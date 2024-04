Bagnaia vola nel pomeriggio di Jerez, Vinales e Marquez dietro

26 aprile 2024 a

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale, è stato il migliore nella practice di MotoGP del Gran Premio di Spagna, in scena sul tracciato di Jerez. Con il tempo di 1’36″025 il pilota due volte campione del mondo è riuscito ad abbassare il proprio precedente record sulla pista spagnola. Secondo posto per Maverick Vinales (Aprilia, +0″100), mentre è terzo Marc Marquez (Ducati Gresini, +0″143). Si rivede Marco Bezzecchi nelle prime posizioni con il quarto tempo (Ducati Pertamina, +0″339); quindi, quinto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0″410). Nell’ordine, chiudono la top ten Pedro Acosta, Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Fuori dal Q2 diretto tutte le moto giapponesi e le Ktm di Binder e Miller. Tra gli altri sono caduti, nel corso del turno, Alex Marquez, Vinales, Bezzecchi, Binder e Quartararo.

(ITALPRESS).