marzo 2021 è membro del Board and the Executive Committee di Turkish Airlines ed è inoltre membro del Board di Turkish Technic e SunExpress. Dal 2024, Seker è membro del Financial Advisory Council istituito dalla International Air Transport Association (IATA), di cui ricopre il ruolo di Presidente dal 2025. Il Financial Advisory Council fornisce consulenza al Board di IATA e agli organismi collegati su tematiche di policy relative ai servizi del settore finanziario.

Attivamente impegnato anche in ambito accademico, Seker ha insegnato come docente a contratto presso la Bogaziçi University dal 2015 al 2018 e ha conseguito il titolo di Professore nel dicembre 2025.

Per quanto riguarda il nuovo CEO della compagnia di bandiera turca, Ahmet Olmustur, nato a Istanbul nel 1980, ha completato gli studi universitari in Business Administration presso la Marmara University e ha conseguito un MBA attraverso un programma internazionale svolto in collaborazione con la Long Island University (New York), la European Business School (Londra) e il Pòle Universitaire Lèonard de Vinci (Parigi).

Il percorso professionale di Olmustur ha avuto inizio nel 2000, con un ruolo part-time presso il call center di Turkish Airlines. Forte dell’esperienza maturata in uno dei principali punti di contatto della compagnia, ha costruito un percorso di crescita esemplare che lo ha portato a ricoprire posizioni di vertice all’interno del vettore di bandiera nazionale.

Dopo l’esperienza iniziale, ha proseguito la sua carriera in Turkish Airlines come Flight Analyst all’interno della Direzione Revenue Management. Negli anni successivi ha ricoperto diversi ruoli chiave nello stesso ambito, tra cui Manager dei Global Distribution Systems, Manager del Revenue Management e Pricing, e Senior Vice President del Revenue Management.

Dal 2014, Olmustur – sposato e padre di tre figli – ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing e Sales Officer e, dal 2024, ha guidato le operazioni commerciali della compagnia in qualità di Chief Commercial Officer. Nel corso della sua carriera, ha fornito contributi significativi in numerose aree strategiche di Turkish Airlines, tra cui la pianificazione del network, il revenue management e le strategie di pricing, le attività di vendita e marketing, la customer experience e il programma fedeltà Miles&Smiles. Parallelamente, ricopre il ruolo di membro del Board e dell’Audit Committee di SunExpress, del Board di Turkish Technic e dell’IATA Distribution Advisory Council.

Inoltre, partecipa attivamente alle attività di importanti istituzioni quali la Prof. Fuat Sezgin Research Foundation for the History of Islamic Science, la Federazione Turca di Golf, la Tourism Development and Education Foundation e il Comitato Olimpico Nazionale Turco.

– nella foto, fornita dall’ufficio stampa di Turkish Airlines, Murat Seker e Ahmet Olmustur –

(ITALPRESS).