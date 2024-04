21 aprile 2024 a

a

a

PALERMO (ITALPRESS) – E’ morto Vincenzo Agostino, simbolo della lotta alla mafia e conosciuto per la lunga barba bianca. Aveva 87 anni. Per tanti anni si è battuto per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino, l’agente di polizia assassinato dalla mafia, assieme alla moglie incinta Ida Castelluccio, l’8 agosto del 1989.

– foto Ipa –

(ITALPRESS).