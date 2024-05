Mattarella “La disinformazione è un pericolo per la democrazia”

06 maggio 2024 a

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci troviamo di fronte a un altro pericolo che mina la fiducia tra le istituzioni e tra i Paesi, vale a dire la disinformazione. La Giornata mondiale della libertà di stampa di venerdì scorso sottolinea ogni anno quanto sia preziosa la libertà di informazione per il mantenimento della democrazia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo di Vetro, nel suo intervento di apertura della conferenza dell’Onu dedicata a pace, giustizia e inclusione sociale per lo sviluppo sostenibile. “Questioni come l’accesso all’informazione, la libertà di espressione e la tutela della privacy appartengono di diritto all’obiettivo di sviluppo sostenibile 16” della conferenza, ha aggiunto il capo dello Stato. “Pace e sviluppo condividono un destino comune, non possono esistere l’uno senza l’altro. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della Seconda guerra mondiale, che divorano enormi quantità di risorse per la corsa agli armamenti, sottraendole allo sviluppo. L’appello a costruire le condizioni per porre fine ai conflitti è necessario ed urgente, ora più che mai”, ha concluso Mattarella.

