Mattarella “Forze armate impegnate per la pace nella sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Ottenere la pace nella sicurezza è una caratteristica costante delle nostre forze armate nei compiti loro affidati da Parlamento e governo in tanti luoghi diversi, anche lontani dall’Italia. Tutte missioni svolte con il senso di garantire e ripristinare la pace dove manca o dove è posta a rischio”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al contingente italiano nella base Nato di Novo Selo nell’est della Bulgaria. “In questo modo si svolge un grande contributo delle nostre forze armate alla comunità internazionale, un contributo svolto sempre con grande senso di umanità, con grande cordialità con le popolazioni e con grande competenza e capacità professionale. Per me è un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per l’Italia dovunque vada, dove sono o dove sono stati i nostri militari, ricevere attestazioni di riconoscenza e apprezzamento da parte dei capi di Stato con cui mi incontro”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

– Foto: Quirinale –