Scatterà dall'Australia il Mondiale 2025 di Formula 1

12 aprile 2024

ROMA (ITALPRESS) – Il Mondiale 2024 non ha ancora archiviato un terzo della sua stagione che già è stato ufficializzato il calendario della Formula 1 per il 2025. Confermate le sedi delle 24 tappe, nessuna novità se non nelle date dei Gp. Torna ad essere l’overture del Mondiale il Gp d’Australia, così come non accadeva dal 2019 (nel 2020 la gara fu annullata a causa del Covid-19). Il GP si svolgerà a Melbourne dal 14 al 16 marzo. In Italia si correrà ancora a Imola (settimo round, Gp dell’Emilia-Romagna, 16-18 maggio) e Monza (16°, Gp d’Italia, 5-7 settembre). Gran finale ad Abu Dhabi (5-7 dicembre). Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani: “L’annuncio di oggi conferma Aci come unico ente a livello mondiale che organizza due Gran Premi iridati sul proprio territorio ed è il giusto riconoscimento all’impegno che stiamo mettendo per fare in modo che gli appassionati possano godere lo spettacolo della Formula 1 in impianti sempre più confortevoli e al passo con i tempi. Non solo: la presenza in un calendario internazionale, sempre più affollato, di due Gran Premi nel nostro Paese costituisce un inestimabile veicolo promozionale per l’immagine dell’Italia, generando un notevole ed attestato impatto economico con benefici effetti su tutto l’indotto”. Questo il calendario del Mondiale F1 2025: Gp Australia (14-16 marzo), Gp Cina (21-23), Gp Giappone (4-6 aprile), Gp Bahrain (11-13), Gp Arabia Saudita (18-20), Gp Usa (2-4 maggio), Gp Emilia-Romagna (16-18), Gp Monaco (23-25), Gp Spagna (30 maggio-1° giugno), Gp Canada (13-15 giugno), Gp Austria (27-29), Gp Gran Bretagna (4-6 luglio), Gp Belgio (25-27), Gp Ungheria (1-3 agosto), Gp Paesi Bassi (29-31), Gp Italia (5-7 settembre), Gp Azerbaigian (19-21), Gp Singapore (3-5 ottobre), Gp Usa (17-19), Gp Messico (24-26 ottobre), Gp Brasile (7-9 novembre), Gp Las Vegas (20-22), Gp Qatar (28-30) e Gp Abu Dhabi (5-7 dicembre).

– Foto Image –

(ITALPRESS).